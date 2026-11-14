Měšec.cz  »  Spoření a investice

Fio banka zvýší úroky na spoření až na 4,02 %. Zdraží ale hypotéky

Dalibor Z. Chvátal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Ilustrační fotografie. Fio banka, pobočka ve Frýdku-Místku. (5. 11. 2024)
Autor: Fio banka a. s.
Ilustrační fotografie. Fio banka, pobočka ve Frýdku-Místku. (5. 11. 2024)
Fio banka od pondělí 16. 11. 2026 zvýší úročení spořicích účtů a korunových termínovaných vkladů. Současně zvedne úrokové sazby hypoték, u některých fixací o 0,4 p.b.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

U osobního Fio konta vzroste sazba v pásmu do 200 000 Kč o 0,52 p.b. Vyšší úročení můžete využít pouze na jednom Fio kontu. Sazby pro část zůstatku nad touto hranicí jsou beze změn. Pozor, u OSVČ a právnických osob Fio konto nabízí max. 0,10 % p.a., proto jej tu ani neuvádíme. Pro tento typ klientů je výhodnější Fio spořicí účet, který má stejné podmínky i sazby pro soukromé osoby a podnikatelský sektor.

O stejných 0,52 p.b. se zvýší také úročení Fio spořicího účtu, a to pro osobní a podnikatelské/firemní spoření. Tady je sazba bez omezení výše vkladu.

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu Přečtěte si také:

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi? Přehled všech nabídek na trhu

Spoření

Fio konto

V rámco Fio banky jsou převody ze spořicího účtu bez omezení. Mimo Fio banku můžete provést měsíčně jen 1 převod na účet v Česku (CZK) nebo Slovensku (EUR). 

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – 200 000 200 001 – 1 000 000 1 000 001 – 10 000 000 10 000 001 – neomezeno
Bez omezení 3,50 → 4,02 % 0,10 % 0,15 % 0,20 %

Fio spořicí účet

Měsíčně můžete provést bez sankcí 2 odchozí platby/hotovostní výběry. Pokud jich provedete více, přijde daný měsíc o úrok.

Výpovědní lhůta Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
Bez omezení 3 → 3,52 %

Termínovaný vklad

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,60 → 3,52 %
14 dní 2,90 → 3,52 %
1 měsíc 3,30 → 3,62 %
2 měsíce 3,30 → 3,62 %
3 měsíce 3,50 → 3,72 %
6 měsíců 3,50 → 3,82 %
9 měsíců 3,60 → 3,92 %
1 rok 3,60 → 4,02 %
2 roky 3  → 3,42 %
3 roky 3 → 3,42 %
4 roky 3 → 3,42 %
5 let 3 → 3,42 %

Termínovaný vklad vysokoobjemový

Úrokové sazby jsou beze změn.

  • Vklad do 10 mil. Kč: 2týdenní REPO sazba ČNB minus 0,28 % p.b
  • Vklad nad 10 mil. Kč: Individuální sazba v rozpětí 2týdenní REPO sazba ČNB minus 0,13 – 0,23 p.b.
Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – 10 000 000 10 000 001 – neomezeno
14 dní 3,72 % max. 3,87 %

Hypotéky

Od stejného data Fio banka zvýší základní nabídkové sazby hypoték. U jednoleté fixace vzrostou o 0,10 p.b., u tříleté o 0,3 p.b. a u dvouleté a pětileté o 0,4 p.b.

Fio hypotéka

školení pro účetní lEET 2.0d

Fixace Bez pojištění schopnosti splácet S pojištěním schopnosti splácet
1 rok 4,98 → 5,08 % 4,78 → 4,88 %
2 roky 4,98 → 5,38 % 4,78 → 5,18 %
3 roky 4,98 → 5,28 % 4,78 → 5,08 %
5 let 5,08 → 5,48 % 4,88 → 5,28 %

Za pojištění hypotéky sice dostanete slevu, ale kvůli samotné slevě na úroku se pojištění (nejen) u Fio nevyplatí. Banka vám za jeho sjednání sice sníží sazbu o 0,20 p.b, ale pojištění stojí 0,60 až 0,85 % ročně z objemu hypotéky podle rozsahu krytí.

Pojištění schopnosti splácet

Varianta Co kryje Cena ročně Měsíčně u hypotéky 3 mil. Kč
A Smrt a invaliditu III. stupně 0,60 % 1500 Kč
B Totéž + pracovní neschopnost 0,70 % 1750 Kč
C Totéž + ztrátu zaměstnání 0,85 % 2125 Kč

Aktuální data pro listopad 2026

Srovnávač spořicích účtů

TOP nabídky bez podmínek investování a jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

  • 4,60 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,43 % p.a. Partners Banka (od 23. 11. 2026)
  • 4,41 % p.a. mBank (od 16. 11. 2026)
  • 4,28 % p.a. TRINITY BANK
  • 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
  • 4,20 % p.a. Komerční banka
  • 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
  • 4,02 % p.a. Fio banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
  • 3,50 % p.a. J&T Banka

Nabídky včetně podmínek investování nebo jiných složitých podmínek od 3,50 % p.a.

Srovnávač termínovaných vkladů

TOP nabídky bez podmínek investování od 3,50 % p.a.

  • 5,50 % p.a. Artesa, spořitelní družstvo
  • 4,50 % p.a. Banka CREDITAS, J&T BANKA, MONETA Bank
  • 4,375 % p.a. Oberbank
  • 4,33 % p.a. Partners Banka
  • 4,20 % p.a. Inbank
  • 4,02 % p.a. Fio banka
  • 4,01 % p.a. Penta Bank
  • 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
  • 3,87 % p.a. Fio banka
  • 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
  • 3,71 % p.a. mBank
  • 3,60 % p.a. Česká spořitelna
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

Témata:

Kvíz týdne

Spoříte opravdu chytře? Otestujte si, jak dobře znáte své peníze
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Daňové a účetní novinky roku 2027
6. 1. 2027
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2027
11. 1. 2027
9:00
Více

Nejžádanější na měšec.cz

ONLINE ŠKOLENÍ: EET 2.0 v praxi se záznamem v ceně
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).