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Fio banka od října změní ceny a podmínky. Přehled změn

Dalibor Z. Chvátal
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Pobočka Fio Banky v Pardubicích na ulici 17. listopadu.
Autor: Fio banka a.s.
Pobočka Fio Banky v Pardubicích na ulici 17. listopadu.
Jenom dobré zprávy. Při výběrů z bankomatů už nebudete muset řešit typ karty. Spořicí účet dostane novou podmínku „něco za něco“ a zvyšují se úrokové sazby spoření.
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Fio banka od 1. 10. 2026 mění sazebník odměn a úrokové sazby. Oba dokumenty jsme podrobně prošli a tady je přehled všech změn.

Změna názvosloví bez dopadů na ceny

Fio banka rozlišovala dopolední a odpolední priroritní platbu. Nyní jde prostě o prioritní platbu, cena se nemění (29 Kč). Prioritní platbu lze zadat pouze do 13:50 hodin (také beze změn).

Debetka k podnikatelským účtům měla název Mastercard Business, nově jde o Mastercard Business World. Jde vyšší segment platební karty Mastercard (standard → World), cena se nemění.

Změna u výběrů z bankomatů

Dosud platilo, že výběty z ATM jsou bez poplatků pouze u karet Visa. U karet Mastercard jste měli bezplatné výběry jen 2 a další podle objemu transakcí kartou. To se mění, nově budou bezplatné bez ohledu na kartové schéma.

Výběry z ATM Do 30. 9. 2026 Od 1. 10. 2026
Mastercard 0 Kč: 2x měsíčně


Za každých 4000 Kč plateb kartou 1x výběr za 0 Kč

Max. 5 výběrů měsíčně		 0 Kč
Visa 0 Kč 0 Kč

Zvýšení úrokových sazeb spoření i změna podmínek

Fio spořicí účet

Fio spořicí účet má úrokovou sazbu 3 % p.a. bez omezení zůstatku. To se zůstává. Jeho vlastností je, že z něj můžete provést jen 2 převody měsíčně, více vás nepustí.

To se mění, nově budete moci provést více převodů, ale daní bude nulová úroková sazba daný měsíc, pokud uděláte více jak 2 převody.

Produkt Úroková sazba Podmínky do 28. 9. 2026 Podmínky od 1. 10. 2026
Fio spořicí účet 3 % p.a. Max. 2 výběry měsíčně 2 výběry měsíčně bez vlivu na úročení
3. výběr = 0 % p.a.

Fio spořicí účet EUR – zvýšení sazby

Eurový spořicí účet bude mít vyšší úrokovou sazbu.

Produkt Úroková sazba
Fio spořicí účet EUR 1,80 → 2,02 % p.a.

Pozor, i u eurového spořicího účtu se mění podmínky jako výše u korunového. Tzv. 2 výběry jsou v pořádku, 3. výběrem klesne úrokový sazba na 0 % p.a.

Zvýšení sazby u termínovaných vkladů

Fio banka zvyšuje úrokové sazby u měsíčního a 2měsíčního korunového termínovaného vkladu. Ostatní úložní doby jsou beze změn.

Fio termínovaný vklad CZK

školení pro účetní říjen

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 2,60 %
14 dní 2,90 %
1 měsíc 3 → 3,30 %
2 měsíce 3,20 → 3,30 %
3 měsíce 3,50 %
6 měsíců 3,50 %
9 měsíců 3,60 %
1 rok 3,60 %
2 roky 3 %
3 roky 3 %
4 roky 3 %
5 let 3 %

Změny potěší i střadatele v eurech. Banka zvyšuje úrokové sazby u všech úložních dobách eurových termínovaných vkladů.

Fio termínovaný vklad EUR

Doba uložení Výše vkladu [Kč]
0 – neomezeno
7 dní 1,80 → 2,02 %
14 dní 1,80 → 2,02 %
1 měsíc 1,80 → 2,02 %
2 měsíce 1,80 → 2,02 %
3 měsíce 2,10 → 2,12 %
6 měsíců 2,10 → 2,22 %
9 měsíců 2,10 → 2,22 %
1 rok 2,60 → 2,62 %
2 roky 2,60 → 2,62 %
3 roky 2,60 → 2,62 %
4 roky 2,60 → 2,62 %
5 let 2,60 → 2,62 %
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Autor článku

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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