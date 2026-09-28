Fio banka od října změní ceny a podmínky. Přehled změn

Fio banka od 1. 10. 2026 mění sazebník odměn a úrokové sazby. Oba dokumenty jsme podrobně prošli a tady je přehled všech změn.
Změna názvosloví bez dopadů na ceny
Fio banka rozlišovala dopolední a odpolední priroritní platbu. Nyní jde prostě o prioritní platbu, cena se nemění (29 Kč). Prioritní platbu lze zadat pouze do 13:50 hodin (také beze změn).
Debetka k podnikatelským účtům měla název Mastercard Business, nově jde o Mastercard Business World. Jde vyšší segment platební karty Mastercard (standard → World), cena se nemění.
Změna u výběrů z bankomatů
Dosud platilo, že výběty z ATM jsou bez poplatků pouze u karet Visa. U karet Mastercard jste měli bezplatné výběry jen 2 a další podle objemu transakcí kartou. To se mění, nově budou bezplatné bez ohledu na kartové schéma.
|Výběry z ATM
|Do 30. 9. 2026
|Od 1. 10. 2026
|Mastercard
|0 Kč: 2x měsíčně
Za každých 4000 Kč plateb kartou 1x výběr za 0 Kč
Max. 5 výběrů měsíčně
|0 Kč
|Visa
|0 Kč
|0 Kč
Zvýšení úrokových sazeb spoření i změna podmínek
Fio spořicí účet
Fio spořicí účet má úrokovou sazbu 3 % p.a. bez omezení zůstatku. To se zůstává. Jeho vlastností je, že z něj můžete provést jen 2 převody měsíčně, více vás nepustí.
To se mění, nově budete moci provést více převodů, ale daní bude nulová úroková sazba daný měsíc, pokud uděláte více jak 2 převody.
|Produkt
|Úroková sazba
|Podmínky do 28. 9. 2026
|Podmínky od 1. 10. 2026
|Fio spořicí účet
|3 % p.a.
|Max. 2 výběry měsíčně
|2 výběry měsíčně bez vlivu na úročení
3. výběr = 0 % p.a.
Fio spořicí účet EUR – zvýšení sazby
Eurový spořicí účet bude mít vyšší úrokovou sazbu.
|Produkt
|Úroková sazba
|Fio spořicí účet EUR
|1,80 → 2,02 % p.a.
Pozor, i u eurového spořicího účtu se mění podmínky jako výše u korunového. Tzv. 2 výběry jsou v pořádku, 3. výběrem klesne úrokový sazba na 0 % p.a.
Zvýšení sazby u termínovaných vkladů
Fio banka zvyšuje úrokové sazby u měsíčního a 2měsíčního korunového termínovaného vkladu. Ostatní úložní doby jsou beze změn.
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|2,60 %
|14 dní
|2,90 %
|1 měsíc
|3 → 3,30 %
|2 měsíce
|3,20 → 3,30 %
|3 měsíce
|3,50 %
|6 měsíců
|3,50 %
|9 měsíců
|3,60 %
|1 rok
|3,60 %
|2 roky
|3 %
|3 roky
|3 %
|4 roky
|3 %
|5 let
|3 %
Změny potěší i střadatele v eurech. Banka zvyšuje úrokové sazby u všech úložních dobách eurových termínovaných vkladů.
Fio termínovaný vklad EUR
|Doba uložení
|Výše vkladu [Kč]
|0 – neomezeno
|7 dní
|1,80 → 2,02 %
|14 dní
|1,80 → 2,02 %
|1 měsíc
|1,80 → 2,02 %
|2 měsíce
|1,80 → 2,02 %
|3 měsíce
|2,10 → 2,12 %
|6 měsíců
|2,10 → 2,22 %
|9 měsíců
|2,10 → 2,22 %
|1 rok
|2,60 → 2,62 %
|2 roky
|2,60 → 2,62 %
|3 roky
|2,60 → 2,62 %
|4 roky
|2,60 → 2,62 %
|5 let
|2,60 → 2,62 %