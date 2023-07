Jak se zbavit dluhů na sociálním pojištění nebo daních? (Návod)

Jak už jsme vás informovali, stát přichystal pod hlavičkou Milostivého léta další akci pro ty, kteří mu dluží peníze a chtějí se svých dluhů zbavit. Tentokrát je ale akce určená pro jiné dluhy a částečně budou platit jiná pravidla, než podle jakých běžela předchozí milostivá léta.

Jistina dluhu – původní dlužná částka Příslušenství dluhu – to, o co dluh narostl (úroky, další sankce a náklady spojené s vymáháním)

Během těch se dalo zbavit veřejnoprávních dluhů, které měli např. u dopravního podniku nebo zdravotní pojišťovny. Podmínkou byla úhrada jistiny dluhu (původní výše dluhu) a paušální náhrady nákladů exekuce a stát pak odpustil tzv. příslušenství dluhu. Tedy částku, o kterou původní dluh narostl kvůli nesplácení a vymáhání.

Obě uplynulá milostivá léta se ale týkala dluhů vymáhaných soudními exekutory, takže se v drtivé většině nedotkla daňových dluhů ani dluhů vůči správě sociálního zabezpečení.

Současná akce, která probíhá od letošního července do konce listopadu, má pomoci právě s dluhy na daních a sociálním pojištění. Tentokrát tedy nejde o dluhy vymáhané soudními exekutory, ale dluhy, které si úřad vymáhá sám (správní a daňové exekuce). Vztahuje se na dluhy vzniklé do 30. září 2022. V tomto období došlo k prvnímu zveřejňování informací o této akci a stát se tím chtěl vyhnout jejímu zneužívání.

Sociální pojištění: splatíte jistinu, ostatní vám odpustí

Nákladů na penále a exekučních nákladech se budou moci zbavit klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022.

Pokud jste své dluhy splatné do konce září 2022 doplatili už před letošním červencem, nemusíte o odpuštění příslušenství dluhu žádat, dojde k němu automaticky ze zákona.

U sociálního pojištění jsou tedy podmínky podobné minulým akcím v tom smyslu, že aby vám stát odpustil zmíněné penále a exekuční náklady, musíte v plné výši zaplatit dlužné pojistné právě v období od července do konce listopadu s tím, že to během tohoto období úřadu i oznámíte.

Je-li váš dluh nižší než 5000 Kč, musíte splatit do konce listopadu částku celou. U dluhů vyšších než 5000 Kč je možné platby rozložit do splátek s tím, že jejich počet bude pevně stanoven dle výše dlužného pojistného:

12 splátek u dluhů do 50 000 Kč,

60 splátek u dluhu od 50 000 Kč výš.

V těchto případech je nutné první splátku uhradit do 31. 12. 2023 a každou další nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce. Výše splátek se dopočítá automaticky podle výše dlužného pojistného a počtu splátek. Pokud se opozdíte nebo nepošlete splátku v plné výši, o možnost odpuštění příslušenství dluhu přijdete.

Milostivé léto na dluhy u ČSSZ se týká fyzických i právnických osob, zaměstnavatelů i OSVČ a také plátců, kteří svoji činnost již ukončili.





Jak postupovat?

Do Milostivého léta u ČSSZ se můžete zapojit pouze přes ePortál ČSSZ. Zde byla 10. července spuštěna nová služba umožňující zjistit výši dluhu a podat oznámení o jeho splacení. To musíte udělat v případě, že chcete akce využít a nedoplatili jste jistinu dluhu už do konce letošního června.

Využití těchto služeb je podmíněno přihlášením do ePortálu buď přes datovku, nebo identitu občana (např. elektronický občanský průkaz, uživatelský účet NIA, bankovní identita nebo identifikační certifikát I.CA).

Služba, kterou najdete na ePortálu hned na první stránce nebo také v sekci „Online služby“, je rozdělená na kategorii Pro zaměstnavatele (právnické i fyzické osoby) a kategorii Pro OSVČ. (Pokud jste zároveň OSVČ i zaměstnavatel, podáváte oznámení za oba plátce zvlášť.)

V podkategorii „Pojistné na sociální zabezpečení“ pak zjistíte, zda a jak vysoké máte dlužné pojistné splatné před 1. 10. 2022, výši penále a exekučních nákladů.

Dle výše dluhu (do 5 tis. Kč musíte splatit vše do konce listopadu, nad 5 tis. Kč můžete ve splátkách s první úhradou do konce roku) pak odkliknete „Oznámení o úhradě do 30. 11. 2023“ nebo „Oznámení o úhradě ve splátkách“.

Následně se automaticky vygeneruje informace o podání oznámení (které si můžete stáhnout v PDF) a vše se odešle příslušné OSSZ, pod kterou místně spadáte. Dojde také k zobrazení platebních údajů (vč. QR kódu), kam peníze za dlužnou jistinu poslat. V případě, že se platební údaje nezobrazí, musí být splnění podmínek individuálně posouzeno a následně obdržíte sdělení od příslušné OSSZ, vysvětlila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová s tím, že drtivá většina údajů se pro účely odeslání oznámení natahuje z dat úřadu a vy vyplňujete jen e-mail a telefonní číslo, na které dostanete notifikaci o přijatém sdělení OSSZ (najdete ho i na ePortálu ČSSZ v sekci „Moje dokumenty“).

Ve výjimečných případech je možné podle Drmolové podat oznámení na příslušné okresní správě. To se ale týká pouze ojedinělých případů, kdy například jedná dědic za zemřelého nebo jde o bývalého plátce, který už nemá možnost se do ePortálu přihlásit.

Všem plátcům, kterých se akce týká, bude během první poloviny července úřad zasílat do datové schránky informaci o tom, jak mají postupovat.

Akce mohou využít i dlužníci v insolvenci, ale dlužné pojistné za ně musí uhradit třetí osoba. Podmínkou je, aby tato třetí osoba oznámila na OSSZ „projev vůle“ uhradit dluh za dlužníka, který je možné podat až poté, co budou ePortálem vygenerovány platební údaje. Dlužník v insolvenci nemůže dluhy splatit sám, protože by se podle Drmolové mohlo jednat o naplnění skutkové podstaty trestného činu zvýhodňování věřitele.

Daně: odpuštění příslušenství nebo drobného dluhu

Daňové Milostivé léto má, na rozdíl od akce u ČSSZ, dvojí charakter. U dluhů na daních vzniklých do 30. září 2022 platí, že splatíte-li jistinu, stát vám odpustí související nedoplatky na úrocích, penále či pokutách. Této možnosti ale mohou využít jen fyzické osoby (bez ohledu na to, zda podnikají, či nikoli).

Daní se pro tyto účely rozumí daň, poplatek nebo jiné obdobné peněžité plnění spravované:

orgány Finanční správy ČR (Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, finanční úřady),

orgány Celní správy ČR (Generální ředitelství cel ČR, celní úřady),

Ministerstvem financí nebo

soudy nebo Vězeňskou službou ČR v rámci dělené správy podle daňového řádu.

Pro účely zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů se daní rozumí i místní poplatek nebo odvod za porušení rozpočtové kázně.

Za daň se pro účely této akce naopak nepovažuje clo ani jeho příslušenství. Na clo a jeho příslušenství tedy akce uplatnit nelze.

Institut odpuštění by se měl vztahovat na dosud neuhrazené příslušenství dluhu. Může jít o:

úrok z prodlení nebo jeho obdoba dle jiného zákona,

úrok z posečkané platby daně,

penále,

pokutu za opožděné podání daňového přiznání nebo vyúčtování,

náklady řízení včetně exekučních nákladů.

Opět je podmínkou, že během odpustného období (od července do konce listopadu) musíte požádat o odpuštění dluhu a do konce listopadu zároveň plně uhradit svůj nedoplatek.

V případě, že je vyšší než 5000 Kč, není vymáhaný daňovou exekucí, nejde o nedoplatek, u něhož už je povoleno posečkání úhrady nebo rozložení na splátky, a nejedná se o nedoplatek na záloze na daň, můžete požádat o rozložení do splátek.

Dluh pak budete platit ve dvanácti měsíčních splátkách v přesně daných termínech splatnosti, přičemž první splátka připadne na 30. listopadu 2023 a další pak vždy na poslední kalendářní den následujícího měsíce, resp. nejbližší pracovní den. Pokud se opozdíte nebo nepošlete splátku v plné výši, o možnost odpuštění příslušenství dluhu přijdete.

Důležité je poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta, zdůraznila generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a dodala, že v rámci úhrady nedoplatku přitom doporučuje do zprávy pro příjemce uvést „daňové milostivé léto“.

Z institutu odpuštění jsou vyloučeny nedoplatky vymáhané soudním exekutorem a nedoplatky vymáhané v rámci mezinárodní spolupráce.

Jak postupovat?

Abyste mohli akce využít, musíte podle Finanční správy znát stav vašich daňových nedoplatků a pro úspěšné spárování plateb ideálně i období a důvod jejich vzniku.

V případě, že si nejste těmito informacemi jistí, požádejte o využití Milostivého léta až v polovině srpna. Nejpozději v polovině srpna spustíme novou funkcionalitu portálu MOJE daně, díky níž každý občan ve své daňové informační schránce DIS+ přehledně uvidí seznam svých daňových nedoplatků, doporučila Hornochová.

Vyjma toho lze o evidenci nedoplatků u správce daně kdykoliv požádat přímo finanční úřad, upozornil také Vít Křivánek, partner a vedoucí oddělení daňových sporů ze společnosti BDO.

Jestliže jste s výší svých dluhů obeznámeni, můžete vyplnit a podat žádost už nyní prostřednictvím formuláře Žádost o odpuštění příslušenství. Zde vyplňujete osobní údaje, příslušný finanční úřad, pod který spadáte, a informaci o tom, jaký nedoplatek žádáte odpustit.

V případě nedoplatků převyšujících 5000 Kč můžete vyplnit ještě druhou, stejně jednoduchou online žádost, ve které požádáte o roční splátkový kalendář, odkázala Hornochová na druhý formulář, který najdete na webu MOJE daně a který se jmenuje Žádost o splátkování.

Po vyplnění žádosti ve webové aplikaci ji můžete podat na svůj finanční úřad následujícími způsoby:

přes portál MOJE daně,

e-mailem,

datovou schránkou,

poštou,

osobně na podatelně.

Přes portál MOJE daně budou dlužníci žádat o odpuštění příslušenství z nedoplatků, které spravují finanční úřady (hlavně DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí). Nedoplatky na spotřební dani, případně jiné daňové nedoplatky, které mají vůči celní správě, pak musí dlužníci obdobným způsobem vyřešit s příslušným celním úřadem. Podobně se bude postupovat i u nedoplatků na místních poplatcích, které spravují obecní úřady či Magistrát hlavního města Prahy. To však za podmínky, že o tom bude rozhodnuto do konce letošního září usnesením zastupitelstva obce, kraje nebo hl. města Prahy.

Odpouštění drobných daňových nedoplatků

Kromě zmíněného bude stát přímo odpouštět také drobné nedoplatky na dani a příslušenství, které nedosahují částky 200 Kč (nebo nedosahují 30 Kč u daně z nemovitých věcí), pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšovaly k 1. červenci 2023 částku 1000 Kč. I zde ale platí, že se musí jednat o bagatelní nedoplatky vzniklé do 30. září 2022.

Důvodem pro takto nízké limity je, že daňové milostivé léto není koncipované jako hromadná daňová amnestie, ale jako možnost ‚očistit‘ stávající evidenci daní o bagatelní dluhy, s jejichž správou jsou spojeny vyšší náklady, než by bylo samotné inkaso z těchto dlužných částek, vysvětlil Křivánek z BDO.

Tato akce se vztahuje na fyzické i právnické osoby. Její účinky nastanou automaticky ze zákona. V tomto případě tedy není nutné o nic žádat. Pokud ale zároveň fyzická osoba podá včas žádost o odpuštění, bude jí odpuštěno i související příslušenství se zaniklým nedoplatkem.