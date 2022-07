Jak funguje investování s autopilotem Edward? Výhody a nevýhody

V čem je výhoda systému pro automatizovanou správu financí Edward, patřícího do dílny investiční společnosti Wood & Company?

První část o Edwardovi si můžete přečíst v článku Programy životního cyklu a „spořicí účty“ přes investiční společnosti. Jak fungují a vyplatí se?

Je schopen řešit průběžné cíle a rezervy klienta individuálně, automatizovaně. Stačí v Edwardovi nastavit parametry a už se nemusíte o nic starat kromě posílání peněz a také kromě aktualizace cílů, pokud si je změníte. Nic srovnatelného neznám.

Chcete mít třeba každých 5 let nachystaných pár set tisíc korun na auto (tedy pokud na to máte)? A k tomu pro každé dítě k třeba 24. narozeninám mít nachystaných pár set tisíc do začátku? Nebo třeba každý rok chcete mít nachystané peníze na dovolenou?

A ať se systém sám stará o to, aby správná částka byla zainvestována výnosně a další částka konzervativně, k tomu ještě využívat i pravidelné přívklady. Systém je schopen ukázat pravděpodobný scénář, jak se bude vyvíjet hodnota portfolia.

Získáte tedy hrubou představu, jak je splnění cílů reálné, či nikoli, Edward vám pomůže si dostupnost cíle uvědomit a případný nesoulad cílů a vkladů řešit výrazně dřív. Současně umí řešit i ultimátní cíl, jakým je důchod, a to včetně odhadu výše státního důchodu.

Nastavení prioritních i menších cílů

Systém se pak stará o cíle sám, prioritní je vždy ten cíl dřívější, a když ho naplní, peníze se směrují a investují dle dalšího nejbližšího cíle. Pokud máte pár malých cílů (vzhledem k množství investovaných prostředků), investujete dříve vámi zvoleným nejvýnosnějším portfoliem. Pokud v cílech máte každé 2 roky nové auto a investovaná částka tomu neodpovídá, investujete vámi zvoleným konzervativním nejméně kolísavým portfoliem určený pro cíle do 3 let.

Skvělé na tomhle nastavení není jen automatizace, ale i psychologické jevy. Pokud máte za investováním konkrétní představitelné cíle, lépe se vám rozhoduje, jestli zbytné peníze investujete do těchto svých cílů, nebo si s nimi uděláte jinou (obvykle krátkodobou) radost. Máte pak větší šanci, že to nepřeženete s krátkodobými radostmi na úkor těch dlouhodobých.

Jakékoliv peníze navíc, například prodej majetku, prémie, odměny, úplatky voličům (jako 5000 Kč na nezletilé dítě v srpnu), které získáte, se pravděpodobněji rozhodnete věnovat na své cíle v Edwardovi. Stačí je poslat mimořádně, Edward si s nimi poradí a investuje, v souladu s vašimi cíli.

Je to podobný princip, jaký užívají někteří lidé, co mají problém neutrácet za zbytnosti. Pokud mají na viditelném místě svůj sen, typicky třeba obrázek vysněného domu v peněžence, je větší šance, že si mnohé zbytné výdaje rozmyslí, nejpozději ve chvíli, když před placením otevřou peněženku.





I kdybyste měli jen jeden cíl, například penzi, Edward se o vše postará. Ale doporučuji v Edwardovi držet i rezervy, ať už v úročené hotovosti, nebo v něčem výnosnějším, diverzifikovanějším. Má to výhodu v tom, že investiční byrokracie a porada s poradcem je zde pro někoho užitečná obtíž, aby tu rezervu nepoužil na méně důležitý spotřební cíl.

Někteří lidé si kvůli ztíženému přístupu sjednávají méně výhodné produkty, například stavební spoření čistě pro spoření. U Edwarda mají vyšší likviditu, vyšší úročení nepodmíněné dodržením nějaké vázací doby. A mají možnost, že jim případné zbrklé utrácení vymluví poradce především připomenutím jejich dříve nastavených cílů, respektive důsledků pro plnění jejich cílů. Pokud to není váš případ, spíš bych rezervu držel u Cyrrusu nebo u Consequ, kde se k rezervě dostanete i bez poradce.

Interní systémy Edwarda aneb Obránci a útočníci v investování

Tuto kapitolku můžete přeskočit, pokud vás zajímají jen vnější projevy pro klienta a nepotřebujete vědět, jak to funguje uvnitř.

V Edwardovi je 10 pevných portfolií, ze kterých si klient vybere až tři pro své účely. Proč tři portfolia a nestačí jedno? Protože stejně jako třeba u hokeje i u investic potřebujete tým a ten tým nesmí být složen ze samých útočníků, nebo naopak obránců nebo „středařů“. Potřebujete různé vlastnosti pro krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé portfolio. Ta tři vybraná portfolia pak Edward využívá pro vaše účely.

Pro krátkodobé rezervy a cíle, které nastanou do tří let, použije krátkodobé portfolio – obránce. Zde vám Edward umožní zvolit z prvních tří nejméně kolísavých portfolií (prvním portfoliem je ze 100 % hotovost). Peníze pro cíle vzdálené 4 až 9 let zvolí střednědobé portfolio, kde vám umožní zvolit až 7 nejméně kolísavých portfolií. A konečně pro cíle vzdálené 10 a více let – útočníky (zopakuji, že pro výplatu renty je každá měsíční renta uvažována samostatně) můžete zvolit až všech 10 portfolií.

Edward je omezen legislativou, takže dle odpovědí v investičním dotazníku vám systém neumožní investovat do portfolií o více než jedna kolísavějšího, než odpovídá vaším odpovědím. Každé portfolio má svůj název, kalkulovaný výnos (od 2 % – i když aktuálně je výrazně vyšší, ale zde je dlouhodobý průměr, který potřebujete pro dlouhodobý odhad – do 7,9 % p.a., po odečtení nákladů), akceptovatelný (očekávaný maximální) pokles (od 0 % do 60 %). Uvnitř každého portfolia se skrývá hotovost (i když ve většině jen 2 %) nebo ETF.

Názvy portfolií jsou celkem pro klienty představitelné, od nejméně kolísavého portfolia jsou názvy:

Hotovostní

Krátkodobá

Opatrná (nejvýnosnější portfolio pro krátkodobé cíle, 3,8 % p.a., akceptovaný pokles 10 %)

All seasons

All seasons plus

Opatrná růstová

Nobelova nadace

Růstová (nejvýnosnější portfolio pro střednědobé cíle, 7,1 % p.a., akceptovaný pokles 40 %),

Warren Buffet

Dobrodružná

V každém portfoliu tvoří 2 % rezervní hotovost v CZK. Rezervní hotovost slouží jako „rezervní polštář portfolia“, který se využívá pro efektivní vypořádání transakcí souvisejících s měnovými obchody, měnovým zajištěním nebo rebalancováním portfolia.

Rezervní hotovost musí Edward držet ve všech portfoliích a cílený podíl v každém portfoliu jsou 2 %. Rezervní hotovost v případě potřeby při rebalancování portfolia se doplňuje, nebo přebytek investuje. Zbytek portfolia je investován dle daného portfolia, od 98 % úročené pojištěné hotovosti přes smíšená portfolia až po čistě akciová portfolia.

Další drobné vychytávky

Co je skvělé, je to, že klient nemusí řešit nějaké minimální částky do jednotlivých ETF, dokonce jde nastavit pravidelný vklad 1 Kč do portfolií, která v sobě obsahují třeba 10 ETF. Maličkost, která ale rozhodně není u konkurence samozřejmostí.

Pro každé vybrané portfolio si zvlášť můžete nastavit, jestli má být měnově zajištěno a jestli má být rebalancováno. Rebalancování bych vypnul v případě, že máte paušální daň a nechcete riskovat, že o tento režim přijdete.

Jiným důvodem vypnutí rebalancování na první tři roky může být nechuť podporovat stát daněmi i za cenu mírně nižších výnosů. Ano, rebalancování obvykle přináší o něco málo vyšší výnos (cca desetinky procenta ročně) oproti nebalancovanému portfoliu, protože je například obvykle výhodné odprodat část akcií po jejich větším růstu a nakoupit po jejich větším propadu.

Veškeré reporty můžete mít zobrazené klasicky nominálně nebo lépe zobrazit tzv. reálné hodnoty (po odečtení inflace, přesněji diskontují vypočítané budoucí hodnoty o předpokládanou inflaci), což vám dá lepší představu o hodnotě portfolia v důchodu, který bude za desítky let. Tohle je opět důležitá vychytávka, protože nominální hodnoty působí jinak, jako byste byli boháči v důchodu, ale přitom by ty impozantní nominální částky nestačily na vaše výdaje. Reálné hodnoty (po odečtení inflace) vám dají o něco lepší představu, co byste si tak za to koupili v dnešních cenách.

Hlavní výhodu Edwarda vidím v tom, že vše máte v jednom produktu, jako například:

úročenou hotovost pro držení rezervy: například rezerva pro strýčka příhodu, samopojištění pro krátkodobou nemoc, ztrátu zaměstnání, rezervu pro překlenutí nedostatku zakázek – podnikatelé v době covidu už určitě ví – a podobně,

pro držení rezervy: například rezerva pro strýčka příhodu, samopojištění pro krátkodobou nemoc, ztrátu zaměstnání, rezervu pro překlenutí nedostatku zakázek – podnikatelé v době covidu už určitě ví – a podobně, balancovaná portfolia pro střednědobé cíle (za 4–9 let), tedy například delší fixace hypoték, peníze mladým do začátku,

pro střednědobé cíle (za 4–9 let), tedy například delší fixace hypoték, peníze mladým do začátku, řešení dlouhodobých cílů.

Edward nezůstává jen u toho, že máte vše na jednom místě, ale využívá synergie z toho plynoucí, tedy například místo odprodeje akcií při zkonzervativňování portfolia umí využít přicházející vklady.

Co mě naprosto uchvátilo a doporučuji využít vždy, je možnost zainvestování vašich rezerv, když od okamžiku investování „trh“ (dáno průměrem přes vybrané ukazatele) poklesne pod vámi zadané procento. Typicky takhle jednou si rozmyslíte rozložení jednorázové investice třeba na čtvrtinu po měsíci. Ale nastavíte si, že druhá čtvrtina se buď zainvestuje za měsíc, nebo pokud trh klesne o více než 5 %. Podobně to určíte i pro další měsíční vklady. Tento parametr lze nastavit i pro „trvalé“ rezervy, i kdyby se jednalo o celkem málo pravděpodobný pokles o více než 23 %.

Nevýhody a nedodělky Edwarda

Některé nevýhody jsem zmínil na místě k tomu vhodnějším (např. výhoda i nevýhody hotovosti nezdaněné srážkovou daní). Edward je natolik průlomový, že seznam toho, co by se mělo implementovat, je dlouhý.

Zatím systém neumí individuální portfolio (konkurence běžně umí), prostě si člověk musí vybrat z těch 10 pojmenovaných. Na druhou stranu i toto je pro některé klienty výhoda, snižuje to rozhodovací paralýzu a složitost nastavení.





Chybí možnost sjednat účet na nezletilou osobu, dost možná i z toho důvodu, že je to situace po právní stránce jiná a komplikovanější. Nelze tedy jednoduše například vyřešit společné investování na dítě rozhádaných rodičů přes Edwarda nebo převod z jiného produktu vedeného na dítě. Rodiče mohou jen sjednat účet na jednoho z nich. A případný převod prostředků z účtu vedeného na dítě k Edwardovi může znamenat také opatrovnický soud.

Chybí mi pokročilé nastavení portfolia pro specifické případy. Subjektivně vnímám, že podporu jsem použil výrazně vícekrát než u jiných produktů. Naštěstí obvykle reagují rychle a úspěšně řeší problémy. Štve mě, že musím registrovat všechny účty, ze kterých budu posílat peníze, bohužel zde je nepřímo vinen mocichtivý stát a jeho zákony.

Vymyslel bych hodně věcí, které by se mi ještě hodily. Chybí mi třeba možnost pokročilého prioritizování cílů, například na mimořádnou splátku hypotéky, či možnost chystat peníze na nové auto, až když odhad vývoje portfolia hlavního cíle (nejčastěji penze) vypadá, že bude splněn. Ale faktem je to, že Edward posunul laťku tak vysoko, že vlastně umožnil, abych se odvážil na takové věci vůbec myslet. Navíc jsou to požadavky, které rád oželím výměnou za automatizovanou správu.

Jeho nevýhody jsou za mě menší než to, že umožňuje na jednom místě hlídat cíle i mít rezervy a přebytky dlouhodobě investovat. A těším se, až konkurence zareaguje. Zatím postupně přesouvám do Edwarda peníze z jiných produktů, jak ze spořicích účtů, tak z investičních účtů, které tam leží více než tři roky.