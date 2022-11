Jak si správně vybrat havarijní pojištění?

Asi jen málokterý čtenář patří mezi milovníky pojišťoven. Zubaté klišé o pojišťovnách tvrdí, že mají dva hlavní cíle: inkasovat pojistné a zamítat pojistná plnění. Je potřeba dodat, že pojišťovny se striktně drží pojistných podmínek a vidina zisku prostřednictvím pojistného podvodu je nutí občas k přehnané tvrdosti. Pojištění však funguje a vlezete-li se do mantinelů pojistných podmínek, při pojistné události plnění přijde. A nemusí být nijak nízké.

Auto na leasing

Máte-li auto na leasing, anebo o něm uvažujete, máte rozhodnutí jednoduché – pojišťovnu si vybrat nemůžete. To už za vás udělala či udělá leasingová společnost. Maximálně si můžete vybrat formu spoluúčasti, ale i pojištěná rizika či rozsah asistenčních služeb je pevně daný.

Auto na úvěr

Pokud si auto kupujete na splátky, majiteli jste vy. Možná bude velký technický průkaz po dobu splácení u úvěrové společnosti, ale pojišťovnu si můžete vybrat sami. Úvěrovou společnost zajímá hlavně výše splátky jistiny a úroku, vše ostatní je ve vaší režii.

Auto nové

Je nutné si havarijně pojistit nový vůz? Nejsou to vyhozené peníze? Na otázku si můžete odpovědět sami protiotázkou: pokud můj vůz bude mít dopravní nehodu chybou vlastního řidiče (tedy ne vlivem jiného vozidla, což by se hradilo z povinného ručení viníka), budu mít dostatek financí/rezervy na opravu vozu? Nebo na koupi nového?

Pokud je pro vás auto spotřební materiál a když se rozbije, vyhodíte jej a koupíte nové, havarijní pojištění nepotřebujete. Patříte mezi několik vyvolených, kteří jsou finančně nezávislí. Blahopřejeme vám.

Pokud ale nehoda vážně ohrozí váš rozpočet, podnikání nebo rodinu, havarijní pojištění nevynechejte.

Já nebourám

Nepochybně patříte mezi velmi dobré řidiče/-čky a chyby neděláte. Dopravní nehody vaší vlastní vinou se vám vyhýbají, a když už jste měli tu smůlu, byl viník potrestán a vám vše pojišťovna uhradila z jeho povinného ručení.

Problémy mohou nastat dva.

První, když je viník neznámý. Vy jste ten hodný, ta hodná. Ale někdo jiný vám způsobí škodu, od nehody odjede či ujede a policie jej nevypátrá a nenajde ani vozidlo, kterým byla škoda způsobena. Typickým představitelem této situace je vyjíždění z parkoviště před obchodním domem, kdy vám nějaký dobrodruh nárazníkem udělá památku po celé délce vašeho vozu na to, že on je ňouma a neumí parkovat. Máte představu, kolik stojí přelakování vozidla? Budete to platit z vlastní kapsy, anebo s tím budete jezdit (pokud vás nevyhodí z následné STK). Anebo škodu uhradíte ze svého havarijního pojištění.





Druhým problémem je fauna. Zkuste vysvětlit praseti (tomu čtyřnohému), srnci, jelenovi, losovi, medvědovi (dosaďte si jakékoli větší zvíře), že při srážce s vaším vozem nejspíš pojde. Srážka se zvěří patří mezi časté příčiny dopravních nehod, a pokud havarijní pojištění nemáte, od nikoho nic nedostanete. Ledaže byste měli štěstí v neštěstí a srazili jste se s tím správným zvířetem, škodu by vám pak uhradil stát. Více ve článku Kdo odpovídá za škodu způsobenou střetem s divokou zvěří?

Mám starší vůz

Máte-li vozidlo starší 7 let, je ekonomický nesmysl jej pojišťovat na novou cenu, pokud nejde o specifický klenot, jehož stářím cena roste. Některé pojišťovny řešení nabízejí samy a mají tzv. pojištění starších vozidel, kdy horní hranice plnění je většinou 100 tisíc a spoluúčast často pevně nastavena na 5000 Kč.

Tím je zaručeno, že pojištěná osoba do pojišťovny nebude chodit s každou hloupostí, ale kdyby došlo k totální škodě, peníze dostane s garantovaným stropem plnění. Takové pojištění je relativně levné a desetiletý vůz v kupní hodnotě okolo 130 000 Kč snadno pojistíte za cenu okolo 2500 Kč ročně.

Hodnota vozu klesá, pojistka by měla klesat také

Pojišťovny s oblibou sjednají havarijní pojištění, ale již do něj nepromítají neustále klesajícím cenu pojištěného vozidla. A proto na to musíte myslet sami a ve svém vlastním zájmu každý rok přehodnocovat (tedy měnit) pojistnou částku vašeho vozu.

Představte si, že si koupíte nový například Peugeot 301 v ceně 400 000 Kč. Havarijní pojištění vás na něj bude stát okolo 12 000 Kč ročně, s maximálním bonusem jej stlačíte tak na 7000 Kč ročně. Za pět let je to na pojistném cca 60 000 Kč, ale pokud byste auto chtěli prodat, jeho hodnota bude okolo 180 000 Kč. Pojišťovna vám ale stále bude posílat předpis pojistného na částku, kterou jste sjednali v momentě, kdy vůz vyjel ze salónu dealera.

Poruchy se nehradí, ale…

Když nedojde k havárii, ale k poruše vozidla, záleží na tom, jak k poruše došlo. Pokud si třeba na elektroinstalaci pochutnaly myši a vaše pojišťovna nemá na to výluku (anebo máte připojištěny škody způsobené zvěří), hradí se.

Jestli se vám zadře motor kvůli skryté výrobní vadě těsně po záruce, pomůže vám jedině zázrak – anebo pojištění poruch. Jenže to se k havarijnímu pojištění moc neprodává a je jej jako šafránu.

Pojištění poruch vybraných autodílů sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, podobné pojištění nabízí společnost Defend Finance s.r.o. prostřednictvím gibraltarské pojišťovny Acasta European Insurance Company Limited. Česká pojišťovna pak nabízí „Pojištění poruchy vozidla“, za 2150 Kč ročně je bez spoluúčasti. Společným jmenovatelem jsou ale relativně nízké limity, které atakují max. 50tisícovou hranici. Nové turbodmychadlo z pojištění zaplatíte, ale nový motor nikoli.

Hodnota vozu klesá. Tak ji pojistěte

Pokud vás štve, že momentem vyjetí auta ze salónu můžete odepsat takových 50 tisíc, můžete si sjednat pojištění hodnoty vozu. To vám garantuje, že při pojistné události pojišťovna uhradí rozdíl mezi novou cenou vozidla a stávající hodnotou vašeho. Toto pojištění se jmenuje GAP (z anglického Guaranteed Auto Protection), je určeno výhradně pro nová vozidla a platí max. 4 roky po koupi vozu.