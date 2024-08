Havarovali jste? Na co si dát pozor, aby vám pojišťovna zaplatila co nejdříve

Jak správně postupovat při dopravní nehodě, byť jen drobné, abyste se nedostali do problému při řešení pojistné události s pojišťovnou?

Vezmeme to hned od prvního okamžiku dopravní nehody. Pozor, ke střetu vozidel ani nemusí dojít, třeba v případě nehody auta a motocyklu. Stačí, když vjedete se svým vozem do cesty motorce, která měla přednost a jejíž řidič nezvládne řízení ve snaze se vám vyhnout a ocitne se na zemi. Přestože se vašemu vozu nic nestalo, i tak jste účastníkem dopravní nehody a navrch i jejím viníkem.

Tedy poté, co dojde ke kolizi, učiňte následující kroky:

zapněte výstražná světla,

prověřte zdravotní stav zúčastněných, jestli nikdo není zraněn a pokud ano, ihned zavolejte záchranku. I zranění, která se zdají na první pohled lehká, mohou vyvolat závažné zdravotní komplikace.

Umístěte trojúhelník,

pokud se nehoda stala mimo obec, pak máte povinnost si při vystoupením z vozu obléct reflexní vestu.

Kdy je nutné volat k nehodě policii

Pojišťovna po vás bude chtít policejní protokol v následujících případech:





Při nehodě byl někdo zraněn nebo usmrcen,

hmotná škoda na některém z vozidel je zřejmě vyšší než 100 tisíc Kč, a to včetně věcí, které máte v kabině nebo v zavazadlovém prostoru vozu,

dojde k hmotné škodě na majetku 3. osoby (níže si vysvětlíme),

došlo k úniku provozních kapalin,

srazili jste zvíře,

máte podezření u druhého účastníka nehody, že je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek,

účastník nehody u sebe nemá řidičský průkaz nebo od nehody ujel,

není ve vašich silách obnovit silniční provoz – poškozená auta nezvládnete sami odstranit z komunikace a tvoří se kolony.

Policisty také volejte v případě, kdy se nedokážete s ostatními účastníky nehody dohodnout na tom, kdo ji zavinil a v jaké míře. Důkazní břemeno totiž vždy leží straně poškozeného a pokud chcete žádat peníze od jeho pojišťovny, budete muset jeho zavinění dokázat. Stejně tak se bez policistů neobejdete, pokud vám auto poničí vandal, nebo ho někdo vykrade – v tomto případě tedy nejde o nehodu, ale úmyslný trestný čin.

Majetkem 3. osoby je myšleno vše, co nepatří vám ani druhému účastníkovi nehody, ale někomu dalšímu. Jsou to například poškozené dopravní značky, silniční svodidla, zábradlí mostu – tedy součást či příslušenství pozemní komunikace, nemovitosti a vedlejší stavby ( tys prej naboural tomu Pražákovi plot ), ale také služební nebo půjčené vozidlo, případně vozidlo na leasing. Policii musíte přivolat i v případě, kdy je škoda na majetku 3. osoby očividně nízká a nepřekračuje limit 100 tis. Kč.

Kdy nehodu vyřešíte i bez policie

Z logiky výše uvedeného vyplývá, že sami a bez policie si poradíte, když jde o lehkou dopravní nehodu bez škody přesahující 100 tisíc Kč a bez zranění, kdy se dokážete s protistranou domluvit na sepsání záznamu o dopravní nehodě a o nahlášení události na příslušnou pojišťovnu.

Jak postupovat při zdokumentování dopravní nehody pro pojišťovnu

Jakmile je prostor nehody zabezpečený, o případné zraněné je postaráno a policie je na cestě, začněte pořizovat fotografie nehody. Postavení vozidel, místo nehody jako celek z několika úhlů a také detaily poškozených částí vozu. Nezapomeňte vyfotit také související dopravní značky a semafory. Pokud přivoláte policii, pojišťovna si od ní fotografie určitě vyžádá, ale měli byste mít i své vlastní. V případě nehody bez příjezdu policie se bez nich neobejdete.

Lidé dnes s mobilem často vstávají i usínají, ale když dojde byť i k drobné nehodě, pod vlivem stresu je nenapadne udělat si mobilem pár fotek. Auto místo toho rychle odstaví, aby nebránilo provozu. Pojišťovna pak má při posuzování, kdo nehodu zavinil, ztíženou pozici, říká Kateřina Budínová, specialistka na pojištění ze společnosti Business Lease. Vždy tedy u drobných nehod, kde se nikdo nezranil, nejprve z několika stran nafoťte postavení obou aut, až pak auto odstavte – pokud není potřeba vyčkat na příjezd policie a neohrožujete tím zdraví a bezpečnost sebe nebo ostatních. Velkou výhodu mají samozřejmě auta s kamerou, dodává.

Několik fotek z místa vzniku události pořiďte i v případě, že si škodu způsobíte sami, třeba tím, že ho odřete při výjezdu z parkovacího stání.

Vyplňte záznam o nehodě

Stejně jako reflexní vestu a lékárničku, měli byste v autě mít uložený Evropský záznam o dopravní nehodě. V případě, že k nehodě nevoláte policii, tento záznam vyplníte a předáte pojišťovně.

V záznamu zaškrtejte jednotlivé body a vyplňte textové části i nákresové části.

Na podpisy řidičů se často zapomíná, ale bez nich je vám záznam k ničemu. Pokud jeden z řidičů přiznává vinu, musíte to do záznamu výslovně uvést.

Zároveň v žádném případě nepodepisujte v záznamu nic, čemu byste nerozuměli nebo s čím byste nesouhlasili.

Pokud je u nehody policie, pak záznam vyplňovat nemusíte, policie vám ho vystaví a vy ho jen pojišťovně předáte.

Nahlaste škodu pojišťovně

Ať už jste viník nebo poškozený, v obou případech co nejdříve nahlaste škodu pojišťovně viníka. Můžete do pojišťovny zavolat, ale jednodušší je nahlásit škodu online přes webové stránky. Škoda způsobená poškozenému půjde z povinného ručení viníka. Škoda, kterou viník nehody způsobil na svém vlastním vozidle, půjde z jeho havarijního pojištění, pokud ho má sjednané.

Pokud jste poškozený, při online nahlášení události zadáte variantu, že pojištění nahlašuje poškozený, vyplníte své údaje a pak také číslo pojistné smlouvy, které nejrychleji zjistíte v zelené kartě viníka nehody.

Pokud jste viník nehody, uvedete, že škodu hlásí pojištěný a dále pokračujete stejně.

Do online zóny také vložíte naskenovaný záznam o nehodě, fotografie a případně další dokumenty. Jako poškozený sem později vložíte faktury za opravu vozu a za další náklady, které vám s autonehodou vznikly. Pojišťovna bude komunikovat s oběma účastníky nehody a od každého si vyžádá to, co bude potřebovat.

Poškození vozu vandalem nebo zlodějem a zvěří

Při úmyslném poškození auta cizí osobou vždy volejte policii, a to i v případě, kdyby škoda byla jen drobná. Pojišťovna má totiž možnost škodu v jakékoliv výši následně po viníkovi vymáhat, a k tomu potřebuje dokumentaci od policie. Pokud policie pachatele odhalí, pak po něm bude pojišťovna vymáhat peníze, které vám vyplatila. Pojištění můžete uplatnit pouze v případě, že máte sjednané havarijní pojištění (allrisk), nebo alespoň připojištění vandalismu a krádeže.

Policejní protokol budete potřebovat i v případě, kdy jste srazili zvíře. Samotné fotografie poškozeného vozu pro nahlášení pojistné události nestačí. Zdokumentování případu policií je nutné, aby vám pojišťovna vyplatila plnění z havarijního pojištění, případně z připojištění srážky se zvířetem. Bez policejního protokolu by mohlo být plnění ze strany vaší pojišťovny problematické.