Humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky se změní, budou přísnější

Od července 2023 se změní systém vyplácení humanitárních dávek pro uprchlíky z Ukrajiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí upravilo novelu zákona „Lex Ukrajina V“ a chce, aby výše humanitární pomoci pro uprchlíky odpovídala částce českého životního minima už od prvního měsíce pobytu v ČR. Vláda schválila novelu zákona na konci ledna, nyní ji ještě bude muset projednat Parlament a Senát.

Naším cílem je maximálně efektivním způsobem podpořit ty, kdo to skutečně potřebují. Již delší dobu například ověřujeme konkrétní situaci žadatelů o humanitární dávku. Toto testování musí co nejméně zatěžovat úřady práce, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

V současné době mají ukrajinští uprchlíci při příchodu do České republiky nárok na bezplatné ubytování a humanitární dávku ve výši 5000 Kč po dobu šesti měsíců. Od sedmého měsíce, v případě, že si nenašli práci a stále nejsou prokazatelně soběstační, se jim tato dávka snižuje na aktuální výši životního minima:

4860 Kč pro dospělé od 18 let,

3490 Kč pro děti a dospívající do 18 let,

3490 Kč pro nezaopatřené studenty ve věku od 15 do 26 let.

Životní minimum už od 1. měsíce. Bezplatné ubytování jen 150 dní

Podle novely „Lex Ukrajina V“ budou uprchlíci dostávat humanitární dávku ve výši českého životního minima už od 1. měsíce po příchodu do ČR, a to nejdéle 150 dní, což je 5 měsíců. Poté už bude Úřad práce prověřovat, jaké mají uprchlíci příjmy, a to nejen z českých zdrojů, ale také ze zahraničí. Jestliže se ukáže, že žadatel má dostatek finančních prostředků pro své základní potřeby a bydlení, nebude mít na dávky nárok. Po 150 dnech uprchlíkům také skončí nárok na bezplatné ubytování a nové si budou muset zajistit sami vlastními silami.

Podle novely zákona budou mít děti ve věku od 6 do 10 let nárok na 1,2násobek částky 3490 Kč, tedy 4188 Kč. Invalidní osoby nebo držitelé průkazu osvědčující zdravotní postižení, který byl vydán na Ukrajině, nebo lidé, kteří byli uznáni za osoby zdravotně postižené okresní správou sociálního zabezpečení, dostanou 1,5násobek životního minima. Například zletilá osoba tedy bude mít nárok na 7290 Kč.

Chceme podpořit adaptaci ukrajinských uprchlíků, proto bude částka pro zjištění nároku a výše humanitární dávky po dobu 150 dní od udělení dočasné ochrany odpovídat životnímu minimu. Potom budeme ověřovat, jestli existují objektivní překážky pro to, aby žadatel o humanitární dávku mohl začít pracovat, říká ministr Jurečka. Pokud takové překážky nebudou, po 150 dnech klesne výše dávky na částku existenčního minima, které činí pouze 3130 Kč.

Od začátku války si v ČR našlo práci už 188 tisíc ukrajinských uprchlíků. V současné době jich zde pracuje přes 100 tisíc.

Přísnější pravidla se nebudou vztahovat na zranitelné skupiny uprchlíků, kterými jsou zdravotně postižení, malé děti a lidé, kteří o ně celodenně pečují, dále také těhotné ženy, studenti a senioři nad 65 let. Ti budou mít i nadále, po uplynutí lhůty 150 dnů, nárok na humanitární dávku ve výši životního minima.

Samozřejmě, že nikdo nevyšoupne z penzionu, který poskytuje bezplatné ubytování uprchlíkům, maminku s dvěma malými dětmi, která pracovat nemůže, říká Marian Jurečka.

Žádosti o příspěvky už pouze online

Žádost o humanitární dávku už bude možné podávat pouze online, kromě první žádosti, která podle návrhu novely může zůstat v papírové podobě. Přihlásit se do portálu Úřadu práce pro žádosti o humanitární dávku je možné prostřednictvím identity občana (NIA) nebo bankovní identity, kterou však zatím ukrajinským uprchlíkům umožňují pouze tyto banky:





Česká spořitelna,

Československá obchodní banka,

Fio banka,

MONETA Money Bank.

Ke zřízení identity občana postačí ukrajinským uprchlíkům pas a vízový štítek vydaný Českou republikou se strojově čitelnou zónou. Pomocí těchto dvou dokumentů požádají na kontaktním místě Czech POINTu o zřízení mobilního klíče eGovernmentu a nakonec si stáhnou mobilní aplikaci tohoto mobilního klíče do telefonu.

Novinka: příspěvky na bydlení k humanitárním dávkám

Novinkou je rozšíření humanitární dávky o příspěvek na bydlení. Znamená to, že se humanitární dávky navýší o započitatelné náklady na bydlení. Uprchlíci s dočasnou ochranou tedy budou nově dostávat nejen prostředky na zajištění živobytí, ale také na bydlení, musí však prokázat, že nemají možnost zajistit si práci a výdělek. Konkrétní částky však teprve vymezí samostatné nařízení vlády.

Příspěvky pro solidární domácnosti se budou vyplácet v nezměněné podobě ještě do června 2023. Poté už budou moct dostávat příspěvky od státu pouze ti, kdo ubytují uprchlíky pod svou vlastní střechou a společně s uprchlíky žijí ve společné domácnosti. Doposud je jejich výše 3000 Kč za ubytovanou osobu a měsíc, maximálně však 9000 Kč za 3 a více osob.

Dávky na ubytování uprchlíků, kterým lidé poskytnou k užívání samostatnou domácnost, už podle novely zákona Úřad práce vyplácet nebude. Příspěvky pro solidární domácnosti budou takto fungovat až do června, poté na ně navážou změněné humanitární dávky.