Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy či důchodu? (PŘÍKLADY)

Jak se vypočítají nové nezabavitelné částky, které jsou základem pro určení dlužníkova nezabavitelného minima, jsme si už přiblížili v článku Exekuční srážky 2026: Nezabavitelné částky budou vyšší už od lednové výplaty.
Vysvětlovali jsme také, jak se rozdělí zbytek dlužníkovy mzdy (nebo třeba důchodu) po odečtení nezabavitelných částek a jak se z něj srážky provádějí.
O míře srážek ze mzdy podrobené exekuci rozhoduje výše nezabavitelných částek a dalších parametrů, stejně tak o tom, kolik zůstane dlužníkovi.
Již od lednové výplaty mzdy za prosinec jde o tato čísla, která o všem rozhodují:
|Částky
|2026
(od srážek ze mzdy za prosinec 2025 zúčtované a vyplácené v lednu 2026)
|Nezabavitelná částka na povinného (dlužníka)
|14 101,50 Kč
|Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu
|3 525,38 Kč
|Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, čili hranice, nad kterou je mzda již plně zabavitelná, a podléhá tak plně exekuci
|31 521,00 Kč
|Maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy v Kč
|10 507,00 Kč
Zdroj: Výpočty autora dle platných právních předpisů
Pozitiva i rizika nových pravidel
Pozitivem nových pravidel je příspěvek k přehlednosti, protože se parametry exekučních srážek ze mzdy nebudou měnit v průběhu kalendářního roku, jako tomu v některých minulých letech bylo.
Na druhou stranu okamžitá aplikace nových parametrů srážek ze mzdy již při zúčtování a výplatě mzdy v lednu nového kalendářního roku (a ne až v únoru – tedy při výplatě za měsíc leden) zvyšuje nároky na práci mzdových účetních (i na tvůrce mzdového softwaru). Na tomto místě je vhodné připomenout, že odpovědnost za bezchybné provedení srážek nenese tvůrce nebo prodejce programu. Vůči příjemci mzdy – zaměstnanci, ale i dalším subjektům (např. oprávněným věřitelům) ji má vždy plátce mzdy – zaměstnavatel a vůči zaměstnavateli příslušný účetní nebo příslušná účetní.
Pokud se chcete naučit počítání exekučních srážek nebo jen zkontrolovat práci vašeho účetního nebo vaší účetní, přicházíme s návodem.
Postup při provádění exekučních srážek
Připomeňme si zjednodušeně nejzákladnější pravidla srážek ze mzdy (podrobněji jsme si je vysvětlovali v předchozím článku).
Postup při provádění srážek dle druhu pohledávky
1. třetina (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek) je určena pro vydobytí nepřednostních pohledávek oprávněných osob – věřitelů (a přednostních pohledávek, pokud k jejich úhradě nepostačuje 2. třetina).
2. třetina (zbytku čisté mzdy) slouží pouze k vydobytí přednostních pohledávek, a pokud takové nejsou, vyplatí se povinnému.
3. třetina (zbytku čisté mzdy) se vždy vyplatí povinnému.
Pokud 2. třetina zbytku čisté mzdy nestačí k uspokojení přednostních pohledávek, převádí se část přednostních pohledávek do třetiny 1., aby z ní byly uspokojeny.
Částka zbytku čisté mzdy přesahující částku, nad kterou se sráží bez omezení, tedy plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke 2. třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k 1. třetině.
Kolik zůstává povinnému dlužníku a co se sráží ve prospěch věřitelů
Součet vypočtené (1.) třetiny, případně dvou třetin (1. a 2.), a částky přesahující částku, nad kterou se sráží bez omezení, je tedy postižitelnou výší příjmu.
Nepostižitelnou výší příjmu je tedy součet vypočtené (3.) třetiny, případně dvou třetin (2. a 3.), a (základní) nezabavitelné částky (a případný zbytek 1 nebo 2 Kč odečtený od zbytku čisté mzdy při jeho zaokrouhlování směrem dolů na částku dělitelnou třemi).
Postup záleží i na počtu exekucí
Je-li v rámci exekuce sráženo ze mzdy toliko pro nepřednostní pohledávky, sráží se vždy jen z jedné třetiny (z 1. třetiny) zbytku čisté mzdy.
Ze dvou třetin zbytku čisté mzdy (1. a 2. třetiny) se případně sráží v případě uspokojování přednostních pohledávek.
Jsou-li však na mzdu povinného současně nařízeny nejméně 4 výkony rozhodnutí (exekuce) k vymožení splatných peněžitých pohledávek (a usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo usnesení obsahující vyrozumění o nařízení výkonu rozhodnutí bylo doručeno plátci mzdy resp. jiného příjmu), pak se sráží ze dvou třetin zbytku čisté mzdy (čili 1. a 2. třetiny).
To však neplatí, doloží-li povinný plátci mzdy, že mu byl přiznán starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu 2. nebo 3. stupně nebo sirotčí důchod (anebo plátce důchodů zjistil ze své úřední činnosti, že dlužníkovi byl alespoň jeden z výše uvedených důchodů přiznán a srážky jsou prováděny z takového důchodu).
Dochází-li ke srážení ze dvou třetin zbytku čisté mzdy z důvodu 4 a více exekučně vymáhaných pohledávek, pak se 2. třetina (zbytku čisté mzdy – jinak určená pro vydobytí přednostních pohledávek) přičte k 1. třetině (zbytku čisté mzdy – určené pro vydobytí nepřednostních pohledávek).
Jsou-li však vedle nepřednostních pohledávek vymáhány i přednostní pohledávky, uspokojují se z 2. třetiny přednostní pohledávky a k 1. třetině se připočte (samozřejmě jen) zbývající část (z 2. třetiny).
Jednoduché modelové ilustrativní příklady výpočtu exekučních srážek
Srážky pro nepřednostní pohledávku při uplatnění nezabavitelné částky na vyživovanou osobu
Ženatý zaměstnanec s 1 nezletilým dítětem pobírá čistou mzdu 36 000 Kč. Exekučně splácí 1 nepřednostní pohledávku.
Základní nezabavitelná částka je součtem nezabavitelné částky na povinného dlužníka 14 101,50 Kč Kč a nezabavitelné částky na jednu vyživovanou osobu (na dítě, nikoliv na manželku) 3525,38 Kč Kč, takže činí 17 626,88 Kč čili po zaokrouhlení 17 627 Kč.
Ze mzdy po jejím odečtení zbývá 18 373 Kč, které se rozdělí na 3 třetiny po 6124 Kč a zbude 1 Kč.
Jedna třetina 6124 Kč bude sražena ve prospěch oprávněného věřitele.
Povinnému dlužníkovi zůstává základní nezabavitelná částka 17 627 a dvě třetiny zbytku čisté mzdy čili 12 248 Kč a zbytek 1 Kč vzniklý zaokrouhlováním, takže celkem 29 876 Kč.
(Jde-li o exekuci zahájenou po 1. 1. 2022, pak se částka sražená ve prospěch oprávněného věřitele sníží o 50 Kč paušální náhrady nákladů exekuce pro plátce mzdy.)
Stejně by se vypočetly srážky ze mzdy v případě zaměstnance, který již nevyživuje žádné dítě, ale jeho manželka je už ve starobním důchodu, pak by se mu počítala nezabavitelná částka na vyživovanou osobu právě na manželku.
Srážky pro přednostní a nepřednostní pohledávku prováděné současně
Svobodný a bezdětný zaměstnanec pobírá čistou mzdu 36 000 Kč. Exekučně splácí přednostní a nepřednostní pohledávku.
Základní nezabavitelná částka na povinného dlužníka činí 14 101,50 Kč a po zaokrouhlení 14 102 Kč.
Ze mzdy po jejím odečtení zbývá 21 898 Kč.
Zbytek čisté mzdy se rozdělí na tři třetiny po 7299 Kč, přičemž zbude 1 Kč.
Ze mzdy bude sražena jedna třetina 7299 Kč na přednostní pohledávku, jedna třetina 7299 Kč na nepřednostní pohledávku, celkem tedy 14 598 Kč.
Zaměstnanci zůstane jedna třetina zbytku čisté mzdy 7299 Kč + zbytek 1 Kč vzniklý zaokrouhlováním a nezabavitelná částka 14 102 Kč, takže celkem 21 402 Kč. (Jde-li o exekuci zahájenou po 1. 1. 2022, pak se částka sražená na nepřednostní pohledávku sníží o 50 Kč paušální náhrady nákladů exekuce pro plátce mzdy.)
Ke stejnému rozdělení mzdy na to, co zůstane povinnému dlužníkovi, a kolik bude sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů, by došlo v případě, že by bylo sráženo pro více jak 3, tedy nejméně 4 nepřednostní pohledávky.
Srážky pro přednostní pohledávku, když zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) převyšuje částku (31 521 Kč), nad kterou se již sráží bez omezení
Svobodný a bezdětný zaměstnanec pobírá čistou mzdu 48 000 Kč. Exekučně splácí přednostní pohledávku.
Nezabavitelná částka na povinného dlužníka činí 14 101,50 Kč a po zaokrouhlení 14 102 Kč.
Ze mzdy po jejím odečtení zbývá 33 898 Kč.
Zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelné částky) se rozdělí na tři třetiny po 10 507 Kč, protože nad částku (zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek) 31 521 Kč se sráží bez omezení a jen do této částky se rozděluje zbytek čisté mzdy na třetiny.
Povinnému dlužníkovi zůstane nezabavitelná částka 14 102 Kč a jedna třetina onoho zbytku čisté mzdy 10 507 Kč, takže celkem 24 609 Kč.
Ze mzdy budou sraženy dvě třetiny onoho zbytku čisté mzdy, tedy 2 × 10 507 Kč čili 21 014 Kč a částka onoho zbytku čisté mzdy nad 31 521 Kč čili 2377 Kč, takže celkem 23 391 Kč. (Jde-li o exekuci zahájenou po 1. 1. 2022, pak se sražená částka sníží o 50 Kč paušální náhrady nákladů exekuce pro plátce mzdy.)
Ke stejnému rozdělení mzdy na to, co zůstane povinnému dlužníkovi, a kolik bude sraženo ve prospěch oprávněných věřitelů, by došlo v případě, že by bylo sráženo pro více jak 3, tedy nejméně 4 nepřednostní pohledávky.
V posledním čtvrtém dílu minisérie o pravidlech exekučních srážek si vysvětlíme, jak je to se srážkou náhrady nákladů za provádění srážek – kdy si ji může a kdy si ji nemůže zaměstnavatel srazit. A může si ji srazit i plátce důchodu? Nejen na tuhle otázku si odpovíme v dalším pokračování.