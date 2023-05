Fondy „nového“ penzijního spoření opět rostou. Přišel čas slavit?

Světové akciové trhy, a tedy s nimi i penzijní fondy, opět nabírají na síle. Po loňském prudkém poklesu začaly penzijní fondy opět zajímavě růst, a pokud bude tato tendence pokračovat po zbytek roku, účastníci doplňkového penzijního spoření (DPS) se dočkají hezkého dvouciferného zhodnocení. Než ale začnete jásat, seznamte se v článku s mnohými „ale“. Vyhráno ještě rozhodně není a může se stát, že si na skutečný růst ještě počkáme.

Jak se nyní od začátku roku fondům DPS daří?

Dynamické fondy doplňkového penzijního spoření (DPS), které mají v portfoliu převážně akcie, se během prvních tří měsíců roku 2023 zhodnotily průměrně o 5,02 % , čímž téměř z poloviny odmazaly loňskou ztrátu.

doplňkového penzijního spoření (DPS), které mají v portfoliu převážně akcie, se během prvních tří měsíců roku 2023 zhodnotily průměrně o , čímž téměř z poloviny odmazaly loňskou ztrátu. Vyvážené fondy ,které bývají složené rovnoměrně z akcií a dluhopisů, dosáhly zhodnocení o 4,54 % a podařilo se jim z loňského poklesu odškrtnout přes 70 %.

,které bývají složené rovnoměrně z akcií a dluhopisů, dosáhly zhodnocení o a podařilo se jim z loňského poklesu odškrtnout přes 70 %. Povinné konzervativní fondy, které před akciemi dávají ve svém portfoliu přednost dluhopisům, zhodnotily v prvním letošním kvartálu o 2,23 %.

Je ještě brzy mluvit o dlouhodobém trendu, ale zatím to vypadá, že se světové trhy opět hlásí o to, co loni ztratily. Pozitivní na loňském poklesu je to, že se penzijním společnostem podařilo výhodně doplnit jak akciová, tak dluhopisová portfolia, říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Průměrné zhodnocení doplňkového penzijního spoření za 1. čtvrtletí 2023 Autor: Asociace penzijních společností

Na tomto vývoji je vidět, že žádný pokles, ať je sebevětší, netrvá věčně a světové trhy se po určité době vrátí ke svému obvyklému růstu. Úspěšná léta převažují nad těmi méně úspěšnými a vytvářejí zisk a potřebnou rezervu pro horší časy.

Vidět je to také u penzijka. Loni sice dynamické fondy zaznamenaly pokles o necelých 11 %, rok před tím ale vydělaly v průměru téměř 17 % a v roce 2019 výnos sahal dokonce k hranici 19 %. Čistě matematicky, pokud bychom výsledek prvního kvartálu aplikovali per annum (pro celý rok 2023), podařilo by se dynamickým fondům překonat hranici 20 % a vyvážené fondy by za ní výrazně nezaostávaly, říká Aleš Poklop.

Proto je důležité v období ekonomického poklesu nepanikařit a svých investic se nezbavovat. U investování, tedy i u nových fondů penzijního spoření, je klíčová dlouhodobost a pravidelnost. V případě, že budete investovat po většinu svého ekonomicky aktivního života (například 30 let) a nepřestanete ani v době, kdy je trhům úzko, v podstatě nemůžete prodělat.

Kumulované zhodnocení účastnických fondů 2012–2022 Autor: Asociace penzijních společností

Jak to ale skutečně vypadá s výhledem pro letošní rok na akciových trzích? Skutečně je vyhráno a můžeme si oddechnout, že je konečně medvědí trh za námi a už zase se vezeme na býkovi, tedy že jsme vstoupili do růstového období?

Start akciových trhů je skvělý. Jenže inflace je stále velmi vysoká

Akciové trhy tento rok slušně rostou. Pražská burza, zastoupená indexem PX, přidala od začátku roku +10,24 %. Americké podle asi nejsledovanějšího indexu S&P500 jsou silnější o +9,20 % a evropské akcie prostřednictvím STOXX Europe 600 mají tento rok zisk +10 %. Velmi podobný výkon, hodnotí vývoj od začátku roku analytik akciových trhů Komerční banky Bohumil Trampota.

Jenom pro srovnání, tyto indexy vloni klesly: PX −15,73 %, S&P500 −19,44 % a STOXX Europe 600 −12,90 %.





Odhadovat vývoj akciových trhů je ale téměř nemožná disciplína. V současné době je hned několik faktorů, které by mohly mít na akciové trhy vliv, podotýká Bohumil Trampota.

Očekávání otevírání čínské ekonomiky po skončení velmi striktních opatřeních (nulová tolerance) vůči covidu-19.

Zlepšování fungování dodavatelských řetězců.

Zdá se, že jsme překonali a vyřešili energetickou krizi.

Výsledky jednotlivých společností. Podaří se v současném prostředí růst?

Chování centrálních bank a nastavení úrokových sazeb v rámci snahy o cenovou stabilitu (snižování inflace).

Bohužel geopolitická situace, a to nejen na Ukrajině.

Předpokládám, že investoři pečlivě zvažují situaci, daná rizika a výhled do budoucna. Určitě u jednotlivých titulů hodnotí ocenění, výsledky a projekce. Odhaduji, že mnozí investoři by mohli preferovat například hodnotové akcie před rostoucími, dodává Trampota.

Situace evropských akcií

Je pravda, že evropské akcie mají za sebou jeden z nejlepších startů roku za tři dekády. Investoři se oprávněně obávali o efekt vysokých cen energií na evropský průmysl, ale mírná zima pomohla a situace zde není tak vážná.

Nic to ale nemění na situaci, že inflace je nadále velmi zvýšená a centrální bance nezbyde než nadále dusit ekonomický vývoj vyššími sazbami či snižováním bilance. To druhé vidíme do budoucna jako ‚černého koně‘ evropské monetární politiky. Úrokové sazby jsou přece jen jasně viditelné, mediálně široce sledované, komentuje situaci portfolio manažer J&T Investiční společnosti Marek Ševčík.

Podle jeho názoru má snižování bilance podobný efekt, ale pro veřejnost to zůstává více v pozadí. Lze si to představit jako omezení až vypnutí poptávky centrálních bank po státních a korporátních dluhopisech.

Firmy a státy pak musí připlatit, aby všechny své dluhopisy prodaly. A připlatit znamená navýšit své úrokové sazby. To nás vede k opatrnosti ohledně vývoje akciového trhu, inflační tlaky totiž zůstávají navzdory mírné zimě vysoké. Pro tento rok nevidíme na stole snižování sazeb, je sice třeba zůstat ve střehu a situace je dynamická, ale toto je náš základní scénář, říká Ševčík.

Americké akcie: Růžové to zdaleka není

Pokud jde o vývoj amerických akcií, v J&T Investiční společnosti se obávají, že právě očekávání snižování sazeb je další důležitý motor růstu cen akcií. Zámořské ceny zboží již nerostou, někteří uvádějí deflaci podle různé metodiky. Inflace služeb zůstává zvýšená a Federální rezervní systém (Fed) dává jasné signály, že prioritou je dostat se zpět na růst o pouhá 2 %. Je tedy dost možné, že sazby zůstanou výše déle, než si trh maluje, což firmu vede k opatrnému výhledu na indexy jako na celek.

Jako poslední zmiňme, že letošní růst je tažen pouze jednotkami těch největších firem. Index S&P 500 si připisuje letos zatím 8 %. Pokud by ale každá firma měla v indexu stejnou váhu (tedy 0,2 %), index by byl procento v záporu. Situace není tak růžová, jak headliny reportují, dodává Marek Ševčík.

Silný růst akciových trhů od počátku roku vzbuzuje optimismus a nadšení, ale argumenty pro možnost, že medvědí trh stále ještě není u konce, se podle analytika společnosti BH Securities Timura Barotova zdají být silnější.

Americké akciové trhy patří k nejlikvidnějším a nejatraktivnějším na světě, proto mnozí investoři po celém světě preferují právě firmy ve Spojených státech. Jedním z důvodů, proč to tak je, je také institucionální ochrana práv investorů a dodržování zákonů, což se naopak nedá říci například o akciích v Číně anebo v rozvojovém světě.

V současné době si ale USA procházejí monetárním cyklem, který historicky nepřeje kapitálovým trhům. Přísnější monetární politika zdražuje dluh, na kterém jsou americké subjekty výrazně závislé, a dochází k pomalému odsávání likvidity z oběhu za pomoci kvantitativního utahování. V kombinaci s inflací, která snižuje reálné bohatství spotřebitelů, se vytváří nepříznivé prostředí pro riziková aktiva, popisuje situaci Barotov.

Podle analytika jsou profesionální investoři i portfolio manažeři velmi pesimističtí a shodují se, že americké trhy jsou v současnosti příliš rizikové. Hlavním důvodem k obavám je historický vývoj monetárního cyklu ve vztahu k akciovým trhům. V minulosti totiž zpřísňování monetární politiky mělo většinou neblahý vliv na ocenění amerických společností a nakonec vyvolalo recesi.

Profesionálové v oboru se obávají právě tohoto historického schématu, které se ještě plně neodehrálo. Preferují tak investice do peněžních trhů, komodit, jako je zlato, dluhopisů a rozvojových trhů, říká Timur Barotov.

Argumenty zastánců medvědího trhu

Na peněžních trzích je v současné době možné mít relativně atraktivní návratnost s takřka nulovým rizikem, kupříkladu 3měsíční vládní dluhopisy USA vynášejí 5,4 %.

Zlato výrazně vzrostlo v reakci na bankovní krizi a recesní obavy o 13 % během jediného měsíce. Pokud je před námi recese, inflace nebude dostatečně pod kontrolou a dluhový strop USA bude působit potíže, ceny zlata ještě mají kam růst. Zlatu by také měl pomoci oslabující dolar v dalších měsících.

Dluhopisy poklesly rekordním tempem v minulém roce, a to obzvlášť ty volatilnější s delší splatností. Jakmile začnou úrokové sazby v USA klesat a inflační očekávání se stabilizují, ceny dluhopisů by měly výrazně růst.

Atraktivita akciových titulů v rozvojových zemích je v této době zvýrazněná rizikovostí západních akciových trhů. Například v Číně se v současnosti rozjíždí ekonomika a dopomáhá tomu vládní stimulace monetární a fiskální politikou. V takovém prostředí likvidita v oběhu roste a spotřebitelé bohatnou, což by se mělo časem odrazit i na štědřejší valuaci akciových titulů.

Podle analytika Barotova si tato skupina profesionálů myslí, že americké trhy v současnosti čelí zvýšené pravděpodobnosti ostře negativní události, která by mohla poslat trhy směrem dolů. Proto investují do alternativních tříd aktiv a mají nulové, nebo menší pozice na americkém trhu.

Optimistický pohled býků

Je tu však i druhá skupina investorů, a ti se zase domnívají, že býčí trh už začal, protože vývoj na zmíněných indexech je opačný k tomu, který tu byl v roce 2022. Býci to však nebudou mít jednoduché.

Aby se tento scénář naplnil, je zapotřebí klesající americká inflace, která se nezasekne na hranici 4 %.

Dále je potřeba, aby se americká ekonomika vyhnula recesi a aby Fed začal již ve třetím čtvrtletí snižovat úrokové sazby. Pokud se inflace zasekne, Fed nebude snižovat sazby.

Pokud bude recese, dojde k přecenění na finančních trzích a poroste nezaměstnanost, spotřebitel bude daleko ostražitější, a to se odrazí i na cenách akcií.

V případě, že se Spojené státy vyhnou recesi a inflace skutečně půjde ke 2 %, pak je otázkou, co udělá Fed. Americká centrální banka ráda drží sazby na vyšší úrovni, protože jí to umožní lépe reagovat v případě nástupu krize a také protože sazby na 0 % jsou abnormálním jevem, dlouhodobě toxickým pro ekonomiku.

V tomto scénáři by tak úředníci Fedu nemuseli výrazně snížit úrokové sazby. Problém je v tom, že vysoké sazby historicky často vedly k výskytu tzv. černých labutí. Je ale také možné, že v tomto scénáři dojde k částečnému snížení úrokových sazeb na úroveň kolem 3 % a to by nemuselo silně zatěžovat systém. Historicky ale toto ‚hladké přistání‘ nemá mnoho precedentů, říká Timur Barotov.

Jenom pro vysvětlení, teorie „černé labutě“ je přirovnání, které popisuje důležité neočekávané události, které mají významný dopad na společnost. Odchylují se od toho, co je běžné, a proto je těžké je předvídat. Poté, co takové události proběhnou, se objevují snahy je zpětně racionalizovat.