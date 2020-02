 »   »  Jak si můžete snížit daně a které zvýhodnění se vás týká?

Odečitatelné položky

Dary a bezúplatná plnění

Od základu daně z příjmů můžete odečíst dary, tedy bezúplatná plnění, pokud hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje i u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy. Darem je možné snížit základ daně maximálně o 15 %.

Odečíst si můžete hodnotu darů:

na veřejně prospěšné účely,

politickým stranám a hnutím na jejich činnost,

fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, a to na zdravotnické prostředky, na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Od základu daně můžete odečíst nejen hodnotu darů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, ale i osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, a to za splnění stejných podmínek, jaké platí při poskytnutí daru v České republice. Při posuzování splnění podmínek, které se týkají účelu daru nebo příjemce daru, se pak postupuje podle právních předpisů příslušného státu. Pokud žádná taková úprava není, musí být splněny podmínky stanovené právními předpisy České republiky.

Odbory

Pokud jste za uplynulý rok zaplatili členské příspěvky odborové organizaci, můžete si odečíst částku až do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, maximálně však 3000 Kč za rok. Netýká se to příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně.

Penzijní spoření

Od daňového základu si můžete odečíst příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, které přesáhly částku 12 000 Kč, max. 24 000 Kč.

To znamená, že abyste si odečetli plných 24 000 Kč, museli byste naspořit 36 000 Kč (3000 Kč měsíčně). Optimální částka pro spoření je tak na 3000 Kč měsíčně, resp. 36 000 Kč za rok (po odečtení 12 000 Kč můžete uplatnit platby ve výši 24 000 Kč). Od státu tímto můžete dostat zpět na daních max. 6360 Kč za předpokladu, že nějaké daně vůbec máte povinnost uhradit.

Úroky

Pokud splácíte úvěr ze stavebního spoření nebo hypotéku, můžete si odečíst zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a úroky z hypotéčního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použijete na financování bydlení. Základ daně si můžete snížit až o 300 000 Kč ročně, čímž můžete ušetřit až 45 000 Kč za rok (15 % z uvedené částky). Pokud úvěrovou smlouvu uzavře najednou více osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem.

Vzdělávání

Od základu daně si lze v tomto případě odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pokud je za vás neplatil zaměstnavatel ani nebyly uplatněny jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Maximální výše odpočtu je 10 000 Kč ročně. Lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst až 13 000 Kč a lidé s těžším zdravotním postižením až 15 000 Kč ročně.

Životní pojištění

U životního pojištění je možné si od základu daně odečíst pojistné na soukromé životní pojištění, a to do maximální výše 24 000 Kč ročně. To znamená, že abyste si odečetli plných 24 000 Kč, museli byste platit roční pojistné 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně). Mimo to musíte splnit tyto podmínky:

Pojistník, tj.osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu, je shodný s pojištěnou osobou. Výplata pojistného plnění je ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhnete věku 60 let.

Pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně má pevně sjednanou pojistnou částku minimálně 40 000 Kč. Pojistná smlouva pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou částku alespoň na 70 000 Kč. Pojistná smlouva neumožňuje průběžnou výplatu kapitálové hodnoty.

Pokud se vás odpočet životního pojištění týká, jako doklad k daňovému přiznání vám poslouží potvrzení o zaplaceném pojistném, které vám na přelomu ledna a února doručila vaše pojišťovna.