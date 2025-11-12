Fio banka mění obchodní podmínky a ceny. Přehled změn

Fio banka od 10. 11 .2025 změnila některé podmínky a ceny svých služeb. Pro nové klienty banky už podmínky platí, pro ty stávající až po 2měsíčním odkladu, tj. od 10. 02. 2026. Přehled změn.
Zpřesnění podmínek spořicího účtu
Fio banka výrazněji upřesnila, že ze spořicího účtu Fio konto je možné provádět platby bez omezení jen v rámci Fio banky.
Během kalendářního měsíce pak můžete provést jen 1 platbu v rámci ČR (v korunách), nebo na Slovensko (v eurech) na tzv. cílový externí účet. To je předem definovaný účet vedený mimo Fio banku.
Pásmo s lepší úrokovou sazbou platí jen pro jedno Fio konto. Máte-li jich více, druhé se úročí jen sazbou ve výši 0,05 % p.a.
Investiční služby s DPH
Fio banka zároveň od 1. 1. 2026 mění ceny některých investičních služeb, které poplatkově zůstávají beze změn, ale cena poplatků se navýší o povinné DPH.
Fio banka není jedinou bankou, která zvyšuje poplatky u investičních služeb o DPH. Takto musí postupovat všechny subjekty nabízející investiční služby. Jde o dopad účinnosti novely zákona, který ukazuje box níže.
Ke stejnému zdražení musela přistoupit i Raiffeisenbank a Česká pošta u služby SIPO.
Změny DPH u finančních služeb v kostce
Konec osvobození od DPH podle zákona o DPH
Od 1. 1. 2025
- Obhospodařování majetku zákazníka.
Jde o dopady směrnice EU o dani z přidané hodnoty a judikatury Soudního dvora EU (C-44/11 ve věci Deutsche Bank), podle nichž tyto služby nemohou být od daně osvobozeny.
Od 1. 1. 2026
- Vedení evidence investičních nástrojů,
- obstarávání inkasa,
- vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,
- výplata dávek důchodového pojištění nebo
- vybírání opakujících se plateb obyvatelstva.
Důvodem je, že z pohledu daně z přidané hodnoty se nejedná o služby platebního styku, ale o vymáhání pohledávek, které podle směrnice o dani z přidané hodnoty a ve smyslu judikatury Soudního dvora Evropské unie nemůže být od daně osvobozeno (např. C-175/09 AXA UK)
Všechnu tuto výše problematiku řeší novela zákona o DPH, která je už v platnosti, pro některé finanční služby ale nastal odklad účinnosti zákona až k 1. 1. 2026.
V případě úprav DPH v oblasti finančních služeb vláda očekává pozitivní dopad ve výši cca 400 mil. Kč (z toho u bank cca 100 mil. Kč) ročně na úrovni veřejných rozpočtů.
Redukce webových adres internetového bankovnictví
Banka snížila počet webových adres, přes které se přihlašujete do IB. Podle obchodních podmínek byste si předem měli ověřit, že se přihlašujete na správný web banky.
Nově platí jen tyto webové adresy Fio banky:
https://ib.fio.cz/ib/
https://ib.fio.sk/ib/
https://api.fio.cz/
A tyto weby budou ukončeny:
https://www.fio.cz/ib2/ https://www.fio.sk/ib2/ https://www.fio.pl/ib2/ https://www1.fio.cz/ib2/ https://www2.fio.cz/ib2/
https://www3.fio.cz/ib2/
Omezení pro převody ze spoření
Přibyla věta, že banka může omezit převod peněz z vašeho účtu termínovaného vkladu s obnovou. Ten může být omezen způsobem stanoveným Fio bankou, přičemž aktuální omezení je stanoveno v sazebníku banky. Tím není myšleno, že vám banka bude svévolně blokovat peníze, ale jde o konkrétní omezení podle typu produktu, což banka vždy upřesní při sjednávání pruduktu.
Přibyla věta, že Fio banka je oprávněna neumožnit zřízení vkladového účtu pro určitou kategorii klientů či omezit funkcionalitu vkladových účtů. Tím má na mysli zejména neumožnit převody/výběry z vkladových účtů ve prospěch třetích osob.
Obchodní účet bez okamžitých plateb
Obchodní účet slouží k vypořádávání investičních obchodů. Přibyla věta, že obchodní účet neumožňuje okamžité platby, a to ani příjem, ani jejich odesílání.
Ověřování převodů
Fio banka je oprávněna si od vás vyžádat informace o jménu či názvu příjemce bezhotovostního převodu z vašeho účtu, a to před provedením takového převodu nebo dodatečně, dle volby banky.
Banka je oprávněna tyto informace zaslat poskytovateli platebních služeb příjemce či zprostředkujícímu poskytovateli platebních služeb. Tato povinnost vyplává z ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení EP a Rady č. 2023/1113. Mění se právě toto odkazované ustanovení.
V překladu, u plateb v ekvivalentu 1000 € se platba neověřuje, na tuto částku pak může dojít k požadavku na plnou identifikaci plátce (to není novinka).
Ověřování příjemců plateb SEPA
Fio banka spustila (jinak povinnou) službu ověřování příjemců SEPA plateb. Jinými slovy, pokud nedojde k technickému či jinému selhání, před odesláním platby SEPA vám Fio banka zobrazí, zda vámi zadaný příjemce odpovídá skutečnému názvu účtu příjemce.
V novém odstavci si banka dělá zadní vrátka v případě, že platbu odešlete i přesto, že název příjemce neodpovídá, na což vás banka upozorní.
Příklad: Když zadáte SEPA platbu a název příjemce uvedete „Pepa Novák“, ale správný název účtu je „Josef Novak“ (bez diakritiky), systém banky vás upozorní, že je tu „částečná shoda“. Pokud přesto platbu odešlete a byl to ve skutečnosti jiný Novak, peníze můžete poslat cizímu člověku a banka je vám nebude vracet.
BRKI a NRKI
Novinkou je věta, že Fio banka bude o vás zpracovávat a uchovávat údaje vypovídající o vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, údaje vypovídající o finančních závazcích a jejich plnění, o zajištění závazků a ohledně případného postoupení pohledávek vyplývajících ze smlouvy o úvěru. Což je standarní postup i u jiných bank.
Click to Pay
Přibylo několik odstavců o službě Click to Pay, která je určena pro platební karty. Zkráceně, banka tuto službu zavádí a plně podporuje, lze ji aktivovat a používat.
Kurzy
Že Fio banka ke kurzům platebních karet přidává svoji 2% marži je v podmínkách dlouho. Novinkou je odstavec, že banka při zúčtování odchozí či příchozí platební transakce příslušnou částku platební transakce dělí hodnotou příslušného kurzu (kurz nákup či prodej, podle směru transakce) a zúčtovaná částka je zaokrouhlena na 2
desetinná místa.
Bezhotovostní cizoměnové platební příkazy banka konvertuje (násobí) hodnotou
směnného kurzu zaokrouhlenou dle interních pravidel banky. Banka nově uvádí, že je např. o 7 desetinných míst, přičemž výsledná zúčtovaná částka je zaokrouhlena dle standardů pro příslušnou měnu, zpravidla na 2 desetinná místa.
Přenos mezi mobily
Pokud už používáte mobilní bankovnictví Fio banky a chcete jej aktivovat i do druhého mobilu, ve stávajícím si zvolíte oprávnění pro nově zřizované mobilní bankovnictví (třeba) v jiném mobilu a následně zadáte a autorizujete pokyn pro vygenerování QR kódu, nebo jednorázový kód s omezenou platností. K tomu použijete původní aktivované mobilní bankovnictví.
Nové zařízení tak snadno spárujete pomocí stávajícího zařízení. To je novinka, zatím bylo potřeba používat internetové bankovnictví.
SMS a e-maily jsou jen informativní
Fio banka doplnila odstavec, ve kterém uvádí že upozornění z banky zasílaná přes SMS a e-maily jsou čistě informativní povahy. Závazné informace jsou dostupné jen v zabezpečeném prostředí internetového nebo mobilního bankovnictví.
Banka navíc negarantuje jejich bezprostřední doručení po vzniku události rozhodné pro jejich odeslání (např. z technických důvodů vzniklých na straně banky či u vás). Typicky jde o zprávy o pohybech na účtu a různá nastavení o informování, které si řídíte vy samil.