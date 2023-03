Hello bank! „čistí“ kmen klientů. Rozesílá výpovědi, mění cashbacky a chystá další změny

Někteří klienti Hello bank! od ní dostávají v posledních týdnech dopisy. Mají stejný obsah: výpověď smlouvy o běžném nebo spořicím účtu. K tomuto kroku jsme přistoupili zejména vzhledem k nákladům na správu účtů a jejich využití, píše se ve výpovědích.

Chceme aktivní klienty

Stávající Všeobecné obchodní podmínky Hello bank! umožňují bance dát klientům výpověď kdykoli a bez udání důvodu:

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování bankovních produktů a služeb platné do 11. 5. 2023 včetně 2.14. Rámcovou smlouvu a Produktovou smlouvu můžeme ukončit některým z těchto způsobů: a) výpovědí z naší strany, která nabývá účinnosti ke konci druhého kalendářního měsíce po měsíci jejího doručení, když k ukončení dojde uplynutím výpovědní doby nebo nejbližší následující pracovní den, připadne-li konec výpovědní doby na jiný než pracovní den; pro doručení platí ujednání v části Doručování těchto Všeobecných obchodních podmínek.

A přesně toto se děje, banka rozesílá výpovědi smluv. Potvrzuji, že Hello bank! optimalizuje své depozitní portfolio a uzavírá dlouhodobě nevyužívané běžné a spořicí účty s nulovým zůstatkem. Samozřejmě, že pokud má klient zájem, může si otevřít účet nový, vysvětluje na dotaz serveru Měsec.cz Gabriela Pithartová, tisková mluvčí Hello bank!.

Nové obchodní podmínky a hlavně nové produktové podmínky s platností od 10. 5. 2023 však bance ušetří kus práce. Přibyla v nich totiž věta o neaktivitě:

Produktové podmínky pro běžný, spořicí, základní a chráněný účet platné od 10. 5. 2023 5.4. Smlouvu o běžném nebo spořicím účtu můžeme vypovědět, jestliže neprovedete prostřednictvím tohoto platebního účtu žádnou platební transakci po dobu delší než 6 měsíců a/nebo je na účtu po dobu delší než 6 měsíců nulový nebo záporný zůstatek.

Neaktivní klienti Hello bank! s běžným a spořicím účtem by se proto měli mít na pozoru. Pokud u Hello bank! máte účet jen „pro strýčka Příhodu“ a ten má buď nulový zůstatek, nebo na něm nejsou žádné pohyby, od května bude moci Hello bank! takové účty automaticky vypovědět s odvoláním se na nové podmínky (což může i nyní, ale nové podmínky tento krok jasně definují).

Nepřebírání zásilky nepomůže

Pokud patříte mezi klienty Hello bank! a máte od ní dopis na poště, přeberte si jej. To, že jej necháte vrátit zpět bance, nic neřeší. Výpověď bude platná tak jako tak vlivem doručení fikcí. Viz článek Přebírejte zásilky, jinak můžete mít problémy.

Doručování zásilek dle VOP Hello bank! 3.8. Zásilka je považována za doručenou 3. pracovním dnem po jejím předání k poštovní přepravě ve smyslu § 573 občanského zákoníku. Uvedené platí také, pokud nepřevezmete písemnost doručenou poštou, například z důvodu, že Vaše skutečné bydliště je odlišné od Vámi Bance oznámeného trvalého bydliště, uvedeného ve Vašem dokladu totožnosti.

Stejné kreditky pro všechny

Neaktivita však není jedinou změnou, kterou Hello bank! bude více hlídat. Stávající držitelé kreditních karet HelloPay si nemohli nevšimnout, že se jim změnily poplatky a dochází i ke změnám bonusů, které zvláště co-brandované kreditky nabízejí.

Nejvíce klienty banky mrzí konec slevy 4 %, max. 500 Kč měsíčně za platbu kreditkou Mototechny u čerpacích stanic. Tento příjemný cashback skončí k 31. 3. 2023.

V rámci portfolia kreditních karet dochází k určité unifikaci na HelloPay již od loňského roku, kdy jsme sjednotili cenovou a poplatkovou politiku. Stejně tak přistupujeme i k postupnému rušení speciálních benefitů na jednotlivých co-brandovaných kartách (Mototechna, Datart), komentuje změny pro Měšec.cz mluvčí Gabriela Pithartová. Co-brandované karty s partnery vydáváme i nadále, v tomto se nic nemění, doplňuje Pithartová.

Akční nabídky poskytované přímo partnery se ale měnit nemusí, protože to je výhoda partnerů, nikoli banky. Typickým příkladem je Akční sleva na vůz od AAA Auto ve výši 10 000 Kč pro držitele co-brandové karty Mototechna. Tu totiž poskytuje přímo AAA Auto, a ne Hello bank!, na rozdíl od slevy za platbu pohonných hmot.

Také u kreditek má Hello bank! informaci o neaktivitě, ale ta se nemění. Je stejná v původních podmínkách i v nových: pokud kreditku nepoužijete více jak 2 roky, může vám ji banka zrušit z důvodu neaktivity.





Produktové podmínky pro revolvingové úvěry 3.2. Produktová smlouva zanikne také z důvodů… d) v případě, že po dobu delší než 2 roky nedojde na úvěrovém účtu k žádnému pohybu (platební transakci, čerpání či splácení úvěru), Produktová smlouva uplynutím této doby zaniká, nedohodneme-li se jinak.

Souhrn změn od 10. 5. 2023

Nové podmínky už popisují, co se od května změní.

Debetní karty

Hello bank! už nevydává platební nálepky, takže logicky už nebudou v obchodních podmínkách. K účtu bylo možné mít max. 3 nálepky, nově bude ke každému účtu vydaný jen 1 typ debetní karty.

Datové schránky

S bankou můžete komunikovat přes datovku. Nově přibyl odstavec, že přes ni můžete posílat zásadní změny spojené s vaší identifikací. V tom případě požadavek musí být odeslaný nejen z vaší vlastní (soukromé) datové schránky, ale hlavně data o vás musí být shodná v bance i v datovce.

3.5 V případě požadavků klienta týkající se změn identifikátorů klienta pro komunikaci s bankou (telefonní číslo, obnova přihlašovacích údajů pro přihlášení do internetového bankovnictví nebo odblokování internetového bankovnictví) podaným prostřednictvím datové schránky, bude takový požadavek zpracován bankou jen v případě, že identifikátor datové schránky a jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky, bude odpovídat údajům uvedeným v seznamu držitelů datových schránek podle zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Pokud údaje v seznamu nebudou odpovídat a požadavek nebude banka moci zpracovat, pak bude klienta o této skutečnosti neprodleně informovat (e-mailem nebo dopisem).

Vyšší transakční limity

Hello bank! zvýší denní transakční limity pro platby přes počítač a přes mobilní aplikaci.