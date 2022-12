Jak se bude dařit zlatu v roce 2023? Půl roku lépe, pak začnou konkurovat akcie

Rok 2022 byl pro investory náročný. Akcie zažívaly už od listopadu 2021 pozvolný pád, což v letních měsících 2022 vyústilo ve vstup do medvědího trhu. Nemovitosti začaly po mnohaletém nárůstu cen opět zlevňovat. Snad jediné aktivum, kterému se dařilo, byly dluhopisy, zejména státní, protiinflační.

Zlato letos nakonec potvrdilo svoji pověst uchovatele hodnoty. Začátkem ledna 2022 byla burzovní cena zlata kolem 1800 amerických dolarů za unci. Na začátku března jeho cena vystřelila k hodnotě 2000 USD (cca 46 tis. Kč), v dubnu zlato začalo opět ztrácet na ceně, v září se zase propadlo o cca 400 USD téměř k hranici 1600 USD. Nyní, krátce před koncem roku, se jeho cena opět vrátila k ceně cca 1800 USD.

Graf vývoje burzovní ceny zlata v USD 2019–2022 Autor: Česká mincovna, a.s.

Jedním z důvodů, proč cena zlata nerostla tak, jak bychom rádi viděli, bylo, že centrální banky v tomto roce výrazně zvyšovaly úrokové sazby a zlatu začala narůstat konkurence v podobě státních dluhopisů, které lidé obecně také považují za bezpečný přístav, podobně jako zlato. Na rozdíl od předchozího desetiletí právě dluhopisy přinesly zajímavé výnosy, například státní protiinflační dluhopis s datem emise 3. ledna 2022 má úrokovou sazbu 15 %.

Když mluvíme o rostoucích úrokových sazbách centrálních bank, na cenu zlata má nejvýraznější vliv posilování amerického dolaru, o kterém rozhoduje americká centrální banka (FED). Naposledy FED zvýšil svoji úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu do pásma 4,25–4,5 %.

Jaký je výhled pro cenu zlata v roce 2023?

Domnívám se, že zlato si tuto pozici udrží i v příštím roce. Začátek roku 2023 bude poznamenaný tím, že budou chodit špatné výsledky z firem, takže mohou pokračovat problémy na akciovém trhu, říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Odhaduji, že v prvním čtvrtletí budou mnozí investoři opouštět rizikovější aktiva a budou vyhledávat bezpečnější přístavy. Pro mnohé budou novou volbou dluhopisy a pro část investorů bude zajímavé zaparkovat alespoň část prostředků ve zlatě. Ten nárůst, co vidíme od listopadu, může ještě chvilku pokračovat, bude si držet svoji hodnotu a v příštím roce bude patřit mezi stabilní aktiva, co vytváří v portfoliu stabilitu, dodává.

Podle Štěpána Křečka se přibližně ve 2. nebo 3. čtvrtletí začnou zase vracet do hry akcie. Jejich příští růst donutí investory opouštět bezpečné přístavy dluhopisů a zlata, což by znamenalo opětovný pokles jeho ceny. Pokud se tak stane, není zapotřebí se zlata obávat, a naopak by případně bylo vhodné zlato přikoupit.

Celosvětově poptávka po zlatu roste

Světová rada pro zlato (World Gold Council – WGC) uvedla ve svém zhodnocení prodeje zlata ve 3. čtvrtletí roku 2022, že celosvětově vzrostla poptávka po zlatém kovu o 1181 tun, což je meziroční nárůst o 28 %. WGC je sdružení předních světových producentů zlata. Sídlí v Londýně a pokrývá přibližně tři čtvrtiny roční spotřeby zlata.

Zlato nejvíce přikupovali drobní investoři a centrální banky. Maloobchodní poptávka vzrostla o 36 %. Světové centrální banky nakoupily celkem přibližně 400 tun zlata. Nejvíce zlata nakupovali Turci, kteří měli poptávku pětinásobně vyšší než v předchozím roce (46,8 tun), a Němci, kteří koupili zlata o 25 % více. Naproti tomu výrazně klesl podíl „papírového“ zlata v burzovně obchodovatelných ETF, které jsou kryté zlatem, a to meziročně o 47 %.

Zatímco na jedné straně investoři a centrální banky zlato přikupovali, na druhé straně měly letošní výkyvy velký vliv na držitele fyzického zlata, kteří se ho rozhodli zbavit. Například podle Martina Šticha, ředitele společnosti Zlaťáky, se zájem o výkup investičního zlata a stříbra meziročně zvýšil na čtyřnásobek. Jako nejčastější důvod odprodeje drahých kovů lidé uváděli, že potřebují dodatečnou hotovost na rostoucí výdaje.

„Zatímco v roce 2021 k nám chodilo s požadavkem o výkup zlata na všechny naše prodejny v průměru 10–15 zákazníků denně, letos jich je už v průměru kolem 30 a výrazně narostl také zájem o korespondenční prodeje,“ říká Martin Štich. „Češi stále opakují tu samou investiční chybu, kterou je panický prodej ve chvíli, kdy se jejich investice dostane do červených čísel. A to přesto, že nejen my neustále připomínáme, že drahé kovy je potřeba kupovat po pečlivém zvážení jako dlouhodobou investici a ochranu majetku a připravit se i na období poklesu jejich ceny,“ dodává.





Příchod recese může cenu zlata podpořit lépe než inflace

V srpnu letošního roku jsme na serveru Měšec.cz rozebírali, že pravidla o růstu ceny zlata jako kdyby přestala fungovat a odporovala všem okolnostem, kdy se zlatu daří dobře. Světem otřásá vysoká inflace, ceny jdou prudce nahoru a v civilizované Evropě zuří válka. To jsou učebnicové příklady, kdy cena zlata stoupá.

Obchodní ředitel společnosti GOLDEN GATE CZ Pavel Ryba dodává, že samotná inflace ještě není tím pravým hybatelem růstu ceny zlata.

Hlavním hybným momentem pro růst zlata bude vypuknutí krize a recese. Obecně se mezi lidmi rozšířilo tvrzení, že zlato je dobré jako ochrana proti inflaci. Většinou to tak platí a ve většině případů cena zlata při inflaci roste. Mnohem více než proti inflaci však zlato v portfoliu funguje jako pojistka proti krizím, recesím a nenadálým politickým otřesům. A to jsou věci, kterým nejspíše budeme v nejbližších letech čelit, tehdy zlato prudce vyrazí nahoru, domnívá se Pavel Ryba.

Co by mohlo v roce 2023 zlatu dát vítr do plachet?

Podle prognózy Světové rady pro zlato by to mohly být tyto události:

Mírná recese a slabší zisky. Ty historicky vždy pomáhaly cenám zlata nahoru.

Oslabení dolaru spolu s ustupující inflací.

Geopolitický konflikt (válka na Ukrajině) by měl i nadále dělat ze zlata cenné zajištění proti riziku.

Růst čínské ekonomiky by se měl v příštím roce zlepšit po předchozím útlumu kvůli pandemii covidu-19 a podpořit spotřebitelskou poptávku po zlatě.

Výnosy dlouhodobých dluhopisů pravděpodobně zůstanou vysoké, ale na úrovních, které zlato nebudou brzdit.

Tlak na ceny komodit v důsledku zpomalující ekonomiky.