Když investiční platforma Investona v říjnu 2025 vstupovala na trh s vlastní investiční aplikací, prodejní nabídku postavila na jednotném poplatku 0,99 % p.a. a možnosti obrátit se na konzultanta.
Po roce fungování má za sebou růst počtu klientů i spravovaného majetku, ale také upřímně podanou zkušenost, že některé původní představy o chování zákazníků a ovládání aplikace nevyšly podle plánu.
Na neformálním setkání s novináři 25. 11. 2026 v Praze firma vedle svých výsledků představila i změny pro další období. Začátkem prosince chce spustit „spoření“ s názvem Rezerva, v roce 2027 přidat dětské a rodinné účty a upravit poplatky. Zlevnit má zejména dlouhodobý investiční produkt, tedy DIP.
Pět tisíc nových klientů a více peněz ve správě
Počet klientů podle firmy přesáhl 21 000, meziročně jich přibylo přibližně 5000. Objem spravovaného klientského majetku vzrostl zhruba o 29 % na 6,5 mld. Kč.
Tato čísla je ale potřeba číst v kontextu se vznikem značky. Investonu, což je jen obchodní značka, provozuje obchodník s cennými papíry Czech Asset Investments a jeho nová platforma navázala na dosavadní klienty i síť spolupracujících poradců. Už při jejím spuštění tak firma spravovala přibližně 5 mld. Kč.
Vlastní fondy Investona 2, 3 a 4 získaly za prvních osm měsíců nabídky téměř 200 mil. Kč. Vedle nich lze nakupovat jednotlivé akcie a burzovně obchodované fondy ETF nebo si skládat vlastní portfolio s automatickým rozdělováním vkladů a rebalancováním. Podle Patrika Novotného, ředitele investic a strategie Investony, počet investorů do ETF vzrostl o 41 %.
Firma čekala více samostatných investorů
Celkový přírůstek klientů zároveň ukazuje rozdílný vývoj jednotlivých částí podnikání v retailovém segmentu.
Novotný při odpovědích na dotazy novinářů otevřeně přiznal obecně vyšší očekávání. Z pohledu přístupu k investování byl překvapen, že spolupráce s poradci rostla více, než Investona předpokládala. Naopak méně přibývalo lidí, kteř si vše vyřídí sami chtějí vyřídit jen přes digitální platformu.
Investona tak po prvním roce dál počítá s oběma způsoby získávání a obsluhy klientů. Do dalších let chce jejich zastoupení více vyrovnat.
Také zavádění novinek bylo podle vedení firmy pomalejší, než si původně představovalo.
Chtěli jsme toho zvládnout moc najednou a projevilo se to na rychlosti některých novinek, uvedl Novotný v tiskové zprávě. Firma podle něj nyní více vybírá priority a změny přidává postupně.
Aplikace prošla úpravami, převahu má mobil
První rok přinesl i úpravy samotné aplikace. Podle Novotného ne všechno, co firma při spuštění po testování považovala za jednoduché, se osvědčilo při skutečném používání. Měnil se proces registrace, přehled účtů i práce s investičním dotazníkem.
Postupně se také posunul poměr mezi využíváním webového rozhraní a mobilní aplikace. V prvních měsících byl podle orientačních údajů firmy přibližně vyrovnaný. Nyní Novotný odhaduje zhruba 70 % pro mobil a 30 % pro web.
Další změny mají zpřehlednit stav portfolia a jednotlivých investičních účtů. Firma chce do aplikace časem přidat také přímé propojení s konzultantem.
Konzultanti zatím pomáhají hlavně se začátkem
Konzultace zůstávají součástí poplatku. Jejich využití je dobrovolné a služba je dostupná všem klientům bez ohledu na částku investice.
Podle Novotného tuto pomoc klienti nejčastěji využívají při registraci, vyplňování dotazníků nebo prvním nákupu. Investona by ji chtěla rozšířit o posouzení finanční situace klienta, sestavení investičního plánu a jeho pravidelné revize.
Tento směr firma opírá také o průzkum, který na setkání s novináři představila. Možnost investovat přes aplikaci a současně se obrátit na odborníka v něm preferovalo 49 % respondentů. Samostatné investování přes aplikaci bez potřeby poradce zvolilo 32 %.
Jednotný poplatek čeká změna
Jedním z původních principů Investony byl jednoduchý ceník. Za služby platformy dnes platíte 0,99 % p.a. z hodnoty investic, ať využíváte fondy Investony, nebo akcie či ETF. Při neměnné hodnotě investice 100 000 Kč odpovídá tento poplatek 990 Kč ročně. Strhává se průběžně měsíčně.
Zkušenosti z prvního roku ale podle Novotného ukázaly potřebu cenu více přizpůsobit způsobu investování a aktuálním trendům na trhu. V překladu tedy trendu snižování investičních poplatků. Firma zvažuje snížení základní sazby o několik desetin procentního bodu a slevy pro klienty, kteří investují pravidelně nebo dlouhodobě.
Výraznější změna má přijít u DIP. Jeho samostatná sazba by se měla pohybovat přibližně na polovině dnešního poplatku, tedy orientačně kolem 0,50 % p.a.
|
Služba
|
Dnešní poplatky
|
Plán 2027
|
Běžné investování
|
0,99 % p.a
|
Zvažované snížení základní sazby a slevy za pravidelnost a dlouhý horizont
|
DIP
|
0,99 % p.a.
|
Samostatná sazba přibližně na polovině dnešní úrovně
|
Dětský účet
|
Zatím není v nabídce
|
Poplatek max. 0,20 % p.a.
|
Investona Rezerva
|
Zatím není v nabídce
|
Bez poplatku za správu
Jak fungují poplatky
Investona si účtuje poplatek 0,99 % p.a. z hodnoty investic. U fondů a ETF však výsledek ovlivňují také jejich vnitřní náklady, které se hradí z majetku fondu. U vlastních fondů firma uvádí max. očekávanou nákladovost TER 0,85 % p.a. Ta je již zahrnutá ve zveřejňované výkonnosti fondu.
Více možností pro investování na penzi a pro děti
U DIP chce Investona vedle nižšího poplatku nabídnout i strategii životního cyklu. Poměr dynamičtějších a konzervativnějších investic by se postupně měnil podle věku investora a blížícího se čerpání peněz na penzi.
Pro rok 2027 pak připravuje také dětský a rodinný účet. Účty rodičů chce propojit s účtem dítěte, aby mohli v rámci platformy jednoduše přispívat na jeho investice.
Dětský účet bude pro děti od narození do 18 let, přičemž Novotný u něj zmínil plánovaný poplatek nejvýše 0,20 % p.a. U výběrů z dětského účtu firma počítá s omezeními podle běžné zákonné úpravy.
Nejdříve přijde Rezerva pro odložené peníze
Nejbližší novinkou má být začátkem prosince produkt s názvem Rezerva. Doplní dosavadní neúročenou Peněženku o službu pro dočasné odložení peněz s výnosem. Půjde o alternativu spořicího účtu. Podle Novotného má sloužit také jako vstupní produkt pro konzervativnější klienty, kteří zatím nechtějí využívat jiné investice.
Při spuštění firma očekává výnos kolem 3,60 až 3,80 % p.a. Téměř celá částka má být nejprve uložená jako úročená hotovost u partnerské banky, později se mohou přidat fondy peněžního trhu. Výnos se má odvíjet od úrokových sazeb a podmínek, které banka Investoně nabídne.
Vložit půjde min. 100 Kč. Investona si nebude účtovat poplatek za správu, nebude vyžadovat pravidelné vklady a podle vyjádření na setkání nebude ani stanovovat horní limit částky.
Dostupnost peněz z Rezervy bude do 2 pracovních dnů. Je potřeba dodat, že Rezerva bude už z principu obchodníka s cennými papíry investiční službou, protože spoření, resp. spořicí účty mohou nabízet výhradně banky a záložny.