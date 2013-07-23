Jak nejlevněji převést peníze? (PORADNA)

Orientujete se v zahraničních platbách? Obchodujete se zahraničím, anebo potřebujete zaplatit dovolenou? Převody do ciziny nemusí stát tisícovky a kromě poplatků byste se navíc měli zaměřit i na kurzy. Na vaše otázky o zahraničních platbách odpovídal Tomáš Volf, který je finančním analytikem skupiny Citfin.
Dobrý večer, jak stanovuje vaše společnost kurzy? Jak je možné, že vy posíláte platbu v eurech za nulu nebo za dvacku a banka chce po mně 250 Kč?
Citfin je nebankovní finanční instituce, která více než 17 let poskytuje svým klientům z řad firem směnu deviz a zahraniční platební styk. Na tuto činnost se úzce specializujeme, máme přístup k on-line obchodování na devizovém trhu a díky tomu nabízíme klientům individuální kurzy, které vycházejí z aktuální pozice na trhu. Obdobně mohu odpovědět i na Vaši otázku týkající se poplatků za zahraniční platební styk.
Citfin je totiž řádným členem CERTISu, SWIFTu a nově jednotného platebního prostoru SEPA, díky kterému nabízí svým klientům bezhotovostní převod peněz v eurech stejným způsobem a za stejných podmínek, ať se jedná o platbu vnitrostátní nebo mezinárodní. Oproti bankám navíc disponujeme s výrazně nižšími provozními náklady, jejichž výši ovlivňuje např. pouze jedno sídlo Citfinu, neexistence poboček, nižší počet zaměstnanců nebo neprovozování vlastní sítě bankomatů. To vše s sebou přináší cenovou výhodnost našich služeb, na kterou klademe velký důraz a dále ji pak v plném rozsahu poskytujeme svým klientům
Obchoduji s koberci a textilem a našel jsem konečně dodavatele kvalitního materiálu. Problém je, že jeden je z Íránu a druhý ze Sýrie. V Sýrii je nyní válka, takže s dodavatelem jsem v kontaktu problematicky, ale zboží lze stále expedovat přes hranice. Problém je v platbě za něj. V Íránu také není problém s expedicí, ale už dvě české banky mi odmítly platbu odeslat s odvoláním na mezinárodní sankce USA. Dá se v současné době platit do nějaké syrské banky? Dodavatel má účet v tamní Cham bank. Máte tip, jak poslat platbu do Sýrie? A je možné platit v syrských librách? A jak mohu poslat platbu do Íránu? Je možné poslat příkaz k úhradě v íránských riálech? Neplatím přece za zbraně nebo dodávku jaderného programu, chci jen koupit koberce.
Souhlasím, že Vaše situace je poměrně komplikovaná. Obě země se nacházejí na seznamu rizikových zemí (Írán dokonce patří do skupiny vysoce rizikových zemí ze strany FATF) a platby do těchto zemí podléhají restrikcím a politicko-ekonomickým sankcím uplatňovaným ze strany OSN a ze strany Evropské unie. Většina bank v případě plateb do Íránu interně uplatňuje větší míru obezřetnosti, než stanovuje samotné nařízení Rady (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu. Ačkoliv si přejete uskutečnit platbu „jen“ za dovoz koberců, přesto žádná banka takovou platbu neprovede. Tomuto tématu se před rokem na stránkách Měšce podrobně věnoval Patrik Chrz. Posílám Vám odkaz na jeho článek.
Ohledně platby do Sýrie pro Vás mám příznivější odpověď. Sýrie spadá do druhého stupně rizikových zemí stejně jako např. Turecko. Platbu tam tedy odeslat můžete. Přesto se v bance při realizaci platby do Sýrie připravte na možné doložení veškerých dokladů, které se prováděné platby týkají (informace o dodávce zboží, o syrském obchodním partnerovi atd.). Platbu do Sýrie budete muset s největší pravděpodobností realizovat v jiné měně, než je syrská libra. Syrskou libru totiž české banky a vybrané směnárny neobchodují a nenabízejí ji ve svém kurzovním lístku.
Dobrý den, rád bych se zeptal, jaké jsou vlastně rozdíly v těchto platebních systémech jako pokud jde o provedení, tak i pokud jde o poplatky. Když jsem sám párkrát nějakou platbu do zahraničí posílal, tak přes Target šla docela rychle, přes sepu asi dva dny. Jaký je rozdíl a co používáte vy?
Target2 je clearingový systém provozovaný ECB, přes který se zajišťuje vypořádání operací centrálních bank (připojeno celkem 18 centrálních bank – ČR zde není), mezibankovní převody a velkoobjemové nebo urgentní eurové platby. SEPA je přidružený systém Target2. Je určený zejména pro retailové (maloobchodní) bezhotovostní platby a převody v EUR. V rámci eurozóny se díky SEPA veškeré (i přeshraniční) platby stávají platbami tuzemskými.
Rozdíly v těchto platebních systémech vycházejí tedy už z jejich podstaty, nicméně z pohledu rychlosti provedení platby byste jako klient neměl zaznamenat rozdíl. Vy, jakožto fyzická či právnická osoba standardní velikosti však nemáte moc možností ovlivnit provedení platby a poplatky s ní související. Banky mají nastavené interní procesy i sazebníky, jakými platby klientů běžně zpracovávají a provádějí. Například Citfin platby provádí prostřednictvím našeho korespondenta ING Brusell, který je členem Target2 a platby provádí přes Targe2 i SEPA zároveň. Ani my nemůžeme ovlivnit, přes který systém standardní platbu pošlou.
Co byste mi doporučil pro platbu do Polska? Sem tam potřebuji zaplatit drobné částky za zboží na Allegru, zhruba do 1000 Kč. A občas potřebuji koupit dražší součástky na auta, to mám na firmu, jde o cca 10 – 70 000 Kč. Oni chtějí platby posílat vždy ve zlotých a banka po mně chce 1 % a minimálně 300 Kč. To je u těch plateb likvidační. Jak to, že se euro dá posílat zadarmo a zloté jsou tak drahé? Vždyť je to sousední stát a některé naše banky tam dokonce mají pobočky.
Ve skutečnosti existuje opravdu velký rozdíl v poplatcích mezi platbami v EUR a v ostatních měnách. Platby v EUR jsou bankou posílány hlavně jako tzv. EURO nebo SEPA platby, a proto jsou levnější. To vychází z nařízení ECB. Měna PLN je sice měnou členského státu EU, ale bohužel se na ni nevztahuje nařízení ECB. Platba v PLN je tedy posílána jako běžná zahraniční platba a zpoplatněna dle sazebníku příslušné banky právě jako zahraniční platba.
Co se týče propojenosti bank ve světě a jejího vlivu na konečnou cenu nebo rychlost platby pro zákazníka, je to opět složitější. V některých případech přestože banky nesou stejné jméno, většinou se jedná o samostatně fungující subjekty, které společně nekooperují. Vliv na cenu nebo rychlost zahraniční platby pak nepocítíte.
Ve Vašem případě bych se spíše zaměřil na porovnání ceníků bank ohledně zahraničních plateb. Stejně tak se věnujte i srovnání směnného kurzu PLN. Nejenom platba totiž pro Vás znamená jistý náklad. Následně si vyberte nejlevnější variantu a neobávejte se i změny banky. Do Vašich úvah zkuste zahrnout i nebankovní instituce specializované na směnu deviz a zahraniční platební styk.
Dobrý den, jak se díváte na bitcoin jako na měnu? Myslíte, že naroste její podíl v zahraničních platbách? A jak tuto měnu co nejvýhodněji směnit za dolary/koruny?
Pokud už lze hovořit o budoucnosti Bitcoinu, pak nikoli v zahraničním obchodě. Firmy a banky budou mezi sebou nadále posílat reálné měny jednotlivých států. Nechat si zaplatit za zboží či služby Bitcoinem si jen tak nikdo nenechá. Nejedná se vlastně o měnu, ale pouze o kód v počítači, který můžete poslat druhé osobě a tím pádem „zaplatit“. Lze ho používat pouze v komunitě, jejíž součástí se musíte stát. Dále zde existují překážky co do vybavení vašeho počítače.
Osobně nevidím důvod k tomu, abych si zakoupil Bitcoin a začal jím platit. I přes zajímavé výhody, které jeho používání nabízí, se pro širokou veřejnost nejedná o ekvivalent běžných platidel. Pro specifickou skupinu lidí to však může být zajímavé. Jedním z uváděných důvodů vzniku Bitcoinu je absence národní banky, jakožto regulátora a tisknutí a tedy znehodnocování měny vládou či centrální bankou, ale představa, že nějaký stát drží své devizové rezervy v Bitcoinu, je přinejmenším úsměvná.
