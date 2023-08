Jak investovat do hodinek? Můžete se zaměřit na konkrétní značku, dobří jsou i čeští hodináři

Na první pohled to nemusí být vidět, ale většina Čechů – konkrétně 81 procent – stále vlastní náramkové hodinky. Podle čtyři roky starého průzkumu agentury STEM/MARK je více než polovina z nich nosí denně.

Investičních hodinek se to samozřejmě netýká. V jejich případě totiž odborníci doporučují hodinky, které si pořídíte s vidinou růstu hodnoty, uschovat a pokud možno s nimi nemanipulovat. Právě na investování do této oblasti se zaměřil nový díl speciálního seriálu Alternativní investice, který připravují kolegové z našeho sesterského webu Finance.cz.

Jak investovat do hodinek? Poslechněte si podcast ze série Alternativní investice

Podle odborníků je celá řada způsobů, jak se dá do hodinek investovat. Můžete se zaměřit třeba primárně na novinky od známých značek, jako jsou Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet nebo Vacheron Constantin. Jen pro představu, jak může cena některých typů hodinek narůst – přes deseti roky vás model Rolex Daytona (116500LN) vyšel na 9000 eur. Předloni už to bylo 38 tisíc eur a dnes je to ještě víc.

Zajímavou možností s dobrým zhodnocením je koupě hodinek po některé známé osobnosti. Například zlaté kapesní hodinky značky Movado, které patřily Edvardu Benešovi, se na tuzemském Aukru prodaly za 150 000 Kč.

„Vlastnictví hodinek samozřejmě cenu ovlivňuje. Hodinky Longines, které nosil Albert Einstein, například byly vydraženy za 35 tisíc dolarů. Časomíru, kterou dostal Adolf Hitler k narozeninám, někdo v aukci koupil za přibližně čtyři miliony korun,“ říká Igor Sirota, šéfredaktor webu Timeforum.cz a sběratel hodinek.





Svůj zájem ale můžete směřovat také na určitý typ hodinek (například pilotní, potápěčské, cyklistické či motoristické). Nebo se můžete zajímat třeba jen o vybrané nezávislé hodináře, těch skvělých je v Česku hned několik.

„Na české scéně už mají své místo i nezávislé ateliéry jako Prokop & Brož, Robot, Chronotechna i hodináři Luděk Seryn nebo talentovaný Ondřej Berkus,“ konstatuje Sirota.

Pro Finance.cz i přesně popsal, jak by se měli investoři o hodinky starat. Podle něj je důležité, aby hodinky měly původní balení a všechny dokumenty, které k nim byly dodané. „Měli byste mít i nákupní list a servisní knížku. K prodeji se nabízí celý soubor. Nošené hodinky už cenu ztrácejí,“ dodává.