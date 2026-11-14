Fio banka zvýší úroky na spoření až na 4,02 %. Zdraží ale hypotéky

U osobního Fio konta vzroste sazba v pásmu do 200 000 Kč o 0,52 p.b. Vyšší úročení můžete využít pouze na jednom Fio kontu. Sazby pro část zůstatku nad touto hranicí jsou beze změn. Pozor, u OSVČ a právnických osob Fio konto nabízí max. 0,10 % p.a., proto jej tu ani neuvádíme. Pro tento typ klientů je výhodnější Fio spořicí účet, který má stejné podmínky i sazby pro soukromé osoby a podnikatelský sektor.
O stejných 0,52 p.b. se zvýší také úročení Fio spořicího účtu, a to pro osobní a podnikatelské/firemní spoření. Tady je sazba bez omezení výše vkladu.
Spoření
V rámco Fio banky jsou převody ze spořicího účtu bez omezení. Mimo Fio banku můžete provést měsíčně jen 1 převod na účet v Česku (CZK) nebo Slovensku (EUR).
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 200 000
|200 001 – 1 000 000
|1 000 001 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|Bez omezení
|3,50 → 4,02 %
|0,10 %
|0,15 %
|0,20 %
Měsíčně můžete provést bez sankcí 2 odchozí platby/hotovostní výběry. Pokud jich provedete více, přijde daný měsíc o úrok.
|Výpovědní lhůta
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|Bez omezení
|3 → 3,52 %
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|2,60 → 3,52 %
|14 dní
|2,90 → 3,52 %
|1 měsíc
|3,30 → 3,62 %
|2 měsíce
|3,30 → 3,62 %
|3 měsíce
|3,50 → 3,72 %
|6 měsíců
|3,50 → 3,82 %
|9 měsíců
|3,60 → 3,92 %
|1 rok
|3,60 → 4,02 %
|2 roky
|3 → 3,42 %
|3 roky
|3 → 3,42 %
|4 roky
|3 → 3,42 %
|5 let
|3 → 3,42 %
Termínovaný vklad vysokoobjemový
Úrokové sazby jsou beze změn.
- Vklad do 10 mil. Kč: 2týdenní REPO sazba ČNB minus 0,28 % p.b
- Vklad nad 10 mil. Kč: Individuální sazba v rozpětí 2týdenní REPO sazba ČNB minus 0,13 – 0,23 p.b.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – 10 000 000
|10 000 001 – neomezeno
|14 dní
|3,72 %
|max. 3,87 %
Hypotéky
Od stejného data Fio banka zvýší základní nabídkové sazby hypoték. U jednoleté fixace vzrostou o 0,10 p.b., u tříleté o 0,3 p.b. a u dvouleté a pětileté o 0,4 p.b.
|Fixace
|Bez pojištění schopnosti splácet
|S pojištěním schopnosti splácet
|1 rok
|4,98 → 5,08 %
|4,78 → 4,88 %
|2 roky
|4,98 → 5,38 %
|4,78 → 5,18 %
|3 roky
|4,98 → 5,28 %
|4,78 → 5,08 %
|5 let
|5,08 → 5,48 %
|4,88 → 5,28 %
Za pojištění hypotéky sice dostanete slevu, ale kvůli samotné slevě na úroku se pojištění (nejen) u Fio nevyplatí. Banka vám za jeho sjednání sice sníží sazbu o 0,20 p.b, ale pojištění stojí 0,60 až 0,85 % ročně z objemu hypotéky podle rozsahu krytí.
Pojištění schopnosti splácet
|Varianta
|Co kryje
|Cena ročně
|Měsíčně u hypotéky 3 mil. Kč
|A
|Smrt a invaliditu III. stupně
|0,60 %
|1500 Kč
|B
|Totéž + pracovní neschopnost
|0,70 %
|1750 Kč
|C
|Totéž + ztrátu zaměstnání
|0,85 %
|2125 Kč
Aktuální data pro listopad 2026
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- 4,43 % p.a. Partners Banka (od 23. 11. 2026)
- 4,41 % p.a. mBank (od 16. 11. 2026)
- 4,28 % p.a. TRINITY BANK
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS
- 4,20 % p.a. Komerční banka
- 4,10 % p.a. Všeobecná úverová banka
- 4,02 % p.a. Fio banka
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Raiffeisenbank, UniCredit Bank
- 3,50 % p.a. J&T Banka
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- 4,70 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (max)
- 4,30 % p.a. UniCredit Bank Spořicí účet (KARTA + INVEST)
- 4,25 % p.a. Banka CREDITAS Spořicí účet+ (invest), ČSOB Duo Profit
- 4,20 % p.a. Raiffeisenbank
- 4,06 % p.a. Partners Banka Spořicí účet s doporučením
- 3,80 % p.a. Česká spořitelna Spořicí účet Úroveň 3 (základ), Spořicí účet Úroveň 4 (základ), ČSOB Spoření s bonusem Premium TOP, Spoření s bonusem TOP
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- 4,375 % p.a. Oberbank
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- 4,20 % p.a. Inbank
- 4,02 % p.a. Fio banka
- 4,01 % p.a. Penta Bank
- 4 % p.a. Komerční banka, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
- 3,87 % p.a. Fio banka
- 3,80 % p.a. Air Bank, ČSOB, UniCredit Bank
- 3,71 % p.a. mBank
- 3,60 % p.a. Česká spořitelna