Inflace v Česku 2025 pod lupou: Přehledné grafy ukazují, kdy ceny rostly a kdy klesaly

Meziroční míra inflace v ČR se během roku 2025 pohybovala v rozmezí od 2,1 % do 2,9 %. V posledních měsících dokonce v průměru cenová hladina klesá.
Ke konci roku činila meziroční míra inflace v ČR 2,1 %. Průměrná roční míra inflace v ČR v roce 2025 byla 2,5 %. O tuto sazbu se standardně zvedají nájmy a jiné ceny navázané na inflaci. Ve spolupráci se specializovaným portálem Inflace-Česko.cz publikujeme podrobnější pohled na vývoj inflace v ČR a vysvětlení, co která čísla znamenají.
Index spotřebitelských cen
Inflace vyjadřuje růst cenové hladiny v čase. Český statistický úřad měří inflaci podle změny hodnoty tzv. indexu spotřebitelských cen. Statistici sbírají pravidelně každý měsíc data o vývoji cen nejrůznějších položek od másla či mléka přes léky a oblečení až po ceny energií, nájmů nebo pohonných hmot. Každá sledovaná položka, kterých je celkem asi 700, má určitou váhu v tomto tzv. spotřebitelském koši podle průměrné spotřeby domácností.
Největší roli ve výpočtu inflace hrají náklady spojené s bydlením. Zahrnuty jsou zde jak ceny nájmů, tak i tzv. imputované nájemné vlastníků, kde se projevuje růst cen nemovitostí. Téměř pětinu nákladů pak tvoří potraviny a dalších 11 % náklady na dopravu.
Podle váhy jednotlivých položek ve spotřebitelském koši se vypočítává změna celkové průměrné cenové hladiny, kterou udává index spotřebitelských cen. Průměrnou změnu cen za uplynulý měsíc vyjadřuje meziměsíční míra inflace. Průměrnou změnu cen za posledních 12 měsíců vyjadřuje meziroční míra inflace.
Vývoj inflace v ČR během roku 2025
Na grafu níže je zobrazena tzv. meziměsíční míra inflace za posledních 12 měsíců, tedy jak se měnila průměrná cenová hladina z měsíce na měsíc v uplynulém roce. Největší růst cen bývá tradičně vidět v lednu, kdy se mění ceníky jízdného, ceníky dodavatelů energií, navyšují nájmy atd.
Po zbytek roku pak už byla průměrná cenová hladina relativně stabilní. V posledních měsících dokonce v průměru cenová hladina poklesla.
Historický vývoj inflace v ČR
Když se podíváme na vývoj inflace v ČR za posledních 20 let, v průměru činí 3,4 % ročně. Na grafu níže je názorně vidět vývoj hodnoty indexu spotřebitelských cen (oranžová křivka), jak v letech 2013–2016 cenová hladina prakticky vůbec nerostla (inflace byla téměř nulová), poté naopak od roku 2021 až do ledna 2023 nabrala inflace strmě na tempu, a od té doby už zase roste pozvolným tempem, zhruba kolem 2,5 % ročně.
Modré sloupečky ve stejném grafu představují meziroční míru inflace, tedy o kolik se změnila hodnota indexu spotřebitelských cen oproti stejnému měsíci předcházejícího roku (za posledních 12 měsíců).
Meziroční míra inflace bývá nejčastěji citována v médiích. Když se vás někdo zeptá, jaká je nyní inflace, tak asi nejsprávnější odpověď by měla být, že meziroční míra inflace je aktuálně 2,1 % (za prosinec 2025).
V praxi ale spousta lidí každý rok čeká na jiný údaj, na tzv. průměrnou míru inflace za poslední rok. Ta se počítá jako 12měsíční klouzavý průměr hodnoty meziroční míry inflace.
Na grafu výše představuje průměrnou roční míru inflace zelená křivka. Za rok 2025 vychází průměrná roční míra inflace v ČR na 2,5 %. O tohle číslo se například zpravidla podle nájemních smluv zvedají nájmy a podobně i řada jiných parametrů.
Data uvedená v článku pochází ze specializovaného portálu Inflace-Česko.cz a jsou platná k 31. 12. 2025, není-li uvedeno jinak.