Jak se převádí podíl ve společnosti s ručením omezeným?

Z toho důvodu se vyplatí být patřičně obeznámen s tím, na co si dát při převodu podílu pozor a co si ohlídat, abyste se nespálili.

Přeci jen, podíl ve společnosti může mít i velmi vysokou hodnotu a nevyplatí se riskovat jakákoliv nemilá překvapení. Pojďme si přiblížit základní postup, jak na převod podílu ve společnosti s ručeným omezeným, který není představován kmenovým listem.

Smlouva o převodu podílu

K převodu podílu v s. r. o. je v první řadě nezbytné uzavřít převodní smlouvu, která musí mít písemnou formu a podpisy převodce a nabyvatele na smlouvě musí být úředně ověřeny. Jak má ovšem tato smlouva správně vypadat a co vše by měla obsahovat? Ve smlouvě musí být vždy dostatečně identifikován převodce a nabyvatel podílu, stejně tak jako převáděný podíl a společnost, jejíž podíl je předmětem převodu.

Pokud je podíl převáděn úplatně, měla by být ve smlouvě patřičně specifikována i jeho kupní cena a způsob její úhrady – jakkoliv to není podstatnou náležitostí smlouvy. Pokud by tedy smluvní strany měly zájem mít mnohdy obchodně citlivé ujednání o výši kupní ceny obsaženo mimo převodní smlouvu, mohou jej vložit například do přílohy ke smlouvě nebo jej učinit předmětem samostatné dohody.

Do smlouvy o převodu podílu je dále vhodné zakomponovat různá prohlášení převodce o „nezávadnosti“ převáděného podílu, která posilují ochranu nabyvatele před případnými právními, faktickými či jinými vadami vztahujícími se k podílu a mohou být utvrzena i odpovídající sankcí (např. smluvní pokutou).

Jako příklad lze uvést třeba prohlášení převodce o tom, že je oprávněn s podílem bez omezení nakládat a má veškerá oprávnění k tomu podíl na nabyvatele převést, dále že převáděný podíl není zatížen jakýmikoliv právy třetích osob (např. zástavním právem), že vůči převodci i samotnému podílu není vedeno žádné exekuční, insolvenční nebo jiné soudní řízení a další obdobná ujednání.

V případě, kdy by hodnota podílu dosahovala vyšších částek, lze jednoznačně doporučit i provedení právní prověrky společnosti a převáděného podílu (tzv. Legal Due Dilligence), která by měla odhalit případné „kostlivce ve skříni“, a to jak ve vztahu k převáděnému podílu, tak i vůči společnosti jako takové.

Současně může být vhodné využít služeb advokátní či notářské úschovy, kdy je kupní cena složena na vázaný účet u schovatele (jakožto nezávislé třetí strany) a je vyplacena prodávajícímu až v okamžiku, kdy dojde k podpisu veškeré smluvní dokumentace a k provedení změny v osobě společníka v obchodním rejstříku.

Do převodní smlouvy je rovněž možné zakomponovat i další vedlejší ujednání, jako například výhradu vlastnického práva, výhradu zpětné koupě podílu v určité lhůtě nebo výhradu lepšího kupce pro případ, kdy by se později objevil nový kupec s lepší cenovou nabídkou.





Současně je třeba zdůraznit, že zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 209 váže účinnost smlouvy o převodu podílu až na její doručení společnosti – teprve od tohoto okamžiku vzniká společnosti povinnost s nabyvatelem podílu začít jednat jako se svým společníkem.

Proto by na převodní smlouvě měl být vedle ověřených podpisů převodce a nabyvatele také podpis jednatele společnosti, jejíž podíl je převáděn, s potvrzením o doručení převodní smlouvy společnosti – tento podpis však už nemusí být úředně ověřen.

Splnění zákonných či smluvních podmínek pro převod podílu

K tomu, aby bylo možné na základě platné a účinné převodní smlouvy podíl na nabyvatele řádně převést, je nutné splnit veškeré k tomu potřebné zákonné předpoklady.

Podle ustanovení § 208 totiž může každý společník převést svůj podíl ve společnosti na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady, přičemž smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

Nadto podle ustanovení § 207, podmíní-li společenská smlouva převod podílu (ať už na jiného společníka, nebo na třetí osobu, která není společníkem) souhlasem některého z jejích orgánů a nedojde-li k udělení takového souhlasu ani do šesti měsíců ode dne uzavření převodní smlouvy, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy.

Není-li ovšem předmětný orgán činný nebo odmítne-li souhlas udělit bezdůvodně, může společník do jednoho měsíce ode dne zániku převodní smlouvy ze společnosti vystoupit.

Od shora uvedených podmínek se samozřejmě lze odchýlit ve společenské smlouvě, v níž lze například výslovně ujednat, že podíl je neomezeně převoditelný – ať už na jiného společníka, nebo na třetí osobu, čímž je možné zákonná omezení jednoduše vyloučit.

Naopak v případě potřeby je možné podmínky převodu podílu ve společenské smlouvě i zpřísnit a vyžadovat předchozí souhlas orgánu společnosti s převodem podílu na kteroukoliv osobu, vč. stávajících společníků společnosti. Záleží tedy vždy na preferencích společníků společnosti, jak si předmětnou problematiku ve společenské smlouvě upraví.

Jak na změnu v obchodním rejstříku?

Po uzavření smlouvy o převodu podílu je rovněž nutné provést změnu v seznamu společníků vedeného společností, jakož i změnu v osobě společníka v obchodním rejstříku.

Návrh na změnu v obchodním rejstříku se podává u věcně a místně příslušného rejstříkového soudu, kterým je Krajský soud příslušný dle sídla společnosti. Návrh na změnu se podává na standardizovaném formuláři dostupném v elektronické podobě na webu Ministerstva spravedlnosti, přičemž jej lze i s přílohami k soudu doručit jak v listinné, tak v elektronické podobě.

Vzhledem k tomu, že přílohy k návrhu (vč. převodní smlouvy či souhlasu společníka se zápisem do obchodního rejstříku) musí být soudu doloženy buď v originále, nebo ověřené kopii, bude v případě podání návrhu elektronickou cestou potřeba přílohy zkonvertovat do elektronické podoby. Za provedení změny v obchodním rejstříku bude rovněž potřeba rejstříkovému soudu uhradit správní poplatek ve výši 2000 Kč.