Snaha pomoci nově příchozím občanům z Ukrajiny se nevyhýbá ani bankám. Kromě prostředků, které posílají na dobročinné sbírky, momentálně finanční instituce řeší, jak co nejvíce zjednodušit procesy v situaci, kdy si budou chtít lidé prchající před válkou založit třeba běžný účet. Zvlášť s přihlédnutím k faktu, že někteří lidé utekli ze země narychlo a jen s minimem věcí.

Vstřícnost vs. povinnost

Banky musí svou vstřícnost a snahu pomoci občanům z Ukrajiny balancovat se svými povinnostmi, které jim ukládá legislativa. Jde především o povinnost ověřit totožnost potenciálního klienta.

Banky jsou totiž povinné akceptovat procesy, jež mají bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz (AML: anti money laundering) a financování terorismu (CFT: combating the financing of terorism). Jednou ze základních povinností těchto procesů je právě povinnost identifikovat klienta (KYC: know your customer/client).

V této oblasti je podle centrální banky zásadní hlavně zákon č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz, dále vyhláška č. 67/2018 Sb. a Metodický pokyn č. 9 Finančního analytického útvaru ke kontrole klienta.

Když tedy do banky přijde zájemce o služby banky, musí ta při vzniku obchodního vztahu zjistit, ověřit a zaznamenat jeho osobní údaje.

Údaje o fyzické osobě se standardně zjišťují a ověřují z průkazu totožnosti (zejména občanského průkazu). Fyzická osoba musí sdělit své jméno, příjmení, rodné číslo (či datum narození v případě, že nemá rodné číslo přidělené, např. cizinci), místo narození, pohlaví a údaje o pobytu a státním občanství, informuje na svém blogu Česká národní banka (ČNB) s tím, že kromě osobní nebo online identifikace zákon připouští také identifikaci prostřednictvím notáře, kontaktního místa veřejné správy (CzechPoint) nebo identifikaci převzetím od jiné finanční instituce či osoby (zprostředkovatel, distributor, zástupce).

Před vznikem obchodního vztahu musí finanční instituce podle centrální banky také provést tzv. kontrolu klienta a zjistit dodatečné informace o klientovi. Jde hlavně o zjištění účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu a o zdroji peněžních prostředků a jiného majetku, kterého se obchodní vztah týká. Zákon finančním institucím výslovně zakazuje navázat obchodní vztah anebo provést obchod (transakci), pokud nemají dostatečné informace k provedení identifikace a kontroly klienta, informuje blog centrální banky.

Jak se budou ztotožňovat občané Ukrajiny

Obecně banky většinou při zakládání účtů pro cizince vyžadují doložení cestovního pasu (pokud není občan z členské země EU) a povolení k pobytu, případně i další údaje, například kontaktní adresu v ČR.

Co se týče přímo cizinců z Ukrajiny, obecně by žádné ověření navíc nemělo být nutné. Co se týče geografického rizika, přísnější opatření jsou kogentně určena pro obchodní vztahy a obchody související se zeměmi označenými jako rizikové ze strany Finančního akčního výboru či EU (§ 9a zákona proti praní špinavých peněz). Mezi tyto země Ukrajina aktuálně nepatří, upřesnila pro server Měšec.cz Petra Vodstrčilová, mluvčí ČNB.

Některé banky naopak nyní řeší, jak občanům z Ukrajiny založení účtu co nejvíce zjednodušit, právě s přihlédnutím k tomu, že lidé často utíkali ze svých domovů ve spěchu, a nemají tak všechny doklady, které by po nich banky vyžadovaly za běžných okolností.

Vodstrčilová z centrální banky potvrdila, že banky mají z pohledu ověření jistý manévrovací prostor. Ale vždy jen v mantinelech právní úpravy.

AML zákon (č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz – pozn. red.) jednoznačně stanoví možnosti identifikace a kontroly klienta v § 8 až 13. Tato ustanovení umožňují řadu alternativních přístupů. Zároveň předpisy v oblasti AML/CFT jsou postaveny na rizikově orientovaném přístupu a rozsah řady povinností lze přizpůsobit reálným rizikům, řekla nám Vodstrčilová.

Air Bank

Air Bank zatím zjednodušení zakládání účtů pro obyvatele Ukrajiny stále řeší. Něco už ale přece jen banka prozradila: Jsme si vědomi, že někteří lidé nemusí mít mezinárodní cestovní pas, proto počítáme s možností založení našeho standardního běžného účtu i prostřednictvím ukrajinského občanského průkazu, uvedla pro server Měšec.cz mluvčí Jana Pokorná s tím, že více podrobností bude banka komunikovat během tohoto týdne.

Banka také nyní odpouští poplatek za zahraničí platby na Ukrajinu. Zpoplatnění služby se po zaslání platby sice naúčtuje, banka ale posléze poplatek ve výši 100 Kč vrátí na účet.

Česká spořitelna

Česká spořitelna bude nově příchozím lidem z Ukrajiny zakládat účty na svých pobočkách. K založení osobního účtu budeme požadovat ukrajinský cestovní pas s vlepeným speciálním dlouhodobým vízem za účelem strpění, vydávaným na dobu max. 1 roku, řekl nám Lukáš Kropík a dodal, že založení účtu, vystavení debetní karty, stejně tak vedení účtu či výběry z bankomatů České spořitelny budou pro občany z Ukrajiny bez poplatku.

V tuto chvíli jim banka bude sjednávat Plus účet bez nutnosti splňovat podmínky pro bezplatné vedení. Zatímco budou čekat na zaslání fyzické platební karty, mohou si v aplikaci George vygenerovat virtuální kartu a platit s ní přes internet nebo si do mobilní peněženky nahrát Google Pay či Apple Pay a platit i v obchodech nebo vybírat z bezkontaktních bankomatů.

Banka také odpouští poplatky za veškeré platby zaslané na Ukrajinu. Poplatky za platby, které proběhly od 25. února 2022, klientům vrátí.

ČSOB

ČSOB bude občanům z Ukrajiny na pobočkách zakládat účet na základě předložení cestovního pasu. Banka jim na něj zároveň připíše finanční pomoc ve výši 2500 Kč. Do tří dnů by tito klienti měli obdržet platební kartu (bez poplatku). Do té doby mohou používat virtuální kartu, kterou si vygenerují. K běžnému korunovému účtu si mohou zřídit také jeden devizový v eurech nebo dolarech bez měsíčního paušálu a vkládat na tento účet bezplatně i hotovost.

Banka také zprovoznila speciální linku v ukrajinském jazyce na čísle 800 200 290, zrušila poplatek za využití svých bankomatů při výběrech ukrajinskými platebními kartami, stejně jako poplatek za zahraniční platbu zasílanou na Ukrajinu.

Fio banka

Fio banka občanům z Ukrajiny, kteří k nám utekli před válkou, založí účet na základě jednoho dokladu totožnosti (např. pasu). Banka jim také nabízí vydání platební karty v expresním režimu bez poplatku. Standardně stojí expresní vydání 1000 Kč. Odpuštění poplatku se týká debetních karet Mastercard i Visa, a to pro běžné i podnikatelské účty. Banka nejprve poplatek za službu po založení nového konta naúčtuje a poté může klient požádat o refundaci. Akce zatím platí do 14. března s tím, že podle situace ji banka může prodloužit.

Fio banka bude také minimálně do konce května 2022 vracet poplatky za všechny platby na Ukrajinu.

Moneta Money Bank

Uprchlíkům z Ukrajiny vychází vstříc i Moneta, která umožní otevřít účet po předložení cestovního pasu. Přesněji banka ve své zprávě uvádí, že k otevření bankovního účtu bude stačit, prokážou-li se nám aktuálně platným cestovním pasem a do budoucna vybraným průkazem totožnosti vydaným státními orgány Ukrajiny s tím, že další průkazy totožnosti by mohla banka akceptovat v řádu několika následujících dní.

Banka nyní také neúčtuje poplatky za zahraniční platby na Ukrajinu. Občanům z této země, kteří už zde dlouhodobě pracují a mají kvůli aktuální situaci ve své mateřské zemi problémy se splácením vůči skupině Moneta, nabízí banka také šestiměsíční odklad splátek, který mohou vyřídit i online přes interaktivní formulář. Nabídka se týká hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů ze stavebního spoření.

Mluvčí Zuzana Filipová upozornila i na možnost, že v nejtragičtějších případech životní nouze je pro všechny klienty Monety k dispozici také Nadace Moneta Clementia. Ta je určena právě případům, kdy klienti banky nejsou vzhledem k tíživým životním situacím schopni dostát svým finančním závazkům .

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank bude klientům z Ukrajiny účty otevírat na základě pasu nebo průkazu žadatele o azyl. Klient v rámci účtu dostane přístup přes internetové a mobilní bankovnictví a debetní kartu k účtu, upřesnila pro Měšec.cz mluvčí Petra Kopecká. Banka také klientům vrací poplatek za všechny platby na Ukrajinu.

Banka Creditas a Oberbank budou pro založení účtu pro obyvatele Ukrajiny požadovat dva doklady. U Creditas to bude ukrajinský pas a řidičák či občanka, u Oberbank pak pas a povolení k pobytu. Trinity Bank, Hello Bank! a Komerční banka se nám nevyjádřily a na webu se nedají žádné bližší informace k tématu najít.

Ostatní banky otázku zjednodušení procesu zakládání běžného účtu pro obyvatele Ukrajiny právě řeší, a proto pro nás zatím neměly definitivní odpověď.