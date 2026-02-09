Investice do zbrojení: Tři experti radí, jestli je to dobrý nápad a jaké tipy by se vám mohly vyplatit

Investoři začínají čím dál více obracet pozornost ke zbrojařskému průmyslu. Dokazuje to například česká zbrojovka Czechoslovak Group, jejíž akcie velice brzy po začátku obchodování na amsterodamské burze přeskočily dosavadní nejhodnotnější českou burzovně obchodovanou firmu ČEZ.
Tři experti na investice v naší anketě odpovídají na otázky, jestli je to dobrý nápad a kam zaměřit pozornost.
Na co se ptáme
Jak nyní hodnotíte sektor zbrojení pro ty, kteří se o investice do této oblasti zajímají? Dají se tu stále najít zajímavé příležitosti s nepřepálenou cenou? Jaké jiné sektory se mohou „svézt“ na faktu, že státy navyšují rozpočty na obranu?
Jaké možnosti investic (myšleno z hlediska druhů instrumentů) se vůbec nabízí pro osoby, které se o sektor zbrojení zajímají, ať už z hlediska investorů s větší averzí k riziku i těch, kteří chtějí investovat odvážněji?
Máte nějaké konkrétní investiční tipy, které jsou v oboru zbrojení teď zajímavé?
Jaké faktory tento sektor obecně ovlivňují a co na něj působí nyní?
Odpovídají:
- Tomáš Cverna, analytik z XTB
- Tom Kadeřábek, vedoucího produktového oddělení, Swiss Life Select,
- Radim Kramule, portfolio manažer Erste Asset Management ČR
Jak hodnotíte sektor zbrojení? Dají se tu najít zajímavé příležitosti s nepřepálenou cenou? Jaké jiné sektory z růstu rozpočtů na obranu mohou profitovat?
Tomáš Cverna
Akcie firem z obranného sektoru prakticky kontinuálně rostou již více než rok na základě očekávání trhu o větších investicích vlád do obrany. Tento fundament investoři do cen již propsali a na příběhu vyšších investic do obrany již tak nelze v plném rozsahu profitovat.
Akcie z obranného sektoru jsou v současné chvíli velmi drahé. Je tomu tak u firem, které produkují velkorážovou munici. Ta se hojně využívá při konfliktu na Ukrajině. Přidruženými sektory k obrannému průmyslu jsou například banky. I jejich akcie však reflektují vyšší ocenění zbrojařů. Potenciálně zajímavé mohou být podniky v průmyslovém sektoru, nicméně při investici je potřeba zvážit strukturální riziko v podobě vysokých cen energií.
Tom Kadeřábek
Sektor zbrojení je dlouhodobě velmi populární a vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat. Přesto bych byl s nákupy nyní opatrný. Částečné zastoupení v portfoliu si podle mého názoru tento sektor bezpochyby zaslouží, je však nutné počítat s tím, že většina zbrojařských společností se dnes obchoduje poblíž historických maxim. Najít skutečně levné příležitosti je proto obtížné, ale i dnes se dá do zbrojního průmyslu vstoupit za solidní ceny. Klíčová je trpělivost a ochota čekat na krátkodobé korekce.
Příkladem relativně atraktivního ocenění může být Boeing, který se obchoduje přibližně na úrovních z roku 2021, přestože má zajištěné významné armádní zakázky od americké administrativy.
Z rostoucích obranných výdajů přitom nemusí těžit pouze samotné zbrojařské firmy. Perspektivní mohou být také sektory spojené s těžbou a zpracováním strategických kovů, jako jsou wolfram, titan a další materiály široce využívané ve vojenském průmyslu.
Významnou roli hrají rovněž technologie, zejména software, umělá inteligence, radarové systémy a oblast kyberbezpečnosti, která je v současné geopolitické situaci stále důležitější.
V neposlední řadě může z napjatého geopolitického prostředí profitovat i dopravní infrastruktura, která je klíčová pro logistiku, mobilitu a celkovou obrannou připravenost států. Současné prostředí by mohlo nahrávat také společnostem zabývající se výrobou surovin a zpracovávání materiálů jako je ocel, železo a jiné.
Radim Kramule
Zbrojní sektor se především v Evropě dostal do hledáčku investorů od
rozpoutání války Ruska na Ukrajině a následnému tlaku na zvýšení výdajů na zbrojení. Pro evropský trh je takovou symbolickou firmou sektoru německý Rheinmetall (asi i nejvýkonnější), který od invaze Ruska dodal 18násobné zhodnocení.
Nutno dodat, že většina evropských institucionálních investorů nemělo historicky zástupce tohoto sektoru v portfoliích z důvodu morálního a reputačního. Doba se samozřejmě mění a nutnost investic do obrany z důvodu geopolitiky mění i přístup investorů. Jestliže se akcie Rheinmetallu před invazí obchodovaly na valuaci okolo 13–15násobku zisků, tak podle posledních dat je to 42násobek.
Vysvětlení je samozřejmě v očekávaném prudkém růstu ziskovosti minimálně
do roku 2030 s tím, jak především Německo zvyšuje obranný rozpočet.
Rheinmetallu by totiž měl dle očekávání růst zisk ze zhruba 1 mld EUR na
6 mld. EUR v roce 2030 (momentálně má firma tržní valuaci 83 mld. EUR, což
by implikovalo ocenění v roce 2030 okolo 14násobku zisků).
Čistě obranných firem na burze zase tolik není, protože především velké globální společnosti mají obrannou divizi součástí širšího portfolia výrobků. Zde lze zmínit například Boeing, Airbus, Rolls-Royce nebo GE aerospace.
Velké obranné firmy jsou především v USA jako Lockheed Martin, Northrop
Grumman, RTX nebo General Dynamics. Z evropských například ještě Safran,
Thales nebo Leonardo (často firmy v kombinaci s IT službami, komunikací,
navigací apod). Ale celkově lze říci, že momentálně je většina těchto firem oceněna nadprůměrně proti historii (průměr ocenění MSCI aerospace & defense okolo 18–20 P/E vs. aktuálně 30×) v očekávání nadprůměrného růstu ziskovosti.
Nemyslím si, že je možné hrát čistě defense přes nějaké komodity, protože množství materiálů směřujících do defense je relativně malé proti civilní poptávce. Jsou i některé průmyslové firmy, které dodávají specializované výrobky do motorů nebo High Tech součástky pro větší obranné firmy (např. Heico nebo Howmet)
Jaké druhy instrumentů se nabízí pro ty, kteří mají větší averzi k riziku i ty, kteří chtějí investovat odvážněji?
Tomáš Cverna
Pro konzervativnější investory by mohly být dobré dluhopisy firem z obranného sektoru. Firmy mají naplněné objednávkové knihy, tedy o cash flow nutný ke splacení dluhů nebude nouze. Odvážnější investoři mohou zvolit nákup akcií jednotlivých firem. Na současných valuacích je to za mě poměrně rizikové. Vydal bych se asi zlatou střední cestou a zvolil ETF nebo nějaký fond obsahující firmy z obranného sektoru.
Tom Kadeřábek
Se zbrojařským boomem se začínají objevovat i podílové fondy, pro které byl tento segment dříve kvůli ESG kritériím nepřijatelný. Díky tomu se dnes k podobným investicím relativně snadno dostanou i retailoví klienti.
Další možností jsou investiční platformy, kde si investor může nakoupit přímo akcie jednotlivých společností. Právě zde je ale potřeba věcem dobře rozumět. Investor se totiž může poměrně snadno vystavit vysokým poplatkům, nebo dokonce nakoupit nástroje, které nejsou skutečnými akciemi daných firem, ale pouze deriváty, nejčastěji CFD.
Radim Kramule
Mnoho firem vydává korporátní dluhopisy, na českém trhu to byly nedávno
jak Czechoslovak Group, tak COLT CZ, aby financovaly expanzi. Pro
konzervativnější investory lze určitě najít i jiné korporátní dluhopisy z tohoto sektoru, i když jejich výnos je omezen kupónem a aktuální cenou na burze (tj. výnosem do splatnosti).
Existují samozřejmě pasivní akciové řešení v podobě sektorových produktů zaměřených na tento sektor (tím mnozí investoři rozloží riziko, že nevyberou nějakou firmu, které se nakonec nebude dařit). A nově vznikají i aktivně řízené fondy se zaměřením na obranný sektor (od září nově i z produkce Erste AM). Taková řešení lze považovat za méně riziková.
Máte nějaké tipy, které jsou v oboru zbrojení teď zajímavé?
Tomáš Cverna
Ke sledování je zajímavá CSG NV, která před nedávnem vstoupila na burzu v Amsterdamu nebo také česká společnost Colt CZG.
Tom Kadeřábek
Osobně bych k tomuto segmentu přistupoval s opatrností a rozhodně bych do něj neinvestoval veškeré prostředky. Základem je rozumná diverzifikace. Pokud se ale objeví zajímavá příležitost, může dávat smysl ji využít. Je však potřeba mít na paměti, že prakticky všechny zbrojařské společnosti se dnes obchodují na relativně vysokých úrovních.
Z cenového pohledu může být zajímavý například Boeing, který se stále obchoduje přibližně na úrovních z roku 2021. Alternativou může být také Lockheed Martin, je však nutné počítat s tím, že jen za poslední dva měsíce jeho akcie posílily zhruba o 35 %. I přes vyšší ocenění ale stojí za to dál sledovat společnosti jako Rheinmetall, Thales, Leonardo, BAE Systems a další, které dlouhodobě těží ze strukturálního růstu obranných výdajů.
Radim Kramule
Nemůžeme příliš komentovat konkrétní investiční doporučení. Posílám pro ilustraci top 10 pozic z fondu Erste Security Invest, dle poslední měsíční zprávy (k 26.1. 2026). Stojí za zmínku například firmy Veolia a Honeywell, které nejsou příliš obranné, ale domnívám se, že ze současné situace by měly dlouhodobě také těžit.
Jaké faktory tento sektor obecně ovlivňují a co na něj působí nyní?
Tomáš Cverna
Obranný sektor je hnán především poptávkou po munici a palnými zbraněmi z Ukrajiny. Státy navíc potřebují obnovit a doplnit své sklady, proto se navyšují objednávkové knihy firem.
Tom Kadeřábek
Geopolitická situace a probíhající konflikty po celém světě mají na vývoj tohoto sektoru zásadní vliv. Nejistotu navíc zvyšují i politické faktory, včetně vystupování Donalda Trumpa, který se opakovaně vymezuje i vůči tradičním spojencům, a to například prostřednictvím tlaku na Grónsko a dalších kontroverzních témat. Tato kombinace nejistoty a napětí žene zbrojařský průmysl vzhůru.
Když k tomu připočteme nízké zásoby a vyprázdněné sklady, vychází z toho velmi silná poptávka, která s námi pravděpodobně zůstane i v dalších letech. Pokud by však došlo k výraznějšímu uklidnění situace, například v podobě ukončení některých válečných konfliktů, nelze vyloučit krátkodobou korekci cen akcií zbrojařských společností.
Poptávka po jejich produktech by ale ani v takovém scénáři nezmizela. Státy si totiž napříč světem stále více uvědomují, že investice do obrany musí být výrazně vyšší, než bylo zvykem v minulosti.
Radim Kramule
Tento sektor je více než jiné sektory ovlivněn geopolitikou, obrannými rozpočty a všeobecně politikou lokální i světovou. Vzhledem k současné situaci dává určitě smysl zvážit jistou expozici na podobné firmy, ale ocenění sektoru v sobě dnes zahrnuje již mnoho velkých očekávání.
Volby ve velkých státech (Německo/USA = změny ve směřování obranné politiky), mír na Ukrajině, možná změna garnitury v Rusku v budoucnu?, technologické změny (od tanků, munice k něčemu jinému), sektorové zdanění, nemožnost vyplácet dividendy (Trump vs. americký obranné firmy), „zestátnění“…Mnoho faktorů může se sektorem a výhledem ziskovosti kdykoliv zahýbat. Proto zůstane proti jiným více volatilní. Určitě je potřeba diversifikovat a nesázet jen na současnou „mánii“.