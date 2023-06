Jak investovat do Lega? Nejvíc se daří zhodnotit sety se Star Wars a s Harrym Potterem

Právě investování do Lega se týká nový díl speciálního seriálu Alternativní investice, který připravují kolegové z našeho sesterského webu Finance.cz. Po investicích do hokejových karet se nyní zaměřili na rady, do jakých Lego setů se vyplatí vložit peníze, kdy je nejvhodnější doba a jak posléze stavebnici prodat.

Nejen v Česku se například daří investicím do setů s tematikou Star Wars, Harryho Pottera nebo série Architecture či Technic. Sběratel Michael Saviory ale v podcastu, který vyšel v rámci speciálu také, upozorňuje, že ne každý set je výhodný.

„Lego Architecture je dost zajímavé, ale investičně vyrostly ty sety, které byly na začátku té série. V dnešní době jsou tam sety, které zatím ještě neukázaly větší zhodnocení a jsou již v oběhu docela dlouho,“ poznamenává Saviory.

Co všechno v podcastu také uslyšíte? Jak prodávat Lego?

Co když nemám návod, krabici?

Jak nejlépe zhodnotit staré Lego po dětech?

Jak pečovat o Lego, investiční i rozbalené?

Případní investoři by se naopak podle něj měli vyhnout figurkám a sestavám ze série Lego City. Tam jsou zajímavější jen některé specifické modely jako popelářský vůz. Ti, kdo chtějí na Legu vydělat, by se také měli vyhnout dětským sériím DUPLO a Lego Friends.

Saviory navíc upozorňuje, že o nakoupené sety je nutné pečovat. Nemít je třeba vystavené na slunci, protože obaly časem blednou. Stejně tak je dobré krabice jakkoliv nepoškozovat.

„Když krabici s nějakým setem rozbalíte, tak v součtu klesne cena vždycky tak o 15 až 20 %. Nutně to neznamená, že byste se nedokázali dostat pak zpátky na svou nákupní cenu, ale bude to trvat mnohem déle. Zatímco investiční set po ukončení výroby roste a třeba po čtyřech letech už jsou to stovky procent, tak tady se můžeme bavit, že se zpátky na nákupní cenu toho setu dostanete třeba po pěti letech,“ dodává Saviory.





Jeho slova naznačují i některá historická čísla z portálu Aukro, která ukazují, o jaké sety je největší zájem. Mezi velmi žádané patřily sety Lego Star Wars, starší sety z 90. let, stejně jako mix stavebnice Lego.

Hned pět nejdražších prodaných položek ze sekce Lego na Aukru byl set Lego Titanic, prodeje se uskutečnily v lednu a únoru 2022, kdy Lego Titanic bylo na trhu krátce (v prodeji oficiálně od 8. listopadu 2021) a jeho cena byla historicky nejvyšší a po pár měsících poklesla. V současné době se set Lego Titanic prodává nový i kolem 16 tisíc korun.

Nejdražší položky Lega prodané skrze tržiště Aukro od roku 2020