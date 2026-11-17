Inbank končí své obchodní působení v Česku od 1. 1. 2027. K tomuto datu přestane poskytovat termínované vklady a také spotřebitelské úvěry a pronájmy. Stávající smlouvy se nemění a poběží dál. Podrobnosti zveřejnila v odpovědích na svém českém webu. Samotná banka ale nekončí.
Rozhodnutí odejít z Česka banka už oznámila investorům 12. 11. 2026. Na českém trhu začala působit v říjnu 2022.
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Pro její obchodní model nebyl český trh dost výnosný
Inbank v oznámení investorům své rozhodnutí vysvětluje specifickou strukturou českého finančního trhu, na kterém mají silné postavení velké univerzální banky a finanční poradci. Banka konstatuje, že
po čtyřech letech investic a rozvoje zdejší prostředí neumožňuje dosáhnout potřebného růstu a požadované návratnosti kapitálu.
Tři obchodní modely
Inbank v Česku používá tři obchodní modely.
Prvním je přijímaní vkladů, přesněji termínovaných vkladů.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4,20 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 2 000 000
|3 měsíce
|4 %
|6 měsíců
|4,05 %
|1 rok
|2,50 %
|2 roky
|2,50 %
Druhým jsou spotřebitelské úvěry. Banka peníze půjčuje typicky na elektroniku, nákup vozidel a pořízení fotovoltaiky.
Třetím jsou pronájmy. V Česku pronajímá spotřební elektroniku prostřednictvím společnosti Inbank Rent s.r.o. a služby Smart Rent. Konkrétně jde o mobilní telefony, notebooky a počítače, tablety, chytré hodinky a jejich příslušenství. U prodejců tuto službu nabízela pod názvy např. FlexRent u Smarty a iWant nebo PLANEO Rent.
Podle Inbank však úvěry a pronájmy v Česku představují méně než 4 % celkového portfolia úvěrů a pronájmů Inbank. Odchod tak podle ní nebude mít zásadní dopad na finanční situaci celé její skupiny.
Pro představu: Za prvních 9 měsíců roku 2026 vykázala celá skupina čistý zisk 14,6 milionu eur, meziročně o 11 % vyšší. Ke konci září měla klientské vklady za 1,37 miliardy eur a portfolio úvěrů a pronájmů za 1,36 miliardy eur. Jde však o konsolidované výsledky celé skupiny, samotné výsledky Česka ve zprávě ale skupina neuvádí.
Skok do Řecka
Inbank však už 8. 7. 2026 oznámila, že zároveň chystá svůj rozjezd v Řecku. S tamní Eurobank dohodla společný podnik s rovným rozdělením podílů (tzv. joint venture). Bude nabízet odložené platby, financování nákupů a spotřebitelské úvěry. Spuštění plánuje v prvním čtvrtletí 2027 po vyžadovaném regulatorním schválení.
Co to znamená pro vaše smlouvy
Všechny smlouvy fungují dál a vy dál vše splácíte v termínu, resp. spoříte na termínovaném vkladu.
|Co u Inbank máte
|Co bude dál
|Termínovaný vklad
|Doběhne do sjednané splatnosti i po 1. lednu 2027. Jistinu a úrok banka vyplatí podle smlouvy v korunách.
|Úvěr
|Splácíte dál podle původního kalendáře. Kvůli odchodu banky jej nemusíte předčasně doplácet.
|Pronajaté zařízení
|Dál platíte nájemné. Zařízení vrátíte na konci nájmu, kvůli odchodu banky je nemusíte vracet dříve.
Předčasný výběr vkladu nemusí proběhnout
Je potřeba zdůraznit, že Inbank odchod zdůvodňuje obchodní strategií. Zároveň uvádí, že má dostatek prostředků na vyplacení vkladů a úroků podle sjednaných podmínek.
Končí tak svůj byznys plán v Česku, banka jako taková ale nekončí. Je to obdobná situace jako v případě Diners Club, Hello bank!, HSBC Bank, Citibank Europe a dalších společností, které se rozhodly z českého trhu pro spotřebitele stáhnout, ale mimo Česko dál fungují.
Pokud máte u Inbank termínovaný vklad, jen kvůli ukončení podnikání banky v Česku není důvod jej rušit. Pakliže to uděláte, poplatek za předčasné ukončení vkladu je 1 % z jeho částky. U vkladu 200 000 Kč to představuje 2000 Kč.
Jenže Inbank vám jej, až na přesně definované výjimky, zrušit nemusí, a to ani přesto, že byste poplatek zaplatili.
Podle obchodních podmínek (bod 7.4) může odmítnout žádost o předčasné ukončení vkladu. V takovém případě vaše smlouva pokračuje do sjednaného termínu.
Pojištění vkladů zůstává estonské
Vklady u Inbank spadají pod estonský garanční fond Tagatisfond. Standardní pojištění vkladů je 100 000 eur na 1 vkladatele u 1 banky, včetně úroků.
Obnovení vkladu už nejspíše nebude
Pokud máte zapnuté automatické prodlužování, další obnova už nemusí proběhnout.
Podle bodu 4.3 podmínek totiž banka může obnovu vkladu na další období odmítnout, pokud podmínky platné při obnovení automatické prodloužení neumožňují. V souvislosti s odchodem z Česka je více než pravděpodobné, že k obnově stávajících vkladů nedojde.
Zákaznická podpora bude pokračovat
Klientská podpora nadále zůstane dostupná na čísle +420 226 288 988 a info@inbank.cz, včetně řešení reklamací a potíží se splácením.
Inbank prozatím zachová českou pobočku. O budoucí organizační podobě se má rozhodnout během roku 2027 po jednání s českým a estonským dohledem.
Součástí odchodu bude také zmenšení českého týmu.