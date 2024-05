Finančáky začaly rozesílat „tučné“ složenky na daň z nemovitých věcí. Kdy a jak ji zaplatit?

Finanční správa ČR začala na konci dubna lidem rozesílat vyrozumění o nové výši daně z nemovitých věcí. Finanční úřady je rozesílají e-mailem, datovými schránkami, nebo fyzicky poštou. Poslední složenka má dorazit ke svému majiteli nejpozději 24. května 2024.

Letošní „účet“ bude o poznání dražší, majitelé nemovitostí si připlatí až o 80 % více, než kolik zaplatili v uplynulém roce. Zdražení se totiž odrazilo od vloni schváleného konsolidačního balíčku, ve kterém vláda prosadila změny sazeb a místních koeficientů obcí.

Aby si pracovníci finančních úřadů byli jisti, že své vyúčtování skutečně obdržíte, pošle složenky i lidem, kteří jsou přihlášeni do daňové informační schránky MOJE daně, kde předpis k platbě najdou také. Lhůta pro úhradu daně z nemovitých věcí (případně její části) je 31. května 2024.

Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební údaje na složence, v e-mailu či datové zprávě obsahují také QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje, říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a upřesňuje, že složenku tentokrát nedostanou lidé, kteří mají datovou schránku, platí daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, nebo se přihlásili k zasílání platebních údajů na e-mail.





Daň z nemovitých věcí platíte vždy v souhrnu za všechny nemovitosti, které vlastníte na území jednoho kraje. Pokud tedy máte nemovitost například v Libereckém kraji a další třeba na území kraje Vysočina, pak dostane dvě různá vyúčtování.

Jakým způsobem obvykle hradíte daň z nemovitých věcí? Osobně na finančním úřadě

Bankovním převodem

Prostřednictvím SIPO

Složenkou

Kdo vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a daň není vyšší než 5000 Kč, nalezne v obálce jen jednu složenku s vyčíslením konečné výše daně za všechny nemovité věci. V případě, že poplatník vlastní nemovité věci na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5000 Kč, obdrží v obálce více složenek, informuje Finanční správa.

Nepříjemné zdražení? Platbu si můžete rozdělit a doplatit na podzim

Vlastníci nemovitostí, které zaskočí prudké navýšení daně převyšující 5000 Kč, si mohou platbu rozložit na dvě části.

Pokud máte předepsanou platbu do výše 5000 Kč, musíte ji uhradit do 31. května 2024. Jestliže však daň přesáhne 5000 Kč, pak si můžete úhradu rozdělit do dvou splátek. První uhradíte nyní do konce května, na druhou část máte čas až do 30. listopadu 2024.

Jak daň uhradit?

Nejjednodušším řešením je bezhotovostní platba na bankovní účet daného finančního úřadu,

dále v hotovosti na přepážce České pošty, kde použijete složenku typu A,

prostřednictvím SIPO,

anebo v hotovosti přímo na finančním úřadu a územních pracovištích.

Variabilním symbolem pro zaplacení je rodné číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. Konstantním symbolem pak 1148 při bezhotovostní platbě a 1149 při hotovostní platbě složenkou.

Při platbě je však nutné dát pozor na den splatnosti, kterým je 31. květen (případně 30. listopad). Pokud budete peníze posílat složenkou na poště, je nutné platbu uhradit o něco dříve, aby do daného termínu stihla dorazit na účet finančního úřadu. Stejně tak pokud máte účet u banky, která neumí poslat či přijmout okamžitou platbu. Na pokladně finančního úřadu bude platba v hotovosti zaevidována v den, kdy ji uhradíte.

Chodí vám složenky a raději byste chtěli předpis e-mailem?

V takovém případě můžete svého správce daně požádat, aby vám napříště poslal informaci o výši daně několika způsoby:

Přímo na webu Finanční správy, kde si rovnou vyplníte formulář a odešlete ho online,

můžete ho poslat datovou schránkou (stačí vyplněný, bez podpisu),

načíst v Online finančním úřadu do daňové schránky plus (DIS+) a odeslat ji prostřednictvím DIS+,

nebo si formulář vytisknete, podepíšete a odešlete e-mailem nebo fyzicky poštou (seznam elektronických adres jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť),

vytištěný a podepsaný formulář také můžete odnést na podatelnu svého finančního úřadu.

Máte více nemovitostí a chcete zjistit jednotlivé výše daně u každé z nich?

V případě, že vlastníte v jednom kraji více nemovitostí a potřebujete vědět, jakou daň platíte u každé jednotlivě, pak můžete svůj finanční úřad (tedy příslušného správce daně) požádat o vystavení tzv. Informace o výši daně z nemovitých věcí na dané zdaňovací období. Tuto žádost je nejlepší zaslat prostřednictvím datové schránky, nebo vlastnoručně podepsaným dopisem. Informace pak bude obsahovat údaje o jednotlivých nemovitých věcech a výši daně dle nemovitých věcí tak, jak jste je uvedli v daňovém přiznání.





Vzhledem k tomu, že většina poplatníků tyto informace nepožaduje, je tato informace zasílána pouze na základě žádosti poplatníka, uvádí Finanční správa ČR. Podrobné rozúčtování se však může například velmi hodit vlastníkům, kteří své nemovitosti pronajímají.

Zdražení daně z nemovitých věcí neskončilo, naopak poroste i v dalších letech

Jak upozorňuje náš sesterský web Podnikatel.cz, kvůli novince v podobě zavedení inflačního koeficientu daň z nemovitých věcí poroste i v budoucnu.

Tímto krokem se má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. Inflační koeficient se vypočítá jako podíl bazického úhrnného indexu k měsíci květnu roku předcházejícímu zdaňovacímu období a základu 100, přičemž se tento výsledek zaokrouhlí na jedno desetinné místo směrem dolů. Referenčním měsícem pro určení inflačního koeficientu pro následující zdaňovací období je tedy měsíc květen, píše Podnikatel.cz.

V případě, že by nastala situace podobná té z loňského roku, kdy se prudce zvýšila inflace (nastala by pádivá inflace), vláda ustanovila inflační brzdu. V takovém případě by se koeficient nezvýšil o více než 20 %. Pokud by však naopak v budoucnu přišla naopak deflace místo inflace, pak se inflační koeficient snižovat nebude, ale zůstane ve stejné výši. Inflace, která by nebyla daný rok započtena do výše inflačního koeficientu, však „nepropadá“ a projeví se s odkladem v následujících letech, vysvětlila důvodová zpráva ke konsolidačnímu balíčku. Inflační koeficient se však nebude vztahovat na zemědělské pozemky. Výše daně z nich závisí na ocenění, které má na starosti prováděcí vyhláška k zákonu o dani z nemovitých věcí.