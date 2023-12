Jak letos investovali a na co se chystají čeští dolaroví milionáři? Pojďte se inspirovat

Češi jsou konzervativní investoři. Více než zisk nás zajímá jistota a těžko si dovedeme představit, že bychom měli čelit cenovým výkyvům, byť drobným. Kdo se investicím věnuje, ví, že v úplném bezpečí se peníze nikdy moc nerozmnoží, a pokud něco dokáže zajistit výnos, pak je to buď vlastní, dobře vedený byznys, nebo dynamické investování, ideálně obojí.

Důkazem toho může být například průzkum Wealth Report, který každoročně dělá J&T BANKA, v němž sleduje, jak se daří českým a slovenským dolarovým milionářům, co je zajímá a do čeho investují. Tedy jak si zaopatřují a udržují své bohatství. My se budeme věnovat těm českým milionářům. Možná vás bude jejich finanční chování inspirovat k napodobení postupu, samozřejmě v mezích vlastních možností. Nejde o množství, ale o směr.

Koho najdeme mezi českými dolarovými milionáři

Tedy čeští dolaroví milionáři jsou především muži v průměrném věku 56 let. Mezi ně už čím dál více přicházejí mladší lidé, kteří jsou často nástupci polistopadových podnikatelů, nebo mají za sebou úspěšný startup. Lehce narůstá i počet žen, ale muži stále výrazně dominují.

Více než polovině z nich letos narostlo bohatství o 2–9 % a podobné zhodnocení nejčastěji očekávají i v roce 2024. Za nárůstem byl nejčastěji příjem z podnikání nebo zaměstnání a hned v závěsu investice do akcií a dluhopisů. Investiční nemovitosti se tentokrát ocitly až na 4. místě.





Wealth Report 2023 Autor: J&T Banka

Letošní vývoj na finančních trzích byl velmi úspěšný a odmazával ztráty z předchozího roku. Akciové indexy v Evropě se dostaly na 15letá maxima a také pro americké akcie to byl jeden z nejúspěšnějších roků. Čeští milionáři se tohoto trendu drží také a očekávají nejzajímavější zhodnocení právě u akcií zahraničních firem.

Nejvíce je momentálně zajímají Indie a Spojené státy jako investičně perspektivní země. Akciový index MSCI India v dolarech vzrostl o 70 %, což představuje téměř 11% roční přírůstek. Hned za touto dvojicí je pro investory z řad milionářů Jihovýchodní Asie. Tento pohled pak odpovídá tomu, jak byly dané regiony úspěšné za posledních pět let. Podobný výsledek platí i pro americké trhy.

Růstové regiony ve světě – Wealth Report 2023 Autor: J&T Banka

Zato investice v západní, střední i východní Evropě už investory tolik netáhnou. Ale západní a jižní Evropu (kam investují takřka nejméně) považují za místo, kde by chtěli žít.

Dochází zde tedy k drobnému paradoxu, který lze interpretovat tak, že pokud je region vybrán jako vhodný pro druhý domov, není vybrán jako zdroj pro očekávaný růst, uvádí J&T Banka v průzkumu.

Nadějně se milionáři dívají také na korporátní dluhopisy, protože na obzoru je konec období zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami. To bude v příštím roce znamenat větší atraktivitu výnosů u korporátních dluhopisů, protože ty slibují investorům zajímavé zhodnocení a možnost fixace vyšších výnosů na delší dobu.





Nemovitosti už druhý rok po sobě nejsou pro investory tolik zajímavé, protože nepřinášejí takové výnosy, jaké by se jim líbily. To je výsledkem právě vysokých úrokových sazeb, přísnějších úvěrových podmínek a také menší poptávky po vlastním bydlení, protože je v současné době zkrátka nadmíru drahé. Ubírá to prostor pro růst cen, tudíž brání i výnosům. Milionáře teď tolik netáhnou rezidenční nemovitosti, zemědělská půda ani stavební pozemky.

Kryptoměny? Děkujeme, nechceme

Na co však milionáři letos úplně zanevřeli, to jsou kryptoměny a většinou jim nechystají věnovat pozornost ani v příštím roce.

Turbulentní rok prokázal, že kryptoměny nejsou bezpečným přístavem, ale rizikovým aktivem, a to napříč generacemi. Ani mladší dolaroví milionáři, kteří ještě v loňském roce nebyli tak pesimističtí, neočekávají od kryptoměn zhodnocení, naopak spíše ještě další propad. Nutno poznamenat, že dolaroví milionáři se účastnili výzkumu ještě před propuknutím konfliktu na Blízkém východě, uvádí průzkum.

Populární mezi milionáři nejsou moc ani akcie českých firem, a to kvůli nejistotě, kterou jim připravuje český stát. Stále ve vzduchu visí otázka mimořádného zdanění, dále nejistota ohledně mimořádných dividend (ČEZ) a také případný negativní dopad snížení úrokových sazeb na banky.

Jak vypadá současné portfolio českého dolarového milionáře

Základ portfolia tvoří růstová složka, což jsou nástroje kapitálových trhů, tedy akcie, dluhopisy a fondy. Tato aktiva tvoří nadpoloviční část portfolia, převažuje nad stabilizační a výnosovou částí, což signalizuje, že investiční rozhled českých dolarových milionářů je stále silnější. Akcie zůstávají primárním investičním nástrojem, a to přes jejich občasné velké výkyvy.

Přitom stále více především těch mladších věří americkým akciím spíše než těm tuzemským. To může být způsobeno jednak nabídkou technologických titulů v USA, jednak rizikem v podobě regulace u nás i v Evropě. Čtvrtina dolarových milionářů, především těch mladších, pak hodlá investovat více do akcií mimo USA a Západ, a to především kvůli lepšímu potenciálu dlouhodobého růstu při nižším ocenění, uvádí studie.

Akcie 22 %

Investiční nemovitosti 22 %

Dluhopisy 18 %

Fondy 18 %

Hotovost 12 %

Private equity (fondy kvalifikovaných investorů) 7 %

Alternativní investice (kryptoměny a podobně) 3 %

Sběratelská aktiva 2 %

Když zmiňujeme nemovitosti, pojďme si ukázat, jaké typy nemovitostí a v jakém poměru čeští milionáři vlastní. Na prvním místě vedou rezidenční nemovitosti, po nich stavební pozemky, na třetím místě jsou sklady a logistická centra. Téměř 20 % takto bohatých lidí uvedlo, že do nemovitostí neinvestuje.

Jaké typy nemovitostí vlastní čeští dolaroví milionáři Autor: J&T Banka

V příštím roce se třetina milionářů chystá opět zainvestovat do akcií a dluhopisů, o něco méně do fondů kvalifikovaných investorů (25 %). Naopak peněz v hotovosti, které tito lidé drží, se téměř třetina z nich chystá zbavit.

Co trápí milionáře a co zbytek populace

Jako největší problém letošního roku vidí nejen bohatí lidé, ale i obecná populace, inflaci. Ta má vliv nejen na osobní bohatství jednotlivého člověka, ale ohrožuje také sociální smír. Právě tento aspekt, rozhádanou a rozdělenou společnost, si bohatí uvědomují více než zbytek populace.

Mnohem více také označují za velký problém efektivitu státní správy a chybějící politickou vizi pro budoucnost země. Kritizují systém vzdělávání, kvalitu školství, zdravotní péče, zaostalou dopravní infrastrukturu a péči o seniory. Naproti tomu obecnou populaci podle průzkumu trápí něco docela jiného: migranti, uprchlíci a také špatná bytová politika. Poslední jmenované je logické, neb trápí každého, kdo si chce pořídit vlastní bydlení a kvůli cenám a úrokovým sazbám je bez šance.

Ještě jedna věc odlišuje milionáře od běžných smrtelníků. Mnohem více si hledí své fyzické stránky – více sportují, cvičí a jsou střídmí v jídle. Když si vybudovali bohatý život, o který se musí pečovat, nebudou si ho kazit tím, že nechají zchátrat tělo.