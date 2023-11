Jak řešit ztrátu nebo krádež platební karty v ČR a v zahraničí?

Při ztrátě platební karty máte dvě možná řešení, která závisí jen na tom, zda jste tzv. úplně offline, nebo jste online, třeba na mobilu.

Bez karty a bez mobilu

Pokud jste se ocitli zcela bez dokladů, bez karty a bez mobilu, dostaňte se k telefonu a zablokujte platební kartu vašeho vydavatele. Váš úkol bude sehnat telefon a číslo na vydavatele karty, k tomu pomůže internet. Takže budete muset někoho najít, poprosit, přesvědčit.

Číslo pro blokaci karty najdete vzadu na platební kartě, ale když ji už nemáte, je vám tato informace k ničemu. I proto je lepší mít toto číslo do banky někde poznačené, tedy offline.

1. Volejte vaší bance

Když se dovoláte přímo na číslo vaší banky, výhodou je, že dostanete zákaznickou podporu v češtině, nebo ve slovenštině.

Partner obsahu V mBank děláme maximum pro to, abychom ochránili finance našich klientů. Neustále vyvíjíme nové funkce a nástroje, které jim pomáhají se zabezpečením jejich financí. Záleží nám ale i na tom, aby se naši klienti uměli chránit nejen při využívání bankovních služeb, ale i v každodenním životě – třeba proti podvodům na internetu. Proto jsme připravili bezpečnostní test, ve kterém si každý může vyzkoušet, jak dokáže čelit podvodníkům. Zkuste to i vy a vyhrajte iPhone 14. #NaBezpecnostiZalezi

Jen málokterá banka dnes telefonicky nabízí všechny své služby nepřetržitě, ale pro blokaci karty se dovoláte vždy a kartu zablokujete. Technicky to funguje tak, že během tzv. bankovních hodin se dovoláte do své banky a vše vyřešíte najednou: blokaci karty i její znovuvydání a třeba expresní zaslání.

Mimo běžnou pracovní dobu infolinky jste přepojeni na operátora nebo automat, který umí pouze kartu zablokovat. Její vydání či zaslání pak vyřešíte v provozních hodinách. Samozřejmě, že existují banky s nepřetržitou podporou v režimu 24/7, ale ve většině případů to takto nefunguje.

2. Volejte na globální čísla kdekoli na světě

Kartová schémata Mastercard a Visa mají i globální telefonní čísla, na kterých můžete zablokovat platební kartu přímo. A z mnoha zemí se dovoláte bezplatně, jen je potřeba si předem poznačit číslo.

Mastercard Global Service

Operátoři mluví anglicky, španělsky, portugalsky, německy, francouzsky, polsky, rusky a arabsky.

Seznam zemí s bezplatnými telefonními čísly.

Bezplatné číslo pro Česko: +420 800 142 494.

Univerzální číslo pro země celého světa: +1 636 722 7111 (angličtina).

Visa Global Customer Service

Operátoři mluví anglicky, španělsky, portugalsky, německy, francouzsky a italsky.





Seznam zemí s bezplatnými čísly.

Bezplatné číslo pro Česko: +420 800 142 121.

Univerzální číslo pro země celého světa: +1 303 967 1096 (angličtina).

Přímo přes kartová schémata můžete požádat i o tzv. nouzovou kartu nebo nouzovou hotovost. Do 48 pracovních hodin vám pak na vámi udanou adresu (mimo ČR) přiveze kurýr náhradní plastovou kartu, nebo si na pobočku tamní banky podle pokynů operátora dojdete pro hotovost.

Technicky to funguje tak, že k vám přistane plastová karta bez PINu a jen s magnetickým proužkem. Bude mít design či loga nějaké tamní banky, ale číslo karty (tzv. BIN) bude vašeho českého vydavatele. Karta má platnost jen měsíc.

V případě nouzové hotovosti dostanete peníze v místní měně v ekvivalentu max. 2000 USD (cca 46 090 Kč).

Problém je, že tato globální služba je volitelná a musí ji podporovat i váš vydavatel karty (tj. nabízí ji i ve své sazebníku). Pokud tomu tak není, nouzovou kartu nebo nouzovou hotovost nedostanete a musíte to řešit přímo se svojí bankou. Navíc cena obou služeb se pohybuje okolo 4500 Kč za každou z nich, takže pokud přežijete bez karty aspoň týden, je lepší si počkat na novou kartu přímo z vaší banky (zaplatíte si cenu kurýrních služeb).

Myslete předem na zadní vrátka Při cestě do zahraničí vždy mějte u sebe další kartu jiné banky s dodatečným zůstatkem, klidně více karet. A hlavně je mějte odděleně od vaší hlavní karty. Schovejte si je do dalších zavazadel, k věcem osobní hygieny, na tajné místo v autě (lékárnička, rezerva, pod podlahu apod.). Pro různé typy plateb si nastavte různé limity transakcí, tím opět snížíte riziko zneužití vaší karty. Moderní technologie vám při ztrátě pomohou, nebojte se používat karty v mobilu a v hodinkách. Při absenci plastové karty možná někde nezaplatíte, protože ne všechny zahraniční akceptační místa jsou bezkontaktní, ale s troškou snahy a štěstí úplně bez peněz nebudete. V Evropě se bez plastové karty trápit nebudete.

Bez karty, ale s chytrým mobilem nebo hodinkami

Ztratili jste fyzickou plastovou kartu, ale máte chytrý mobil nebo chytré hodinky s podporou placení? Zapomeňte na komplikované řešení v předchozích odstavcích a užijte si výhody online života.

Chytrý mobil

Pokud vaše banka má vlastní aplikaci pro Android, Harmony OS a iOS, doporučujeme vám ji mít aktivní. Získáte tak přímý přístup k vašemu účtu včetně blokace karty či žádosti o novou kartu.

Myslete na to zvláště před odjezdem do zahraničí. Některé banky pro první aktivaci bankovní mobilní aplikace vyžaduji návštěvu pobočky, takže při ztrátě karty pak narychlo jen tak aplikaci nezprovozníte.

Téměř všechny mobily s Androidem a podporou NFC mohou využívat službu Peněženka Google. iPhone pak má vlastní Apple Wallet (v překladu „jablečná peněženka“). Nebojte se karty v mobilu používat, je to bezpečnější než klasická plastová karta.

Autor: Google

Autor: Apple

Pozor si dávejte na důsledky blokace plastové karty.

Pokud máte svoji fyzickou kartu zároveň v mobilu, blokací plastové karty dojde i k blokaci digitální karty v mobilu. Nejde totiž o jinou kartu, ale o tzv. digitální token vaší (blokované) karty. Pak už samozřejmě s mobilem či hodinkami taky nezaplatíte.

Když máte v mobilu aplikaci vaší banky a mobil stále máte, máte šanci na okamžitou novou platební kartu.

Pokud vaše banka umí okamžitě vydat digitální kartu pro placení v mobilu a nositelných zařízeních, máte vyhráno. Prostě si tu kartu ihned vygenerujete, automaticky se propojí s vaší digitální peněženkou v mobilu a obratem ji můžete používat k bezkontaktním platbám nebo bezkontaktním výběrům hotovosti. Je tu sice nevýhoda, že mimo bezkontaktní snímače kartu nepoužijete, ale minimálně v Evropě přežijete bez zásadních problémů a nejste úplně odříznuti bez peněz.

Chytré hodinky

Stejný postup platí i pro chytré hodinky nebo náramky. Karta v hodinkách znamená další nástroj k placení. Na výběr máte z hodinek a sportovních měřidel značek Apple, Diesel, Emporio Armani, Fitbit, Fossil, Garmin, Google, Michael Kors, Mobvoi, Montblanc, Puma, Samsung, Skagen, Suunto, TicWatch a Xiaomi.

Máme pro vás pár tipů, jak si snadno můžete vyzkoušet bezpečnost i technologii placení s hodinkami a náramky.

Pokud nechcete utrácet tisícovky za chytré hodinky nebo náramky s funkcí placení, zkuste si tu technologii třeba na fitness náramcích s Xiaomi Pay. Použité kousky na inzertních webech stojí stokoruny, nové pak do 1400 Kč. Tím získáte další nástroj s platební kartou nejen pro nouzové použití. Až budete potřebovat větší nabídku služeb a funkcí, přejdete třeba na lepší značku s možností placení.

Obyčejné hodinky

Možná patříte mezi ty, kteří hodinky používají jen jako zobrazovač času a na ruce nepotřebujete žádné chytré technologie. Nouzová karta by se vám ale hodila, ne?

Odpovědí je Swatch Pay. Aneb když chcete klasické hodinky quartz a platit kartou.

Hodinky Swatch BnWPAY s podporou služby Swatch Pay. (02/2022) Autor: SWATCH AG

Hodinky Swatch s funkcí placení jsou už v nabídce pár let, ale žádná banka v Česku je nepodporovala. Během července 2023 je však začala plně podporovat mBank, takže pokud chcete být striktně offline, ale přece s možností placení, je zde cesta.

Jak vyzrát nad ztrátou karty

Moderní banka si s blokací fyzické karty poradí hravě. V její mobilní aplikaci si okamžitě vygenerujete novou platební kartu, která vám přijde poštou na kontaktní adresu. A mezitím se vám aktivuje její digitální otisk, který okamžitě můžete používat v mobilu či v hodinkách. Dobrý mobil a hodinky nebo náramky s podporou placení tak jsou významnými pomocníky (nejen) při ztrátě karty.

Další praktickou ochranu při ztrátě karty získáte, pokud v mobilu či v hodinkách budete mít jen tzv. digitální kartu bez spojení s plastovou kartou. To znamená, že vaši fyzickou kartu máte někde odděleně a v hodinkách či v mobilu není její digitální token (který se blokací fyzické karty také zablokuje), nýbrž jde o zcela odlišnou, ryze virtuální kartu, rovněž ke stejnému účtu či ke stejné kreditce. Ta si pak žije svým vlastním životem bez ohledu na to, co je s fyzickou, plastovou kartou.