Hledání nového dodavatele energií: Na co si teď dát pozor u nových smluv?

Skončil další dodavatel energií. Ray Energy oznámila, že současné ceny na trzích jsou pro ni likvidační (více informací najdete níže v textu).

Opět se tak zvětší skupina lidí, kteří budou v dohledné době hledat nového dodavatele. Na trhu je jich stále dost. Ne všichni ale nabízí férové podmínky. Po krachu Bohemia Energy se ukazuje, že trh není zas tak kultivovaný, jak jsme si mysleli.

Pozor na energošmejdy…

Od té doby, co do režimu dodavatele poslední instance poslala své klienty Bohemia Energy, se na trhu vyskytují ve zvýšené míře nabídky od energošmejdů. Lákají na různé podpultové ceníky, vydávají se za Energetický regulační úřad nebo nabízí pomoc s převodem k novému dodavateli energií. Jejich nekalé triky jsme popisovali v článku Energošmejdi nabízí „podpultové“ ceny a pomoc s přepisem. Naletět ale můžete i normálnímu dodavateli.

… i nevýhodné nabídky běžných dodavatelů

Na pozoru byste se ale měli mít i před některými nabídkami klasických dodavatelů energií.

Někteří totiž lákají na smlouvy na dobu určitou, kdy se zavazujete odebírat energie po stanovený čas. Zároveň jde ale o produkt, jehož cena je navázána na burzu, takže na sebe přebíráte veškerá rizika cenových šoků a dalšího růstu cen, která by jinak alespoň částečně absorboval dodavatel za vás. Společnost PRE například nyní nabízí jen produkt PRE Proud Start se smlouvou na dva roky a cenou navázanou na burzu.

Jiné společnosti zase nabízí produkty, které promují jako fixované, a přitom smlouva obsahuje ustanovení, jež dodavateli umožňuje cenu měnit nebo smlouvu vypovědět. Právě takto se snažila ze svých závazků vykroutit i zmíněná Bohemia Energy.

Právě na tyto smlouvy nyní upozornil i Energetický regulační úřad (ERÚ). Spotřebitelům jsou nabízeny produkty s domněle fixovanou cenou. O domnělou fixaci jde proto, že ji může dodavatel jednostranně měnit, nebo dokonce kdykoliv vypovědět smlouvu jako takovou. ERÚ již vyzval dodavatele, aby s takovými praktikami přestali, v konkrétních případech na ně totiž může být nahlíženo jako na nekalou obchodní praktiku, varuje mluvčí úřadu Michal Kebort.

Podle Markéty Zemanové se nyní množí případy, kdy dodavatelé do smluvních podmínek přidávají výluky, které jim v budoucnu umožní „fixované ceny“ měnit: V praxi je pak nic nenutí, aby svůj závazek dodrželi po celou slibovanou dobu. Vyzvali jsme všechny dodavatele, aby takové kroky vůbec nezkoušeli, uvedla členka Rady ERÚ.

Princip obcházení fixace přes smlouvu na dobu neurčitou staví podle ní zas na tom, že dodavatel s cenou sice hýbat nemůže, zato však může jednoduše vypovědět smlouvu jako celek. Když se mu produkt přestane vyplácet, například kvůli růstu ceny energií na burzách, smlouvu vypoví a po uplynutí tříměsíční zákonné lhůty ukončí celý produkt, vysvětlila Zemanová.

Příklady nevýhodných podmínek v nabídkách dodavatelů budeme zkoumat v některém z příštích článků.

ČTK upozornila, že fixaci cen do konce roku 2022 na svém webu nabízí společnost MND. V ceníku přitom uvádí, že jde o smlouvu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pokud ale ukončí odběr od MND do konce roku 2022 klient, bude ho to stát 6500 Kč navíc za nedodržení pevné ceny. Takže ačkoli MND může smlouvu vypovědět jen s dodržením výpovědní lhůty, zákazník je nucen na stávajících cenách vydržet po celou dobu.

Úřad upozornil i na případy, kdy dodavatelé prodají tzv. odštěpnou část závodu, tedy část firmy i s klienty. Nový dodavatel pak přistoupí k rušení stávajících smluv a spotřebitele nutí podepsat nové. Jestliže ale smlouva nezahrnuje žádné výluky, kterých by mohl nový dodavatel využít, podle ERÚ takto postupovat nemůže. Při koupi odštěpné části závodu totiž přebírá klienty, ale i závazky vůči nim, které nový dodavatel musí dodržet beze změn.

Spotřebitel je z principu slabší smluvní stranou, a tak na něj nahlíží i zákon. Jestliže dodavatel zákazníkům tvrdí, že jde o fixaci na dva roky, ale moc dobře ví, že fixaci nemusí díky výlukám nebo formě uzavírané smlouvy dodržet, určitě to není férový přístup. Stejné je to s vnucováním nových smluv a dodatků, jestliže na to nemá dodavatel nárok. U některých dodavatelů už naše šetření běží a zřejmě nezůstane jen u nich, uvedl také Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Ač se to zdá jako stokrát omletá fráze, před podobnými bonusy vás neochrání nic než poctivé pročítání smlouvy a všeobecných obchodních podmínek.

Máte-li podezření na nekalé nebo protizákonné praktiky dodavatele energií, můžete se o ně s námi podělit na e-mail redakce@mesec.cz a nahlásit takové jednání Energetickému regulačnímu úřadu.

Ray Energy skončila

Jak už jsme zmínili v úvodu, vývoj na trhu s energiemi položil dalšího dodavatele, tentokrát společnost Ray Energy. Její zákazníky čeká stejný postup jako klienty firem Bohemia Energy a dalších.

Dosud ukončily činnost tyto společnosti:

A-Plus,

Bohemia Energy,

Blue-gas,

Comfort Energy,

Corasta,

Eagle Energy,

Energie ČS,

Europe Easy Energy,

Kolibřík Energie,

Ray Energy,

Skautská Energie,

X Energie.

Ray Energy

Společnost Ray Energy obsluhovala zhruba tři tisíce odběrných míst. Jako důvod ukončení činnosti označila růst cen elektřiny a plynu na trzích.

Elektřina se nakupuje zvlášť pro každou jednotlivou hodinu, plyn na každý jednotlivý den. I když dodavatel zná přibližnou spotřebu zákazníků, nikdy neví, kolik a kdy konkrétně spotřebuje. Proto, i když si zajistí část nákupu dopředu, nemůže se vyhnout obchodování na denních trzích. Ceny na těchto trzích jsou však pro nás likvidační, vysvětlil za Ray Energy Petr Soustružník s tím, že firma věřila, že ve chvíli, kdy do Evropy začne proudit plyn z Ruska, energetický trh se postupně stabilizuje. Tyto předpoklady se však nenaplnily.

Ray Energy ukončila činnost 16. listopadu. Společnost narychlo zajistila svým zákazníkům možnost dodávky od SPP CZ, dceřiné společnosti slovenského dodavatele Slovenský plynárenský priemysl.

Tento dodavatel vám do pátku 19. 11. 2021 zašle indikativní nabídku a následně je schopen obratem zajistit převod odběrného místa. Nabídka je však platná pouze jeden obchodní den, proto je nutné na ni reagovat rychle (další den bude nabídka aktualizována). Nabídka je platná pouze jeden den z důvodu rychlých změn na trhu, informuje klienty Ray Energy na svém webu s tím, že mají pozastavit platby dalších záloh a nahlásit aktuální stav měřidel provozovatelům distribučních soustav.

Pokud klienti nebudou chtít nabídku od SPP CZ využít, přejdou pod dodavatele poslední instance.

Odběrná místa plynu budou převedena k dodavatelům poslední instance k 20. 11. 2021.

Pokud dojde k podpisu smlouvy s novým klasickým dodavatelem obratem po obdržení nabídky, mohou se klienti režimu dodavatele poslední instance u plynu vyhnout.

Odběrná místa elektřiny byla převedena k dodavatelům poslední instance k 17. 11. 2021. Akceptují-li zákazníci nabídku od náhradního klasického dodavatele, kterého sehnala pro své klienty Ray Energy, budou z DPI převedeni k novému dodavateli za 10 pracovních dní. V takovém případě nebudete platit v režimu DPI žádné zálohy a krátký odběr bude vyřešen rovnou konečným vyúčtováním.