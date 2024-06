Jak se od července změní penzijko? Přinášíme souhrn změn

Oblast spoření na penzi ovlivní několik změn. V dnešním článku si shrneme, jaké novinky začnou platit od července.

Změna výše státního příspěvku

Výše státního příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření závisí na výši vaší měsíční úložky. Od července však vzroste minimální částka, kterou sem musíte měsíčně odkládat, abyste dosáhli aspoň na jeho nejnižší úroveň. Budete-li ale posílat dost, můžete získat i vyšší státní podporu, než umožňuje současný systém.

Výše státního příspěvku bude činit 20 % z vaší úložky, platit to ale bude pro částky od 500 do 1699 Kč. Abyste tedy dosáhli aspoň na minimální výši státního příspěvku (která bude místo 90 Kč nově 100 Kč), budete muset vkládat místo současných 300 Kč nově aspoň 500 Kč.

Na druhou stranu ale vzroste i maximální příspěvek, jejž můžete získat (samozřejmě za vyšší úložku než nyní). Nejvýše dostanete 340 Kč měsíčně při úložce 1700 Kč a více. V současnosti můžete od státu dostat měsíčně max. 230 Kč od vložené tisícovky.





Na nových pravidlech vydělají ti, kteří na „penzijko“ budou posílat více než 1150 Kč. Nad tuto částku totiž bude státní příspěvek podle nových pravidel vyšší než podle těch současných. Budete-li spořit naopak méně, dostanete nižší příspěvek než dnes.

Porovnání současných a nových pravidel pro stanovení státního příspěvku Výše měsíční úložky Státní příspěvek do 30. 6. 2024 Státní příspěvek od 1. 7. 2024 300 Kč 90 Kč 0 Kč 400 Kč 110 Kč 0 Kč 500 Kč 130 Kč 100 Kč 600 Kč 150 Kč 120 Kč 700 Kč 170 Kč 140 Kč 800 Kč 190 Kč 160 Kč 900 Kč 210 Kč 180 Kč 1000 Kč 230 Kč 200 Kč 1100 Kč 230 Kč 220 Kč 1150 Kč 230 Kč 230 Kč 1200 Kč 230 Kč 240 Kč 1300 Kč 230 Kč 260 Kč 1400 Kč 230 Kč 280 Kč 1500 Kč 230 Kč 300 Kč 1600 Kč 230 Kč 320 Kč 1700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

Zdroj: Výpočty autora

Pokud si plánujete výši úložky kvůli výše uvedenému změnit, nemůžete to udělat bez oznámení penzijní společnosti. Pokud chce účastník začít čerpat zvýšený státní příspěvek hned od začátku, tedy už od července 2024, musí svou penzijní společnost o nové výši své úložky informovat ideálně už v červnu. V červenci pak odešle peníze do penzijní společnosti podle nového nastavení a stát mu

k jeho úložce přidá příspěvek už podle nových pravidel, radí Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR, který odhaduje, že do tří let si svou úložku zoptimalizuje podle nových pravidel až 80 % účastníků.

Úložka pro čerpání maximálních výhod Pokud byste chtěli výši úložky podřídit čerpání nejvyššího možného státního příspěvku a zároveň možnosti dosáhnout na nejvyšší možnou daňovou úlevu (a nechtěli byste spořit v jiných podporovaných produktech), ideální úložka je v takovém případě 5700 korun měsíčně. Tvoří ji součet maximálního daňového odpočtu za měsíc (4000 Kč) a 1700 Kč, ke kterým stát posílá nejvyšší možný státní příspěvek. Součet výhod od státu za celý rok pak činí 11 280 Kč, vypočetl Jan Sedláček, mluvčí Asociace penzijních společností ČR.

Změny platné pro důchodce

Státní příspěvek k důchodovému spoření ve třetím pilíři se od července nebude vyplácet střadatelům, kterým byl přiznán starobní důchod.

S ohledem na skutečnost, že doplňkové penzijní spoření (resp. penzijní připojištění) nemá za cíl sloužit jako krátkodobý či střednědobý produkt s podporou státu, nýbrž jako prostředek k dlouhodobému odkládání spotřeby za účelem výplaty prostředků v období důchodového věku ke zmírnění případného propadu finančních příjmů, který se s odchodem do důchodu může pojit, upravuje, že státní příspěvek nebudou dostávat osoby, jimž byl přiznán starobní důchod, a osoby starší 65 let, vysvětluje důvodová zpráva s tím, že vzhledem k nastavení současných podmínek nároku na státní příspěvek k penzijku je dnes běžnou praxí tzv. točení smluv u účastníků, jež splnili podmínku 60 let. Ti po vzniku nároku na dávky po 60 měsících prostředky vyberou a uzavřou novou smlouvu, kterou po 60 měsících opět vyberou.

Už vyžádané státní příspěvky před přiznáním starobního důchodu na smlouvě už zůstanou. Nové už ale lidé v penzi dostávat nebudou. Některé penzijní společnosti však oznámily, že jim budou částku odpovídající státní podpoře kompenzovat.

Důchodci, kteří jsou i nadále výdělečně činní, si ale mohou odečítat od základu daně celou svou úložku na „penzijko“ od první vložené koruny. Nerušit smlouvu se může vyplatit i těm, kterým zaměstnavatel na penzijko přispívá.

V případě, že účastník s přiznaným starobním důchodem ztratí motivaci v penzijku po zrušení státních příspěvků zůstat, ale spoří méně než pět let, může o část nebo všechny prostředky přijít. Těmto účastníkům doporučuji, aby si alespoň pět let dospořili – klidně i po stokoruně měsíčně, což je v penzijku minimální výše úložky. Budou si pak moci vybrat všechny své prostředky včetně státních příspěvků získaných do 30. června 2024, vysvětlil Sedláček.

Změny, které platí už od ledna

Připomeňme, že od letošního ledna platí v této oblasti změny týkající se daňových odpočtů. Došlo ke sjednocení limitu, který platí pro všechny státem podporované produkty spoření na stáří dohromady, a to na 48 tis. Kč. Nově je na poplatníkovi, jaký mix si z nich vytvoří.

Daňová podpora se rozšířila kromě stávajícího penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a životního pojištění také na další finanční produkty, zejména z oblasti investic, které pasují do definice podporovaného produktu na stáří. Tím se rozumí:

penzijní připojištění se státním příspěvkem,

doplňkové penzijní spoření,

pojištění dlouhodobé péče,

soukromé životní pojištění,

dlouhodobý investiční produkt (DIP).

U nových smluv uzavřených od ledna dál také došlo k prodloužení minimální povinné doby spoření na těchto produktech, aby byla možná řádná výplata úspor např. formou penze nebo jednorázového vyrovnání. Místo současných 60 měsíců bude možné spoření ve třetím pilíři ukončit nejdříve po 120 měsících.

Daňovou podporu je možné čerpat až od úložky přesahující výši pro získání maximálního státního příspěvku. Nově je tedy nutné vkládat částky nad 1700 Kč (místo předchozích částek nad 1000 Kč).

Od ledna je také možné u dětských smluv požádat o částečné obytné (tedy částečnou výplatu úspor) ve lhůtě 24 měsíců od okamžiku, kdy dosáhnou 18 let. Do té doby to bylo možné jen v roce, kdy klient dosáhl plnoletosti. Podmínka, že o částečné odbytné můžete požádat nejdříve po 10 letech spoření, zůstala zachována.

V souvislosti s doplňkovým spořením (DPS) ještě zmiňme, že nově je možné mít díky mobilitě ve spoření jak transformované, tak účastnické fondy. Stát chce motivovat Čechy ke spoření v novějších fondech i přesto, že jich velká část zůstává ve starších, transformovaných fondech, které investují jen velice konzervativně, s velice nízkým výnosem, ale garantují, že nikdy nevyberete nominálně méně, než jste vložili. I nadále však zůstává v platnosti, že státní příspěvek je možné čerpat jen jednou.

Od letoška jde také převést prostředky ze starého penzijního připojištění přímo do DPS u jiné penzijní společnosti. V minulosti přitom bylo nutné nejprve převést prostředky do DPS stávající penzijní společnosti a pak je teprve převést do DPS ke konkurenci.

U nově uzavřených smluv od ledna platí, že v případě výplaty jednorázového vyrovnání nově dochází k dodaňování příspěvků zaměstnavatele. Při předčasném výběru (tzv. odbytné) dojde ke zdanění příspěvku zaměstnavatele za 10 let zpětně (klient musí podat daňové přiznání). Starší příspěvky od zaměstnavatele zdaní penzijní společnost.

Penzijní společnosti mohou od ledna v rámci doplňkového penzijního spoření nabízet nový typ fondu, tzv. alternativní účastnický fond. Jeho prostřednictvím jde investovat do rizikovějších produktů, než povoluje zákon u ostatních fondů (např. nemovitosti, infrastruktura nebo fondy soukromého kapitálu – private equity), které mohou dosáhnout vyššího zhodnocení. Poplatky v tomto fondu však budou vyšší než v ostatních.