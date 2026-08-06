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Nová dávka pro studující rodiče odstartuje v září. Na hlídání dostanou 7467 korun měsíčně

Monika Veselíková
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Mladá matka pracuje na počítači s dítětem na klíně.
Autor: Shuiterstock.com
Studující rodiče mohou od září žádat o takzvané hlídačkovné. Poradíme, kdo na dávku dosáhne a jaké další změny rodiče malých dětí čekají.
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Od 1. září 2026 mohou rodiče z řad studentů žádat o novou sociální dávku – podporu studujícího rodiče, takzvané hlídačkovné. Tuto novou dávku prosadila v minulém volebním období vláda Petra Fialy s cílem pomoci studujícím rodičům pokrýt výdaje za hlídání dítěte v době, kdy mají přednášky či semináře.

Projděte si, kdo na dávku dosáhne a jaké musí splnit podmínky.

Podpora studujícího rodiče: Kdo na dávku dosáhne?

Pro přiznání hlídačkovného není na rozdíl od většiny ostatních sociálních dávek určující, jaký má vaše domácnost příjem. Rozhodující je naopak věk dítěte – dávku lze pobírat pouze na dítě do 3 let věku, na které zároveň čerpáte rodičovský příspěvek. Nárok na podporu je bezprostředně navázán na nárok na rodičovský příspěvek, a proto jeho zánik nebo změna oprávněné osoby může mít vliv také na další poskytování podpory studujícího rodiče, upozorňuje odbor komunikace Úřadu práce.

Vedle věku dítěte je rozhodující také věk rodiče, kterému by mělo být maximálně 26 let. Výjimku ohledně věkového limitu mají pouze rodiče, kteří si dělají první doktorát.

Další podmínkou pro přiznání dávky je forma studia. Konkrétně na ni dosáhne pouze ten, kdo studuje:

  • prezenční formu bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu,
  • vyšší odbornou školu.

Vždy ale musí jít o vaše první studium vysoké školy a zároveň už musíte být alespoň ve 2. ročníku. Tato podmínka se neuplatní pouze v momentě, kdy půjde o navazující studium z prvního bakalářského na první magisterský studijní program. Studium také musí probíhat v rámci standardní doby studia prodloužené nejvýš o jeden rok.

Hlídačkovné: Na jak vysokou dávku dosáhnete v roce 2026?    

Hlídačkovné se bude vyplácet měsíčně ve výši 1/3 minimální mzdy. Pro letošek tedy půjde o částku 7467 Kč (minimální mzda je letos 22 400 Kč). Tato částka by podle zákonodárců měla pokrýt zhruba 12 hodin hlídání týdně. 

Současně se dávka nebude vyplácet za měsíce červenec a srpen nebo při přerušení studia.

Od ledna 2027 pak hlídačkovné stoupne v závislosti na navýšení minimální mzdy. Ta by měla podle odhadů vzrůst na 24 900 Kč, podpora pro studují rodiče by se tak navýšila na 8300 Kč měsíčně.

Kde o hlídačkovné žádat?

Žádosti a také výplatu dávky budou vyřizovat úřady práce. O dávku půjde požádat prostřednictvím tiskopisu Žádost o Podporu studujícího rodiče, který najdete například na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Zde si ho můžete stáhnout a vytisknout, nebo vyplnit online a odeslat datovou schránkou nebo prostřednictvím Identity občana (například Bankovní identitou, NIA ID nebo pomocí mobilního klíče eGovernmentu). Ke dni vydání článku není online verze tiskopisu na webu MPSV dostupná.

K žádosti bude také nutné doložit Potvrzení o studiu pro účely Podpory studujícího rodiče

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Rodičovský příspěvek před porodem

Studující maminky patrně ocení i další novinku, která začne platit od 1. ledna 2027. Jde o možnost čerpat rodičovský příspěvek už dva měsíce před porodem.

Právě studentky, vzhledem k tomu, že před narozením dítěte obvykle dostatečně dlouho nepracovaly, nesplňují podmínku pro přiznání mateřské. Ta se obvykle vyplácí už 8 až 6 týdnů před porodem. Studující nebo třeba dlouhodobě nezaměstnané maminky ale musí čekat až na rodičovský příspěvek, na který dosáhnou až po narození dítěte. V době těsně před porodem, kdy nemají možnost si přivydělávat, tak často zůstávají bez peněz.

Od ledna jim ale nárok na rodičovský příspěvek vznikne už dva měsíce před termínem porodu – dávka bude v jejich případě činit 15 000 Kč měsíčně. Vyčerpaná suma se jim odečte z celkové částky rodičovského příspěvku – i ten má přitom od příštího roku vzrůst.

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Rodičovský příspěvek od roku 2027 vyšší

Návrh, který už schválili poslanci i Senát, počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 000 Kč na 400 000 Kč. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, se celková částka příspěvku zvedne ze současných 700 000 Kč na 800 000 Kč.

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Zvýšení se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027 nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů po dni nabytí účinnosti zákona. Jak upozorňuje MPSV, novinka mění pouze výši rodičovského příspěvku. Účel dávky, podmínky pro přiznání, okruh oprávněných osob ani způsob jeho vyplácení se nemění. Novela zároveň nezavádí žádné nové povinnosti ani omezení pro příjemce dávky.

Rodičovský příspěvek je jednou z nejdůležitějších forem podpory rodin v období péče o malé dítě. Jeho zvýšení na 400 tisíc korun lépe odpovídá dnešním životním nákladům a poskytne rodičům větší finanční jistotu v prvních letech života jejich dítěte. Zároveň tím plníme závazek, který jsme dali v programovém prohlášení vlády, komentoval schválení svého návrhu ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.

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Autor článku

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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