Zaměstnanec a firma uzavřeli dohodu o skončení pracovního poměru. Napsali do ní, že zaměstnanec odchází pro nadbytečnost, a sjednali mu odstupné. Když ale mělo dojít na placení, zaměstnavatel namítl, že žádná skutečná nadbytečnost neexistovala. Důvodem rozchodu bylo podle něj závažné porušování pracovních povinností.
Může takový argument firmu zbavit povinnosti zaplatit? Nejvyšší soud v tomto případě potvrdil nárok zaměstnance. Podstatné totiž bylo, na čem se obě strany skutečně dohodly.
Shrnutí v kostce
Samotná zmínka o nadbytečnosti nestačí. Pro zákonné odstupné z tohoto důvodu musí skutečně existovat odpovídající organizační důvod.
Odstupné lze také sjednat dohodou. Zaměstnanec se na něm může s firmou dohodnout i pro případy, ve kterých by na ně zaměstnanci nevzniklo právo ze zákona.
Předstíraný důvod sám o sobě nárok nevylučuje. Soud zkoumá skutečný obsah dohody a společnou vůli obou stran.
Rozhodující je úmysl zaplatit i bez nadbytečnosti. Ujednání současně musí splňovat podmínky platnosti, včetně souladu se zákonem a dobrými mravy.
V popsaném sporu zaměstnanec uspěl. Nejvyšší soud potvrdil jeho nárok na sjednaný trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.
Firma se chtěla zaměstnance zbavit, přistoupila na odstupné a později se snažila placení vyhnout poukazem na důvod, o jehož nepravdivosti při podpisu oba věděli. Soud jí tento argument neuznal.
Shrnutí v kostce je vytvářeno s pomocí AI.
V dohodě byla nadbytečnost i tři průměrné výdělky
Dohodu podepsali 16. 12. 2019. Uvedli v ní, že pracovní poměr končí pro nadbytečnost (podle § 52 písm. c) zákoníku práce). Firma měla podle textu dohody změnit svou organizační strukturu, zrušit zaměstnancovo místo, a tím způsobit jeho nadbytečnost.
Součástí dohody byl také závazek vyplatit zaměstnanci odstupné ve výši 3násobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Peníze měl dostat spolu s poslední mzdou. Dohoda přitom výplatu odstupného výslovně spojovala s uvedenou nadbytečností.
Ve skutečnosti však zaměstnavatel žádné rozhodnutí o organizační změně nepřijal. Obě strany při podpisu věděly, že organizační důvody nejsou skutečnou příčinou skončení pracovního poměru.
Když firma odstupné nevyplatila, bývalý zaměstnanec se obrátil na soud.
Odstupné může vyplývat ze zákona i z dohody
Pro pochopení případu je důležité rozlišit dva způsoby, jak může právo na odstupné vzniknout.
Zákonné odstupné náleží zaměstnanci při splnění podmínek § 67 zákoníku práce. Při skončení pracovního poměru dohodou z organizačních důvodů musí takový důvod skutečně existovat. Samotná zmínka o nadbytečnosti v dokumentu nestačí.
Smluvní odstupné si může zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednat i pro další případy, ve kterých by mu zákon odstupné nepřiznával. Nárok pak vychází z jejich ujednání.
Nejvyšší soud tuto možnost potvrdil už v rozsudku (ze 4. 12. 2012, sp. zn. 21 Cdo 613/2011). Na Měšci jsme o něm psali ve článku v boxu níže.
V dalším rozsudku (ze 13. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1862/2017), pak soud vysvětlil, že pokud právo na odstupné vyplývá ze smlouvy nebo vnitřního předpisu, může náležet i zaměstnanci, který odešel dohodou bez uvedení důvodu.
Na toto rozlišení navázal třetí rozsudek (ze 17. 2. 2023, sp. zn. 21 Cdo 1060/2021). To, že zaměstnanci nevzniklo právo na odstupné ze zákona, ještě nevylučuje jeho nárok založený dohodou.
Soudy se na nároku nejprve neshodly
Soud prvního stupně zaměstnanci nejprve vyhověl. Odvolací soud však rozsudek zrušil. Při druhém rozhodování soud prvního stupně žalobu zamítl, ale po dalším odvolání zaměstnanec znovu uspěl.
Průběh sporu ovlivnila také otázka, zda firma může proti sjednanému plnění započíst svou pohledávku na náhradu škody způsobené zaměstnancem. Při druhém rozhodování soud prvního stupně takové započtení připustil, což vedlo k zamítnutí žaloby.
Odvolací soud následně změnil názor na právní povahu sjednaného odstupného a posoudil je jako mzdový nárok. Dospěl také k závěru, že se obě strany skutečně dohodly na výplatě odstupného z jiného než organizačního důvodu.
Firma podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten její dovolání ve věci samé zamítl a přiznaný nárok zaměstnance potvrdil.
Rozhoduje, co obě strany skutečně chtěly
Nejvyšší soud se zabýval tím, jak posoudit dohodu, ve které zaměstnavatel i zaměstnanec vědomě uvedli neexistující organizační důvod a současně sjednali odstupné.
Právníci v této souvislosti používají pojmy simulace a disimulace. Simulace znamená předstírání určitého jednání. Disimulace označuje situaci, kdy se za předstíraným jednáním skrývá jiné, které strany skutečně chtějí.
V tomto případě obě strany vědomě předstíraly organizační důvod skončení pracovního poměru. Soud proto musel posoudit, jaký byl skutečný obsah jejich dohody, včetně ujednání o odstupném.
Zaměstnanci náleží odstupné, pokud z výkladu dohody vyplývá společná vůle obou stran vyplatit mu je i bez skutečné nadbytečnosti. Právě k takovému závěru soudy v tomto případě dospěly.
Musí přitom jít o platné ujednání, které svým obsahem ani účelem neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům.
Tento závěr obsahuje rozsudek Nejvyššího soudu (z 27. 8. 2026, sp. zn. 21 Cdo 1215/2025). Zaměstnanec si tedy sjednané odstupné nakonec vysoudil.
Autorský článek byl redakčně upraven.