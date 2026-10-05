Falešný šéf vás požádá o platbu. Firmy tak přicházejí i o desítky milionů

Jen v Česku už firmy tímto způsobem už přišly o statisíce až miliony korun, v zahraničí se škody počítají i v desítkách milionů eur. A podvodníci už nezůstávají jen u e-mailu, umí napodobit i hlas a obraz šéfa při videohovoru. Je to součástí tzv. deepfake podvodů pod taktovkou umělé inteligence. Příkazy jí však zadává člověk – podvodník.
Potřebuji rychle uhradit přiloženou fakturu. Jsem na jednání, nemůžu volat. Podklady doplním později.
Takto podobně může začít podvod, pro který se používá označení CEO fraud neboli podvod s falešným šéfem.
Zaměstnanec finančního oddělení, účetní nebo jiná osoba zodpovědná za platby dostane zprávu, která se tváří jako pokyn ředitele nebo jiného člena vedení. Platba spěchá, věc se tváří jako důvěrná a nadřízený právě teď nemůže telefonovat, aby platbu osobně potvrdil.
Technicky přitom nejde o žádný mimořádně sofistikovaný útok. Pachatel typicky použije adresu velmi podobnou skutečné (e-mailovou i poštovní), podvrhne údaj o odesílateli nebo má přímo přístup do skutečného firemního e-mailu vlivem nedostačného zabezpečení či tzv. sociálního inženýrství.
Podle Policie České republiky jedna z cest podvodníků je taková, že pachatelé se po prolomení legitimní e-mailové schránky napojí na předchozí komunikaci a napodobují způsob vyjadřování jejího původního/skutečného uživatele. V angličtině se tomuto typu podvodu říká Business Email Compromise (BEC) a spadá pod výše zmiňovaný CEO Fraud, tedy CEO podvod.
Pachatelé využívají znalost struktury firmy, autoritu vedení a používají typický časový tlak, jako u spotřebitelských podvodů. Jejich požadavek navíc často obsahuje pokyn k zachování důvěrné komunikace nebo k obejití běžného schvalování, popisuje totéž jinými slovy Europol.
O komentáře do článku jsme požádali Aleše Černého, vedoucího oddělení Řízení retailových rizik Air Bank.
Podvodník sází na to, že pokyn od nadřízeného chceme splnit, zvlášť když spěchá. Jenže žádost o vynechání běžné kontroly by měla být důvodem ke zvýšené opatrnosti, i když pod zprávou vidíme šéfovo jméno, vysvětluje pro Měšec.cz Aleš Černý.
Česká účetní poslala 31 000 €. Další 45 000 €. Stačil e-mail od „ředitele“
V březnu 2025 zlínská policie popsala případ 61leté zaměstnankyně, která měla ve firmě na starosti finance. Údajný ředitel ji e-mailem požádal o zaplacení 31 112 € na zahraniční účet. (Pozn. red.: Kurzy jsme přepočetli k 1. 10. 2026 a částky zaoukrouhlili na stokoruny).
E-mail přišel z nestandardní e-mailové adresy, paní si však pokyn u skutečného ředitele neověřila a peníze skutečně poslala. Firma tím přišla o cca 761 000 Kč.
Paní z poškození firmy pojala podezření až o několik dnů později, když se „ředitel“ ze stejné adresy začal ptát na zůstatek účtu. Jenže v té době už peníze byly dávno na zahraničním účtu.
Inspirací pro letošní podvod byl možná i starší případ z roku 2023 na Českolipsku. Zaměstnankyni odpovědné za platební styk přišel údajně od jejího ředitele dotaz, zda je na devizovém účtu dost peněz na naléhavou zahraniční platbu 45 000 € (cca 1,1 mil. Kč). Po její odpovědi následovaly platební údaje a ona peníze poslala.
Teprve poté, když se s ředitelem osobně setkala, zjistila, že jí žádný e-mail neposlal. Škoda přesáhla milion korun. Policie tehdy uvedla, že jen v Libereckém kraji evidovala několik obdobných případů.
Ne vždy ale peníze definitivně zmizí. Už v roce 2017 naletěla účetní firmy z Hodonínska na e-mail odeslaný jménem obchodního ředitele a poslala téměř 10 000 € (cca 244 700 Kč) na účet v Spojeném království. Pokyn si ověřila až následně. Firma ale okamžitě kontaktovala banku, a té se podařilo platbu zastavit.
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Stačí změnit účet na skutečné faktuře
Příbuznou variantou tzv. CEO podvodu je podvod s fakturou. Ten funguje opačně. Pachatel se nevydává za ředitele vlastní firmy, ale například za dlouhodobého dodavatele. Nežádá ani o zaplacení neexistujícího zboží, stačí jen přesvědčit firmu, že dodavatel změnil číslo bankovního účtu.
Tento typ podvodu je zákeřný, protože na první pohled je obtížněji rozpoznatelný. Částka, objednávka, dodavatel i termín splatnosti jsou zpravidla zcela skutečné. Špatně je pouze číslo účtu. Podvodník vsází na lidskou nepozornost, kdy zaměstnanec firmy jen zkontroluje základní údaje, překopíruje číslo účtu a odešle platbu. Nezkontroluje si, že platby stejnému dodavateli dosud odcházely na jiné číslo účtu.
Tady mohu uvést svoji osobní zkušenost. Zatím co v Česku se běžně vystavují faktury v profesionálním software, v Belgii se často setkáte i u renomovaných subjektů s fakturou vytvořenou v Excelu. A právě taková mi v únoru znovu přišla na úhradu cca 6000 €. Dodavatel byl beze změn, e-mailová adresa byla správná, ale číslo účtu jiné. Původní bankou byla belgická ING Bank, ale na faktuře bylo odlišné číslo účtu vedené rovněž u tamní Triodos Bank. Než se mi podařilo získat přímé spojení na finančního ředitele přes oficiální kontakty, uběhly dva dny. Ten mi následně telefonicky potvrdil, že skutečně změnili banku pro nespokojenost s původní bankou. Teprve poté jsem platbu odeslal, byť po splatnosti.
Jenže ne všichni takto postupují.
V únoru 2025 policie popsala případ firmy z Uherskohradišťska. Dlouhodobý zahraniční partner jí vystavil fakturu na 43 000 € (cca 1,05 mil. Kč). Několik dnů předtím ovšem dorazil e-mail údajného partnera s informací o změně bankovního spojení. Firma proto následnou fakturu zaplatila na „nový“ účet. Až když skutečný zahraniční dodavatel začal platbu urgovat, zjistilo se, že šlo o podvod.
Ještě vyšší škodu zaznamenala v roce 2025 firma na Karvinsku. Podvodníci do komunikace vložili zprávy, v nichž žádali, aby faktury zahraničního dodavatele byly uhrazeny na jiný účet. Podvodný e-mail se od skutečné adresy lišil jen prohozením dvou písmen. Škoda přesáhla 1,3 mil. Kč.
V roce 2017 podvodník vstoupil do obchodní e-mailové komunikace firmy z Hodonínska se zahraničním partnerem, vytvořil podobné e-mailové adresy a změnil bankovní údaje na faktuře. Z účtu zahraniční společnosti odešlo na podstrčený účet více než 2 mil. Kč, které měly dostat česká firma.
Pokud vám šéf píše, abyste mimořádně poslali peníze, zavolejte mu na uložené číslo. Totéž platí pro dodavatele, který mění účet. Odpověď ve stejném e-mailovém vlákně nic neověří, pokud na druhé straně komunikuje podvodník, upozorňuje Aleš Černý.
Jednodušší cesta: Falešná faktura
Ale proč si komplikovat život nabouráváním e-mailové komunikace, když možná jen stačí poslat falešnou fakturu.
Na tento starý trik podvodníci chytali české firmy v červnu 2026. Pachatel se vydával za existujícího poskytovatele softwarových služeb a firmám rozesílal faktury a následné upomínky za služby, které jim ve skutečnosti neposkytl. Požadované částky byly v řádu desetitisíců korun.
Nebojí se ani velkých firem
Podvody na firmy jsou problémem i v zahraničí.
Jeden z nejlépe zdokumentovaných evropských případů se týká nizozemské části sítě kin Pathé. Vedení nizozemské společnosti v roce 2018 dostávalo e-maily, které se tvářily jako komunikace z jejich francouzské centrály. Peníze se měly použít na důvěrnou akvizici společnosti v Dubaji. Následovala série převodů.
Podle rozhodnutí amsterodamského soudu (spis. zn. 7018728 EA VERZ 18–544 ze dne 9. 11. 2028) odešlo podvodníkům celkem 19 244 304 € (cca 407,9 mil. Kč). Na podvod se přišlo až ve chvíli, kdy se francouzské vedení začalo ptát na vysoké částky čerpané z firemního účtu.
Ještě více ztratila rakouská společnost vyrábějící letecké komponenty FACC.
Její falešný CEO (kauza je známá jako „Fake President Incident FACC“) na přelomu let 2015 a 2016 způsobil odliv 52,9 milionu € (cca 1,3 mld. Kč). Přibližně 10,8 milionu € (cca 264,3 mil. Kč) se podařilo zmrazit na účtech v Číně.
Firma je ovšem dostala zpět až na konci března 2025, tedy po téměř desetiletém právním procesu.
Falešný ředitel na poradě s pomocí AI
Jenže s nástupem kvalitní AI už nepomůže, že podezřelý e-mail stačí ověřit videohovorem přes firmami používané komunikátory, typicky Zoom, Google Meets, Microsoft Teams a další.
Hongkongské úřady popsaly případ z ledna 2024, kdy zaměstnanec firmy obdržel phishingový e-mail od údajného finančního ředitele britské centrály. Následně byl pozván na důvěrnou skupinovou videokonferenci.
Na obrazovce viděl osoby, které bez pochybností považoval za své kolegy. Jenže ve skutečnosti šlo podle o předem připravené video vytvořené z veřejně dostupných nahrávek jejich obrazu a hlasu. Zaměstnanec nakonec schválil převody na pět účtů a firma přišla přibližně o 200 mil. HKD (cca 552,7 mil. Kč).
V květnu téhož roku hongkongská policie zaznamenala další obdobný případ. Falešný CFO hovořil se zaměstnancem ve videokonferenci téměř půl hodiny a přiměl ho k převodu téměř 4 mil. HKD (cca 11 mil. Kč).
Jak ověřit pochybnosti při zadání platby
V případě pochybností mimořádnou platbu vždy potvrďte nezávislým kanálem. Například zavolejte na dříve uložené telefonní číslo, které máte v mobilu, nebo osobně dojděte za nadřízeným. Nebo najděte kontakt přímo na webu dané společnosti. Nikdy nepoužívejte kontakt z e-mailu nebo z faktury.
Při pochybnostech platbu nikdy neprovádějte.
Pracovníci odpovědní za platby nikdy nesmí být trestáni za to, že nezvyklý příkaz nadřízeného zpochybní. Bezpečnostní pravidla platí pro všechny, tj. i pro generální ředitele a majitele.
Pokud se zjistí, že platba byla oprávněná, váš šéf vás po možné první kritice spíše pochválí za předvídavost a obezřetnost.
Podvody stojí miliardy dolarů ročně
Česko je nyní zasaženo převážně jinými typy podvodů, nejčastěji jde o falešné SMS a podvodné telefonáty. Skoro to vypadá, že útoky na firmy jsou marginální částí, jenže není tomu tak. Podvodníci se na firmy zaměřují rádi, protože v případě úspěšných útoků jde o výrazně větší peníze, než u spotřebitelů.
Jen za rok 2025 bylo do amerického centra IC3 nahlášeno 24 768 případů tzv. Business Email Compromise (BEC). (IC3 je Internet Crime Complaint Center, tedy v překladu Centrum pro hlášení internetové kriminality, které provozuje FBI. BEC je v překladu zneužitá firemní e-mailová komunikace.)
Nahlášené ztráty dosáhly přibližně 3,05 mld. USD (cca 66,4 mld. Kč). E-mailové firemní podvody tak podle výše škody byly druhým největším druhem kyberneticky podporovaného podvodu hned po investičních podvodech.
Zneužití firemních e-mailů v podání FBI zahrnuje nejen vydávání se za šéfa firmy, ale například také napadení e-mailu obchodního partnera a změnu údajů pro platbu faktury.
Postupy, jak můžete podvodům předejít
Banky se mohou snažit sebevíce, ale pokud platbu sama a dobrovolně odešle odpovědná osoba, nepomohou žádné překážky či jiná zabezpečení v internetovém/mobilním bankovnictví. Ten zásadní proces rozpoznání podvodu totiž začíná ještě před samotným odesláním peněz.
Co musíte u nestandardní platby ověřit:
1. Za co platíte
Existuje skutečná objednávka, smlouva nebo dodaná služba?
2. Kam platíte
Je platební účet beze změn? Každou změnu bankovního spojení dodavatele musíte vždy ověřit přes kontakt získaný nezávisle na zprávě, která vám změnu oznamuje. Tj. zavolat ne na číslo v e-mailu či na faktuře, ale přímo do firmy.
3. Kdo platbu požaduje
U mimořádného pokynu, které údajně požaduje vedení, musíte jeho zadání potvrdit jiným způsobem. U vyšších částek ve firmách by vždy měl existovat kontrolní princip čtyř očí, tedy minimálně druhý schvalovatel.
Zaměstnanec se nesmí bát zeptat, jestli šéf platbu skutečně zadal. Krátký ověřovací telefonát může firmě ušetřit velké peníze, dodává Aleš Černý.
Důležité je především neověřovat podezřelý požadavek stejným komunikačním kanálem, kterým přišel. Jestliže útočník ovládá e-mailovou schránku dodavatele, jak asi odpoví na otázku:
Je toto nové číslo účtu správně? Odpověď znáte.
Peníze už odešly? Šance pořád je, na důkaz podvodu ale nečekejte
Jakmile firma zjistí, že mohla poslat peníze na podvodný účet, rozhoduje rychlost. Musí okamžitě kontaktovat svoji banku a požádat o pokus o zastavení nebo vrácení převodu. Zároveň uchovat e-mailovou komunikaci a faktury a oznámit věc Policii České republiky.
Ani zahraniční převod ještě automaticky neznamená, že jsou peníze nenávratně ztracené. Výše popsaný příklad z Hodonínska ukazuje, že díky rychlé reakci se bance podařilo převod téměř 10 000 € zastavit.
Na druhé straně opět výše popsaný případ FACC ukazuje, že i zajištěné miliony se mohou k původnímu majiteli vracet řadu let a navíc se nevrátí všechny.
Podle citované zprávy FBI za rok 2025 její specializované finanční oddělení řešilo 3900 případů s pokusem o odcizení 1,164 mld. USD (cca 25,3 mld. Kč), přičemž se úspěšně podařilo zmrazit přibližně 679 mil. USD (cca 14,7 mld. Kč). Je potřeba dodat. že tyto údaje zahrnují všechny druhy podvodů, nejen firemní. A také, že zmrazení peněz ještě neznamená jejich automatické vrácení poškozenému. Ukazuje však, že rychlá reakce je jistou nadějí, které čas od času vyjde.
Nečekejte, až si budete podvodem úplně jistí. Čím dříve se bance ozvete, tím větší šance může být omezit škodu, uzavírá Aleš Černý.