Jak poslat peníze na platební kartu? Převod trvá sekundy, ale i několik dnů (TEST)

Vydavatel karty Typ karty Odesláno v pondělá Přijato Poznámka

Air Bank Mastercard debetní 08:55 08:57

Banka CREDITAS Mastercard debetní 09:00 09:00 Platba zobrazena jako minusová blokace, ale peníze jsou k dispozici

Curve Mastercard debetní nelze – Sorry, the recipient's card must be a CZK card.

Česká spořitelna Visa debetní nelze – Your bank account seems to be blocked.

Česká spořitelna Visa kreditní 09:53 zadáno

09:58 odesláno 09:58

Česká spořitelna Visa předplacená nelze – Sorry, the recipient's card must be a CZK card.

ČSOB Mastercard debetní 09:13 09:13

Fio banka Maestro nelze – Unfortunately, this card doesn't support payouts.

ING Bank Slaski Mastercard nelze –

Komerční banka Visa debetní nelze – Unfortunately, this card doesn't support payouts.

Komerční banka Mastercard kreditní 10:06 úterý během dne, tj. D+1

Komerční banka Mastercard kreditní firemní nelze – Unfortunately, we can't send money to business cards.

Max banka Mastercard debetní 10:09 úterý 11:03

mBank Mastercard debetní nelze – Your bank account seems to be blocked.

mBank Visa debetní nelze – Your bank account seems to be blocked

MONETA Money Bank Visa debetní nelze – Your bank account seems to be blocked

Oberbank Mastercard debetní nelze – Sorry, the recipient's card must be a CZK card.

Raiffeisenbank Visa debetní nelze – Unfortunately, this card doesn't support payouts.

Raiffeisenbank Mastercard kreditní nelze – Unfortunately, this card doesn't support payouts.

Raiffeisenbank Mastercard kreditní nelze – Unfortunately, this card doesn't support payouts.

Revolut Mastercard debetní nelze – Sorry, the recipient's card must be a CZK card.

Revolut Mastercard firemní nelze – Sorry, the recipient's card must be a CZK card.

Twisto Mastercard kreditní nelze – Unfortunately, this card doesn't support payouts.

UniCredit Bank Visa debetní 11:00 11:01

Wise Mastercard debetní nelze – Sorry, the recipient's card must be a CZK card.