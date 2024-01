Jak danit bitcoin, když ho chcete přijímat ve svém podniku?

Bitcoin už se coby kryptoměna etabloval ve společnosti natolik, že ho začali přijímat i někteří větší obchodníci. Můžete s ním (kromě obligátní pražské Paralelní Polis) zaplatit dokonce na Alze, u výrobce nanovláken nanoSpace nebo třeba v grafickém studiu Najbrt. Platby v bitcoinech (BTC) ale přijímá především řada menších podniků. Nejvíc se samozřejmě koncentrují kolem Prahy, ale, jak můžete vidět na průběžně aktualizované mapě Coinmap.org, zdaleka už to není jen tam.

Začít ve svém podniku přijímat bitcoin není náročné. Potřebujete k tomu chytrý telefon nebo tablet a na něm softwarovou peněženku, kam budete kryptoměnu přijímat (ve svém vlastním zájmu byste měli mít i hardwarovou peněženku, kam si jednou za čas BTC převedete).

Pak už stačí mít jen v okolí dost kryptonadšenců, kteří nenazírají na bitcoin pouze jako na investici, ale drží se původní myšlenky (tedy alternativní oběživo) a jsou ochotni pustit pár satoshi (nejnižší jednotka BTC) třeba za vypité kafe.

O tom, jak přijímat platby v BTC, už psal náš kolega na sesterském serveru Podnikatel.cz v článku Umožněte svým zákazníkům platit bitcoinem. Je to snadnější, než si myslíte. Nebudeme tu proto tyto informace opakovat a vysvětlíme si naopak, jak se v takovém případě řeší daň z příjmů.





Bitcoin a daně

Česká daňová legislativa ještě neobsahuje pro kryptoměny speciální úpravu, takže je nutné vycházet z obecných předpisů. Podle finanční správy jsou kryptoměny z pohledu práva zastupitelnou movitou nehmotnou věcí a z pohledu daní je nelze onálepkovat jako elektronické peníze nebo investiční nástroj. V účetnictví se vykazují jako zásoba „svého druhu“.

Pokud se na kryptoměny podíváme přímo optikou malého obchodníka (například majitele kavárny), který chce přijímat i platby bitcoinem, musíme rozlišit dvě situace.

Příjem bitcoinu v kavárně

Majitel kavárny v první fázi přijímá platbu bitcoinem. Transakce se v tomto případě považují za směnu nepeněžních plnění mezi kupujícím a

prodávajícím. Kavárníkovi vzniká zdanitelný příjem, který je třeba ocenit, protože bude vstupovat do základu daně.

Výše příjmu se určí podle aktuálního kurzu bitcoinu v den prodeje kávy. Podle stanoviska ministerstva financí jsou bitcoiny nabyté/držené podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví vykazované jako zásoba ‚svého druhu‘ a jsou oceněny v českých korunách pořizovací cenou (zde podle kurzu ke dni jejich nabytí z titulu úhrady za prodej kávy), uvedl pro server Měšec.cz mluvčí Generálního ředitelství Lukáš Heřtus.

Jak upozornil také Dominik Herzina, asistent daňového poradce ze společnosti SMPL, která řeší v rámci daňového poradenství i kryptoměny, situace se liší u podnikatele vedoucího účetnictví a daňovou evidenci. Poté, co se příjem ocení aktuální tržní cenou inkasované kryptoměny, se podle něj v případě daňové evidence inkasovaná kryptoměna považuje za nákup zásoby, která se stává výdajem. Např. prodej kafe za 50 Kč v BTC by se vykázalo jako příjem 50 Kč a výdaj 50 Kč. V daňové evidenci tedy ke zdanění dojde až v okamžiku prodeje kryptoměny. Při vedení účetnictví se daňová pravidla odvíjí od zákona o účetnictví, tzn. že prodej kafe způsobí příjem, nikoliv však výdaj, uvedl Herzina.





Následně záleží na tom, co s bitcoinem majitel kavárny zamýšlí dál. Může ho buď držet jako investici, nebo ho postupně nebo najednou prodá. (Případy, kdy by ho dál používal pro úhradu za nákup zboží do kavárny, neuvažujeme, adopce bitcoinu u nás ještě není zas tak velká, nicméně i v tomto případě je třeba na bitcoin nahlížet jako na zásoby, jako na movitou věc).

Bitcoin jako investice

V případě, že kavárník přijímá bitcoin a shromažďuje ho jako investici, po dobu držby mu v této souvislosti žádný příjem neplyne, protože nabytá kryptoměna se během držení v účetnictví dle pohybů jejího kurzu nijak nepřeceňuje. V období, kdy podnikatel bitcoiny přijal jako úhradu za prodej kávy, bude hodnota přijatých bitcoinů vykázána jako příjem z prodeje zboží či služby. V daňovém přiznání podnikatele, který vede podvojné účetnictví, se zobrazí ve výsledku hospodaření, ze kterého se vychází při stanovení základu daně (řádek 10 formuláře DP), vysvětlil Heřtus postup s tím, že u neúčtujícího podnikatele – fyzické osoby bude tento příjem součástí příjmů a dílčího základu daně ze samostatné činnosti, tedy z podnikání v kavárenství.

Pokud podnikatel hodlá kryptoměny pouze držet, nevzniká žádná daňová událost. Daňovou událostí je prvotní inkasování kryptoměny za poskytnuté služby, doplnil Herzina.

Prodej nashromážděných bitcoinů

Fiat měna je národní měna s nuceným oběhem, tvořená a regulovaná mocí úřední. Tedy česká koruna, euro, dolar atd.

Pokud se kavárník rozhodne část nebo celou nashromážděnou kryptoměnu později prodat a získat za ni tzv. fiat měnu, nebude se jednat o směnárenskou činnost ani o prodej kapitálového majetku. Jak jsme již uvedli, z pohledu daní jde o prodej nehmotné movité věci.

Při prodeji bitcoinu zaúčtuje podnikatel vedoucí podvojné účetnictví příjem z prodeje bitcoinu ve prospěch výnosů (jde o prodej zásoby ‚svého druhu‘), bitcoin vyřadí z evidence a jeho ocenění v původní pořizovací ceně zaúčtuje na vrub nákladů. Rozdíl je pak ziskem, nebo ztrátou, popsal další postup Heřtus, podle kterého bude zdanění příjmu z prodeje kryptoměn vycházet z obecných pravidel, resp. v případě účtujících podnikatelů z účetních předpisů. Příjem tedy bude obecně zdanitelný a náklad daňově uznatelný, upřesnil s tím, že poplatky, které případně kavárník zaplatí na kryptoměnové burze související s prodejem bitcoinu, pak zaúčtuje na vrub nákladů, které obecně může uplatnit jako daňově uznatelné.

Když prodáme kryptoměnu za fiat měnu, tak ji poté musíme přepočíst do CZK dle jednotného nebo denního kurzu v okamžiku transakce, upřesnil také Herzina ze společnosti SMPL.

Příjmy z prodeje kavárníkových bitcoinů budou pro účely daní součástí výsledku hospodaření a vstoupí do jeho základu daně za období, kdy je prodal. Kurzový zisk v souvislosti s bitcoiny nevzniká, neboť jsou považovány za zásoby ‚svého druhu‘, které jsou oceněné v českých korunách, řekl nám Heřtus z Generálního finančního ředitelství a dodal, že u fyzické osoby, která nemá bitcoin či jinou kryptoměnu zahrnutou v obchodním majetku, je příjem z příležitostného prodeje považovaný za ostatní příjem, který je obecně zdanitelný. Daňovým výdajem je pak cena bitcoinu při jeho nabytí. Je-li bitcoin nabyt bezúplatně, výdajem je cena určená podle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí. Výdaje lze uplatnit pouze do výše příjmu .