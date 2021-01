Hello bank! mění podmínky, chystá se na podporu Google Pay

Hello bank! od 10. března 2021 mění obchodní podmínky. Tady je výčet hlavních změn.

Google Pay

Banka v Česku nyní nepodporuje žádné mobilní řešení plateb, to se však změní. Nové podmínky počítají s podporou Google Pay v roce 2021, přesný termín ale není.

Až tuto službu bude Hello bank! podporovat, musíte splnit mj. tři podmínky:

Jste starší 13 let.

Mobilní číslo je registrováno u Hello bank!

Máte v mobilu aplikaci Hello bank! pro mobilní bankovnictví.

Ověření transakcí kartou

Platební brána při použití platební karty si může vyžádat tzv. silné ověření (třeba pomocí biometrie, ePINu apod). Pokud tuto platbu nepotvrdíte, Hello bank! ji odmítne. Platí pro debetky i kreditky a týká se to plateb zvláště v EU, kde je to povinné. Forma vyššího zabezpečení se zatím v bance připravuje.

Hazard jen z debetky

Hazardní hry už nyní nelze kreditkou Hello bank! platit, nově je to i v obchodních podmínkách. Vkládat vypůjčené peníze do hazardních her je proti dobrým mravům a už dnes takové transakce z Hello kreditu zamítáme, píše banka. V praxi jde zvláště o transakce s MCC kódem 7995.

Hello bank! správně pochopila, že již zaniklá služba Richee od Banky CREDITAS není totéž co Revolut, Curve, Twisto a podobné, takže tento název z obchodních podmínek maže. Týkal se úročení plateb kreditkou.

Debetka se naučí částečné platby

Pokud zůstatek vašeho běžného účtu nepokryje celou částku transakce, banka bude umět sdělit obchodníkovi informaci, jakou část zamýšlené transakce je nutné doplatit jiným způsobem. Tedy kolik lze zaplatit kartou a kolik je nutné uhradit v hotovosti (nebo jinou kartou). Tuto službu však musí podporovat i terminál obchodníka. Pokud s takovou částečnou úhradou nebude souhlasit, prostě ji odmítne.

Druhá novinka se týká jen těch, kdo se rozhodnou účet u Hello bank! zrušit. Banka nově bude debetku k účtu blokovat až v okamžiku ukončení smlouvy, nikoli už při zpracování výpovědi.

Písemné výpovědi a datovka

U písemných výpovědí smluv bude banka nově vycházet z data doručení, nikoli z data předání poště, tedy odeslání zásilky. Další novinkou jsou datové schránky, Hello bank! bude oficiálně u klientů podporovat komunikaci přes ně.

Mění se forma výpočtu výpovědní doby. Když vám Hello bank! nyní pošle výpověď smlouvy, výpovědní doba běží 2 měsíce od odeslání výpovědi. Nově bude účinná ke konci 2. kalendářního měsíce po měsíci jejího doručení. Příklad: výpověď vám bude doručena 20. ledna, účinná je k 31. březnu.

Banka nově umožňuje plnou moc udělit osobně před zaměstnancem banky, nejen na Czech Pointu, u notáře či advokáta:

Plnou moc můžete podepsat buď osobně před zaměstnancem Banky, který ověří Vaši totožnost, nebo musí být Váš podpis úředně ověřen (např. u notáře). Výjimkou je plná moc udělená advokátovi, kterou můžeme akceptovat i v kopii a bez ověření podpisu. Zejména z důvodu ochrany Vašich oprávněných zájmů je třeba, abyste v plné moci přesně specifikoval jednotlivé bankovní produkty/služby, kterých se má plná moc týkat, a konkrétní jednání, ke kterým je udělena. Plnou moc, která nebude dostatečně určitá, nemusíme přijmout. Prostřednictvím plné moci nelze čerpat úvěr ani zřídit třetí osobě přístup k internetovému bankovnictví klienta.

Banka vás zná

Nově je v obchodních podmínkách nová věta (kurzívou):

Vaše osobní údaje, včetně transakčních údajů, používáme pro tyto účely. Řízení rizik: vytváření statistických predikčních modelů pro předvídání zákaznického chování a řízení klientských obchodních vztahů.

V praxi to znamená více dat, které o vašem transakčních chování banka sbírá. Dělají to tak ale takřka všechny. Kdo chce mít klid a informace nesdělovat, nesmí používat platební karty.