Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2024?

Na konci ledna končí řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Přinášíme informace, které se poplatníkům budou hodit.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání mají poplatníci, kteří v roce 2023 získali (koupí, darováním, dědictvím) pozemek, stavbu, byt nebo nebytovou jednotku. Přiznání musí podat také majitelé nemovitosti, u které provedli změny rozhodné pro vyměření daně. Tedy např. přístavbu, nástavbu, částečnou likvidaci, změnili druh nebo výměru pozemku, výměra pozemku byla změněna kvůli revizi katastru nemovitostí nebo dokončili a začali užívat část budovy či inženýrské stavby.

Analogicky pak platí povinnost „se přiznat“ i pro poplatníky, kteří darovali, prodali nebo jinak pozbyli byt, nebytovou jednotku, dům či pozemek (ačkoli zde stačí podat jen dílčí daňové přiznání). To za podmínky, že stále ještě nějakou jinou nemovitost v daném kraji vlastní. Pokud už by tímto krokem v daném kraji pozbyli všech nemovitostí, musí o tom jen informovat příslušný finanční úřad.

Novinky pro letošní rok

Kromě výše zmíněného, které platí obecně každý rok, letos platí povinnost podat přiznání i pro řadu dalších poplatníků této daně. A to v případě, že:





získali stavební povolení nebo staví budovu na pozemku, kde už stojí jiná stavba,

jsou vlastníky pozemku, na němž je zpevněná plocha a který není evidován v katastru jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří,

jsou podnikateli a mají pozemek, na němž se nachází zpevněná plocha, a tento pozemek mají zařazen v obchodním majetku,

vlastní garáž evidovanou v katastru, ale v daňovém přiznání ji dosud uváděli s jinou sazbou daně než pro garáž, protože ta byla užívána k jiným účelům, nebo přiznávali se sazbou daně pro garáž jinou stavbu, která je v katastru evidovaná pod jiným způsobem využití,

pronajímají ve svém domě či bytě místnost k ubytování a v souvislosti s tím poskytují i další služby (úklid, vynášení odpadků, praní či převlékání lůžkovin apod.) – za tuto místnost je třeba počítat s vyšší sazbou daně,

užívají budovu (kromě obytné) nebo jednotku bez známého vlastníka,

užívají pozemek, jež vlastní Státní pozemkový úřad nebo ho vlastní stát a tento úřad zde má právo hospodaření,

užívají pozemek, stavbu či jednotku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (pokud s úřadem nemají uzavřenou nájemní či pachtovní smlouvu) nebo užívají zdanitelné stavby a jednotky, se kterými je tento úřad příslušný hospodařit,

vlastní pozemek jiného druhu než lesní pozemek, ale nacházejí se na něm lesy hospodářské pod vlivem imisí, zařazené do pásma ohrožení „A a B“.

Dále se kvůli letošním novinkám vyplatí podat přiznání vlastníkům staveb a jednotek (a pozemků ve funkčním celku) sloužících zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, protože mají nárok na osvobození od daně. Dále nově vzniká nárok na osvobození pro pozemky v národním parku v zóně přírodě blízké.

Přiznání nemusí podávat poplatníci, kteří už to udělali v minulých letech a poté nedošlo ke změně skutečností rozhodných pro stanovení daně. Změna koeficientu ze strany obce a navýšení sazeb povinnost nezakládá, finanční úřad je zohlední při výpočtu daně automaticky. Novou výši daně se lidé dozvědí zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem.

Další novinky, které ovlivní daň z nemovitých věcí

Další novinky, které ovlivní oblast daně z nemovitých věcí, se týkají:

růstu sazeb: sazby daně z pozemků, staveb a jednotek, které se zvýšily o 80 %,

budov k rekreaci: budovy pro rekreaci a budovy tvořící jejich příslušenství se nově daní dle toho, jak jsou zapsány v katastru,

spoluvlastnických podílů: minimální celková daň za spoluvlastnický podíl na nemovitosti vzrostla ze současných 50 Kč na 90 Kč,

základ daně u bytových jednotek: podlahová plocha bytové jednotky se nově určuje dle údaje evidovaného v katastru nemovitostí,

žádosti o zasílání údajů na e-mail: o zasílání údajů pro placení daně na e-mail je možné požádat i formou zaslání podepsané a naskenované žádosti na e-mail finančního úřadu,

minimální částky pro platbu daně: hranice pro minimální platbu daně vzrostla, takže pokud je celková daň z nemovitých věcí u jednoho finančního úřadu nižší než 50 Kč, úřad ji nepředepíše,

zavedení inflačního koeficientu: inflačním koeficientem se bude násobit výsledná daň z pozemků a výsledná daň ze staveb a jednotek, ale až od roku 2025, letos je inflační koeficient 1, takže výši daně nezmění,

předmětu daně: předmětem daně nově nejsou žádné vodní plochy, tedy ani rybníky k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb,

stanovení druhu pozemku: nově se druh pozemku odvozuje od druhu evidovaného v katastru,

rušení osvobození: došlo ke zrušení osvobození u většiny bodů osvobození vztahující se k nakládání s odpady,

rozšíření osvobození: osvobození od daně se rozšířilo na pozemky, které jsou zatížené právem stavby ve prospěch obce, na pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou nebo jednotkou, které slouží vymezeným veřejně prospěšným právnickým osobám nebo zařízením, dále se osvobození rozšířilo i pro jednotky přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona.

Jak informoval náš sesterský server Podnikatel.cz, došlo v deseti okresních městech také ke změně koeficientů.

Výši koeficientů si můžete zkontrolovat ve vyhledávači koeficientů Finanční správy.

Do kdy musíte podat daňové přiznání?

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí máte letos čas do středy 31. ledna 2024. U této daně se přiznání podává dopředu na období roku 2024 podle stavu, který platí k 1. lednu 2024.





Pokud se opozdíte o více než o tři pracovní dny, začne se vám načítat penále ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, maximálně do částky odpovídající 5 % stanovené daně (nejvýše však 300 tis. Kč). Úřad sankci nepředepíše, pokud nedosáhne 1000 Kč.

Stáhněte si daňový formulář Daňové přiznání k dani z nemovitostí pro Excel (XLS) pro rok 2024 interaktivní šablona ve formátu Microsoft Excel Proč zvolit naši šablonu vše uděláte ve známém prostředí Microsoft Excel

respektujeme soukromí, data se nikam neodesílají, zůstávají pouze ve vašem počítači

máme roky zkušeností, šablony pro vás děláme od roku 2004

Datum pro podání přiznání neplatí jen pro poplatníky, kteří loni požádali o zápis změny do katastru nemovitostí, ale fakticky k němu došlo až letos. Pak stačí podat přiznání do tří kalendářních měsíců následujících po tom, ve kterém opravdu k zápisu do katastru došlo.

Podle stejného vzorce se postupuje i v případě, že loni zemřel původní majitel nemovitosti a na vás přechází nárok v rámci dědického řízení, které nebylo do konce minulého roku ukončeno. Pak za zděděnou nemovitost podáváte přiznání do konce třetího měsíce následujícího po tom, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení. Daňové přiznání podáváte na období následující po roce, v němž zůstavitel zemřel.

Jak podat daňové přiznání?

Pokud máte ze zákona zřízenou datovku, musíte podávat daňová přiznání elektronicky. Povinnost ale platí jen na přiznání, která souvisí s podnikatelskou činností. Pokud podáváte přiznání za nemovitost, která se podnikání netýká, můžete to udělat i na papíře. Platí-li povinnost elektronického podání a vy ji nedodržíte, dostanete pokutu 1000 Kč.

Kromě papírového formuláře, který odevzdáte na podatelně finančního úřadu nebo ho pošlete poštou, můžete využít i elektronický formulář. Najdete ho na serveru MOJE daně, který slouží jako online finanční úřad.

Na stejném portálu najdete i aplikaci pro elektronická podání pro finanční správu (EPO). V té můžete ukládat rozpracovanou žádost a poté ji opět načíst z uloženého souboru. Po vyplnění je možné vytvořit datovou zprávu, kterou přímo z aplikace odešlete, nebo vygenerovat formulář v PDF k tisku.

Pokud už jste někdy přiznání k dani z nemovitých věcí podávali, můžete zde nově po aktivaci Daňové informační schránky Plus (DIS+) požádat o předvyplnění údajů z posledního přiznání k dani z nemovitých věcí. Ušetří vám vyplňování údajů o nemovitosti, které už jste v minulosti do přiznání zadávali. Pokud nevíte, jak na to, s postupem pomůže leták Finanční správy.

V DIS+ nově najdete také službu Ověření na katastru nemovitostí, která vám pomůže zkontrolovat údaje v daňovém přiznání s údaji v katastru ještě před odesláním formuláře finančnímu úřadu.

Podrobnější informace o službě najdete na webu Finanční správy.

Finanční správa také loni spustila službu, která zjednodušuje vyplňování formuláře daňového přiznání, protože ho některými údaji předvyplní za vás. Poplatníkům se mohou do průvodce daňovým přiznáním automaticky načíst data, která má Finanční správa k dispozici ve svých evidencích nebo jsou dostupná v katastru nemovitostí. Před odesláním doporučujeme provést ověření daňového přiznání k dani z nemovitých věcí oproti údajům v katastru nemovitostí, nabádá ale Finanční správa s tím, že v případě technických důvodů, kdy by nebylo možné přiznání předvyplnit nebo by došlo k nesprávnému předvyplnění, mají uživatelé kontaktovat ePodporu.

Pokud si kvůli letošním změnám nevíte rady s tím, zda vám vznikla povinnost přiznání podat nebo jak vyplnit části formuláře, můžete si zavolat o radu na infolinku finančních úřadů.

Komu podat daňové přiznání?

Daňové přiznání nepodáváte u daně z nemovitých věcí finančnímu úřadu podle vašeho trvalého bydliště, jako je tomu u daně z příjmů. Formulář musíte nasměrovat vždy podle toho, v jakém kraji se nachází nemovitost, za kterou přiznání podáváte. Pokud jich vlastníte více a jsou v různých krajích, musíte podat přiznání finančnímu úřadu v každém takovém kraji. Pokud jich máte více, ale všechny jsou v jednom kraji, podáváte jedno přiznání na jeden úřad.

Jak zaplatit daň?

Daň můžete uhradit hotově na pokladně finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou nebo přes SIPO (k této službě se musíte přihlásit nejpozději do konce ledna).

Nepřesáhne-li daňová povinnost hranici 5000 Kč, je nutné ji zaplatit do konce května 2024. V opačném případě si můžete platbu rozdělit do dvou stejných splátek s tím, že jednu uhradíte do konce května a druhou do konce listopadu. (Pro zemědělce a chovatele ryb platí termín do konce srpna a do konce listopadu.)

Protože daň platí jen vlastníci uvedení v katastru, nevztahuje se tato povinnost na nájemníky ani družstevníky. Pokud jsou majiteli manželé, plní daňové povinnosti jeden z nich v plné výši.

Jak se dozvíte, kolik máte zaplatit?

Nepodáváte-li letos přiznání, výši daně se dozvíte ze složenky, kterou Finanční správa každý rok rozesílá všem poplatníkům, nejpozději zhruba do 25. května.

Máte-li datovou schránku, informace o výši daňové povinnosti vám úřad pošle datovou zprávou. Uživatelé DIS+ zase najdou podklady pro úhradu daně na portálu MOJE daně v sekci Nastavení – Informace o subjektu. Můžete se také přihlásit k zasílání podkladů pro zaplacení daně na e-mail. Žádost musíte podat do poloviny března. V těchto případech složenku do schránky nedostanete.