Jak po smrti manžela naložit s jeho zbraněmi?

Pokud vám zemře manžel nebo manželka, kteří vlastnili zbrojní průkaz a zbraně, ale vy průkaz nemáte, musíte zbraně alespoň dočasně odevzdat do úschovy. Ovšem pozor – rozhodně s nimi jinak nenakládejte ani je nikam nevozte.

Váš manžel byl vášnivý myslivec po většinu svého života. Vlastnil zbrojní průkaz a legálně držel několik zbraní. Vy jste ale o střílení ze zbraní nikdy zájem neprojevila, a tak zbrojní průkaz ani nevlastníte. Po smrti manžela se však zbraně ocitnou ve vašem držení, přičemž vy k tomu nemáte žádná oprávnění.

Kdy takovou situaci musíte začít řešit? A jak?

Oznamte to na Policii a počkejte na vyzvání

Občanský průkaz, cestovní pas a řidičský průkaz můžete odevzdat na jakémkoli obecním úřadu s rozšířenou působností. U zbrojního průkazu to ale neplatí.

To, že váš zemřelý manžel či manželka měli zbrojní průkaz, byste správně měli nejprve oznámit na policii, a to jakémukoli útvaru.

§ 65 zákona o střelných zbraních – Úmrtí držitele zbraně nebo střeliva (1) V případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti, povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato okolnost nebyla známa. O oznámení podle věty první vydá policie potvrzení. (2) Příslušný útvar policie předává příslušnému orgánu, který provádí řízení o dědictví, informace o zemřelém vlastníku zbraně a o jeho zbrani, hlavní části zbraně nebo střelivu.

Policie vám vydá potvrzení o tom, že jste jí tuto informaci předali, a následně vás vyzve, abyste zbrojní průkaz odevzdali. A to společně s průkazy zbraní a s dalšími dokumenty, které ke zbraním máte. Pak si celou věc přebere okresní ředitelství policie. To předá orgánu provádějícímu dědické řízení informace o tom, že zemřelý vlastnil nějaké zbraně a jaké.

Ovšem pozor – odevzdáváte jen dokumenty, ne zbraně. Zbraně nikam nenoste. Nechte je uložené tam, kde jsou. Správně by si pro zbraně měla přijet Policie ČR, zajistit je a převézt je pod odborným dohledem. V žádném případě tedy zbraň nevozte například hromadou dopravou na nejbližší služebnu.

Kdy to oznámit?

Zákon neudává přesný termín, jak dlouho po smrti oznámit na policii, že máte doma zbraně po zemřelém, k nimž sami nemáte zbrojní průkaz. Nedá se proto jednoznačně určit, zda máte na policii zajít ještě v den smrti, až po pohřbu, nebo až s úmrtním listem.

Policie ale doporučuje neotálet. Každý policista samozřejmě chápe tíživost podobné situace a snaží se vždy vyjít vstříc. Avšak musíme mít na paměti zákonnost a zajištění bezpečnosti, informuje kpt. Irena Pilařová, vrchní komisařka Policie České republiky.





Částečnou oporu v tomto dává § 68 zákona o střelných zbraních a střelivu. Ten hovoří o nalezení zbrojního průkazu či zbraně a neprodlenosti odevzdání nalezených věcí. Doporučujeme tedy v případě úmrtí blízké osoby neotálet s kontaktováním pracoviště policie, konkrétně oddělení pro zbraně a bezpečnostní materiál, dodává kpt. Irena Pilařová.

A v případě, že je vám jakožto pozůstalým známa informace o výskytu zbrojního průkazu a zbraní, doporučuje se informovat útvar policie neprodleně.

Zbraně vám nikdo nebere, pouze se dávají do úschovy

To, že si Policie ČR zbraně odveze, neznamená, že vám je zabavila. Pouze si je vzala do úschovy do doby, než proběhne dědické řízení a než bude jasné, kdo vlastně zbraně zdědí. Proto vám také na místě před odvozem zbraní vystaví protokol o převzetí zbraní do úschovy.

Ve chvíli, kdy je určen dědic, pak záleží, zda už má, nebo má v úmyslu si zbrojní průkaz pořídit. Pokud už jako dědic zbrojní průkaz máte, zbraně si z úschovy můžete vyzvednout.

Pokud zbrojní průkaz nemáte, ale chcete si jej pořídit, máte 2 měsíce ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, na to, abyste o jeho vydání požádali. Jestliže zbrojní průkaz získáte, můžete si zbraň z úschovy vyzvednout a nechat si ji registrovat na sebe. Pokud vám bude vydání zbrojního průkazu zamítnuto, nebo o něj vůbec nepožádáte, máte další 2 měsíce na rozhodnutí, co se zbraněmi bude dál.

Jaké jsou možnosti?

A možností máte několik. Můžete vlastnictví zbraně převést na někoho jiného, kdo je držitelem zbrojního průkazu a měl by o ně zájem. Nebo můžete požádat okresní ředitelství policie, aby vaši zbraň předalo nějakému podnikateli v oboru zbraní, který ji může prodat a peníze vám vyplatit.

Také můžete požádat o úschovu zbraně u tohoto obchodníka. Například proto, že si o zbrojní průkaz chcete zažádat v budoucnu. Tato úschova už ale bývá za úplatu. Případně máte možnost požádat o znehodnocení či zničení zbraně.

Máte zbrojní průkaz už z dřívějška? Pak mohou být zbraně i u vás

Pokud ale shodou okolností vlastníte zbrojní průkaz a zároveň můžete být dědicem, nemusíte zbraně dávat do úschovy. Můžete požádat, aby mohly zůstat u vás. Neplatí to ale automaticky.

Aby zbraně mohly zůstat u vás, musíte to policii navrhnout. A v případě, že máte oprávnění k držení takové zbraně, Policie vám může vyhovět. Pak platí, že do doby rozhodnutí o dědictví je zbraň uložena u vás. Do doby rozhodnutí o dědictví ale nejste vlastníkem zbraně a nemůžete si ji na sebe registrovat ani ji na někoho jiného převést či ji prodat.