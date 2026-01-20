Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Blíží se konec lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí. Protože letos konec řádného termínu vyjde na víkend, budou mít poplatníci na podání formuláře pár dní k dobru.
Kdo (ne)musí podat daňové přiznání?
Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2026 se týká těch, kteří loni nabyli nemovitost (koupí, darem, dědictvím, dostavěním) nebo u ní provedli úpravy, jež ovlivňují výši daně (např. provedli nástavbu či přístavbu domu, zbourali ho, změnili využití nemovitosti, došlo ke změně výměry či druhu pozemku, apod.).
Nemovitost spadá pod ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází. V tomto případě tedy není důležité to, kde máte hlášeno trvalé bydliště. Seznam finančních úřadů najdete na našem Daňovém portálu.
U poplatníků, kteří nemovitost prodali nebo darovali (nebo se změnilo vlastnictví z jiného důvodu), to nelze ohledně vzniku povinnost podat přiznání tvrdit tak jednoznačně. V případě, že jste během loňského roku pozbyli nemovitost a v daném kraji už žádnou jinou nemáte, je nutné do konce termínu pro podání přiznání tuto skutečnosti finančnímu úřadu oznámit, ale není nutné kvůli tomu podávat přímo přiznání. Stačí informaci sdělit dopisem. Povinnost podat přiznání v případě pozbytí nemovitosti platí jen pro poplatníky, kteří v daném kraji ještě nějakou nemovitost mají. (Pokud máte nemovitosti v různých krajích, musíte podat přiznání finančnímu úřadu v každém takovém kraji. Pokud máte více nemovitostí, ale všechny jsou v jednom kraji, podáváte za všechny jedno přiznání na jeden úřad).
U této daně se přiznání podává dopředu na období roku 2026 podle stavu, který platí k 1. lednu 2026.
Pokud se s podáním opozdíte o více než o tři pracovní dny, začne se vám načítat penále ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně do částky odpovídající 5 % stanovené daně (nejvýše však 300 tis. Kč). Úřad sankci nepředepíše, pokud nedosáhne 1000 Kč.
Daňové přiznání naopak nemusíte podávat, pokud už jste ho v minulosti za danou nemovitost podali a ve srovnání s předchozím obdobím nedošlo k žádné změně, která by byla rozhodná pro vyměření daně. Tedy s vaší nemovitostí se žádná změna neudála a nekoupili ani neprodali jste jinou.
Existují však i novinky, které se týkají vaší nemovitosti a povinnost podat další přiznání nezakládají. Jde především o změnu koeficientů (např. místní či inflační), které ovlivňují výši daně, ale finanční úřad je zohlední do výpočtu automaticky. Výše vaší daně tedy bude jiná, ale povinnost „přiznat se“ tím nevzniká.
Dále finanční úřad automaticky zohledňuje (bez nutnosti podat přiznání) například změnu výše sazby daně či změnu průměrné ceny půdy přiřazené k jednotlivým katastrálním územím, apod.
Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí
Poslední den lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí letos vyjde na pondělí 2. února 2026. Obvykle se podává formulář do konce ledna. Tentokrát ale vyjde toto datum na sobotu, proto se termín posune na nejbližší pracovní den.
Stáhněte si daňový formulář
Daňové přiznání k dani z nemovitostí pro Excel (XLS) pro rok 2026
- interaktivní šablona ve formátu Microsoft Excel
Proč zvolit naši šablonu
- vše uděláte ve známém prostředí Microsoft Excel
- respektujeme soukromí, data se nikam neodesílají, zůstávají pouze ve vašem počítači
- máme roky zkušeností, šablony pro vás děláme od roku 2004
Datum pro podání přiznání neplatí pro poplatníky, kteří loni požádali o zápis změny do katastru nemovitostí, ale fakticky k němu došlo až letos. Pak stačí podat přiznání do tří kalendářních měsíců následujících po tom, ve kterém opravdu k zápisu do katastru došlo.
Podle stejného vzorce se postupuje i v případě, že loni zemřel původní majitel nemovitosti a na vás přechází nárok v rámci dědického řízení, které nebylo do konce minulého roku ukončeno. Pak za zděděnou nemovitost podáváte přiznání do konce třetího měsíce následujícího po tom, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podáváte na období následující po roce, v němž zůstavitel zemřel.
Jak podat daňové přiznání
Pokud máte ze zákona zřízenou datovku, musíte podávat daňová přiznání elektronicky. Povinnost se vztahuje na přiznání, která souvisí s podnikatelskou činností. Pokud musíte podat přiznání za nemovitost, která s podnikáním nesouvisí, můžete to udělat i na papíře.
Kromě papírového formuláře, který odevzdáte na podatelně finančního úřadu nebo ho pošlete poštou, můžete využít i elektronický formulář na portálu MOJE daně.
Na něm se můžete přes dlaždici Online finanční úřad dostat do své Daňové informační schránky Plus (DIS+) s přehledem dokumentů adresovaných finančnímu úřadu a plateb daní.
Přes druhou dlaždici se dostanete na Elektronická podání pro finanční správu (EPO). V té můžete ukládat rozpracované přiznání a poté ho opět načíst z uloženého souboru. Po úplném vyplnění je možné vytvořit datovou zprávu, kterou přímo z aplikace odešlete, nebo vygenerovat formulář do PDF k tisku.
Pokud už jste někdy přiznání k dani z nemovitých věcí podávali, můžete zde požádat o předvyplnění údajů z posledního přiznání k dani z nemovitých věcí. Ušetří vám vyplňování údajů o nemovitosti, které už jste v minulosti do přiznání zadávali.
Jak si nechat předvyplnit daňové přiznání
Po přihlášení do portálu MOJE daně přejděte na dlaždici Online finanční úřad a pak svou schránku DIS+, pro kterou chcete přiznání předvyplnit.
V horní části klikněte na volbu Formuláře a dále na Nový elektronický formulář. Zvolte Daň z nemovitých věcí a možnost Předvyplnit přiznání. Pak klikněte na Vytvořit nový požadavek.
Zde zadáte Zdaňovací období (podáváte dopředu ke stavu 1. 1. 2026), Finanční úřad a zaškrtnete, jestli si přejete načíst údaje z finančního úřadu a katastru nemovitostí, případně údaje z posledního podání. Nakonec klikněte na tlačítko Odeslat požadavky.
Na stránce Seznam požadavků na předvyplnění formuláře se objeví nový záznam. Systém by měl požadavek zpracovat zhruba do 20 minut. Až budou data připravena, měli byste dostat upozornění na e-mail.
Po upozornění přejděte znovu přes DIS+ do požadavků, kde by měl být váš zadaný požadavek zelený příznak Připraveno. Úplně vpravo na řádku je ikona tří teček. Zde vyberte možnost předvyplnění, kdy se zobrazí průvodce s vyplněnými daty, která se dají upravit či doplnit.
V případě, že by vám práce v průvodci nevyhovovala, můžete se přepnout zpět do klasické podoby formuláře a zde daňové přiznání dokončit.
Využít můžete také službu Ověření na katastru nemovitostí, která vám pomůže zkontrolovat údaje v daňovém přiznání s údaji v katastru ještě před odesláním formuláře finančnímu úřadu. Můžete si tak ověřit například správnost výměry pozemku, výši spoluvlastnického podílu na nemovité věci, zda je nemovitá věc přiznávána ve výši spoluvlastnického podílu či společným zástupcem, skutečnost, zda je nemovitá věc v katastru nemovitostí evidována apod.
Funkce je dostupná uživatelům přihlášeným do DIS+ před odesláním daňového přiznání na finanční úřad. Najdete ji v menu v části Možnosti pro ukončení, kde kliknete na tlačítko Odeslat k ověření a Odeslat.
Během ověření sytém porovnává zadané údaje se stavem v katastru nemovitostí a s dalšími údaji vedenými na finančním úřadu. Doba ověření může trvat minuty až hodiny. Důležité je, že po odeslání přiznání k ověření se formulář uloží do rozpracovaných formulářů a do doby zpracování je ve stavu Odesláno. Po ověření údajů se změní do stavu Dokončeno. Po rozkliknutí tří teček na konci řádku vyberete Výsledek ověření údajů na katastr nemovitostí (výsledek si můžete stáhnout v PDF či CSV).
Na platbu daně máte čas
Na platbu této daně máte ještě čas.
V průběhu dubna a května rozešle finanční správa milionům poplatníků informace o výši jejich daňové povinnosti na rok 2026, a to včetně QR kódu pro snadné zaplacení, uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Máte-li datovou schránku, dostanete zprávu o výši daně do ní. Uživatelé DIS+ najdou podklady pro úhradu daně na portálu MOJE daně v sekci Nastavení – Informace o subjektu. Můžete se také přihlásit k zasílání podkladů pro zaplacení daně na e-mail. Žádost musíte podat do poloviny března. V těchto případech složenku do schránky nedostanete.
Daň je třeba uhradit do konce května (letos kvůli víkendu vyjde termín na 1. června). V případě, že je daňová povinnost nad 5000 Kč, je možné ji rozdělit do dvou stejných splátek a tu druhou zaplatit do konce listopadu. Jen zemědělci a chovatelé ryb první splátku daně hradí do 31. srpna (druhou opět do 30. listopadu). Daňovou povinnost nižší než 30 Kč platit nemusíte.
Daň zaplatíte hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou nebo přes SIPO (k této službě se musíte přihlásit nejpozději do konce ledna).
Protože daň platí jen vlastníci uvedení v katastru, nevztahuje se tato povinnost na nájemníky ani družstevníky. Pokud jsou majiteli manželé, plní daňové povinnosti jeden z nich v plné výši.
Kde se mění koeficienty
Výši daně z nemovitých věcí ovlivňuje několik koeficientů. Obce mohou nastavovat tzv. místní koeficient, a to buď pro celou obec nebo pro jednotlivé městské části, parcely, nebo typy nemovitostí (byty, rekreační nemovitosti apod.) zvlášť. Stanovit ho mohou v rozmezí 0,5 až 5,0, takže mohou občanům jeho prostřednictvím daň snížit, ponechat ji stejnou nebo ji výrazně navýšit.
Inflační koeficient nenastavují obce, ale stát a jak vyplývá z názvu, má reagovat na růst cen. Pro rok 2026 je ponechán na úrovni 1, takže nedojde k automatickému plošnému navýšení daně.
Poslední z koeficientů je ten obecní, stanovován na základě počtu obyvatel:
- 1,0 pro obce do 1000 obyvatel,
- 1,4 pro obce od 1 000 do 6000 obyvatel,
- 1,6 pro obce od 6000 do 10 000 obyvatel,
- 2,0 pro obce 10 000 do 25 000 obyvatel,
- 2,5 v obcích nad 25 000 do 50 000 obyvatel,
- 3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, statutárních městech a vybraných lázeňských městech,
- 4,5 v Praze.
Obec tento koeficient může pro celé území nebo jen její část o jednu až tři kategorie snížit, nebo o jednu kategorii zvýšit (v Praze max. na hodnotu 5,0).
Které obce koeficienty pro letošek zvýšily a které naopak snížily? Velký přehled najdete na našem sesterském serveru Podnikatel.cz.
Aktuální výši koeficientu si můžete vyhledat také na webu Finanční správy.