Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Exekutoři dostali od ledna 2026 přidáno. Zaplatí to nakonec dlužníci, i když oprávnění věřitelé budou platit vyšší zálohy

Exekutoři dostali od ledna 2026 přidáno. Zaplatí to nakonec dlužníci, i když oprávnění věřitelé budou platit vyšší zálohy

Tomáš Zilvar
Dnes
Doba čtení: 4 minuty
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Exekutorské odměny za vymáhání nepeněžitých povinností a některé další úplaty se zvýšily. O kolik a jaké jejich úkony zdraží?

Ministerstvo spravedlnosti navýšilo některé pevně stanovené částky odměn a náhrad soudních exekutorů s odkazem na růst inflace. Změny vyplývají z novelizace vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora (tzv. exekutorský tarif), která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 518/2025 Sb

Exekutorům se od ledna zvýší odměny a náhrady. Odborníci se diví, že změna přišla bez odborné diskuse Přečtěte si také:

Exekutorům se od ledna zvýší odměny a náhrady. Odborníci se diví, že změna přišla bez odborné diskuse

Navýšení peněz pro exekutory se mnohým lidem nelíbí. Soudní exekutoři patří k nejneoblíbenějším profesím a mají negativní pověst. Nejde však o násilnické vymahače dluhů. Jde víceméně o podnikatele, kteří za úplatu z pověření od státu vykonávají rozhodnutí státní moci, zvláště soudů. 

Soudní exekutoři jsou právníci pověřovaní státem k výkonu exekutorských úřadů a v rámci toho pak exekutoři provádějí nucený výkon tzv. exekučních titulů, zejména soudních rozsudků, které nejsou splněny povinnými osobami dobrovolně. (120/2001 Sb. Exekuční řád)

Negativní názor na soudní exekutory změní často ten, kdo se stane věřitelem, kterému dlužník nechce zaplatit dobrovolně nebo vůči němu nechce splnit jiný než peněžitý dluh (byť o povinnosti dlužníka platit nebo konat rozhodl soud). 

Dluží vám? Proč musíte při vymáhání pohledávek nejprve k soudu a kdy můžete rovnou za exekutorem? Přečtěte si také:

Dluží vám? Proč musíte při vymáhání pohledávek nejprve k soudu a kdy můžete rovnou za exekutorem?

Zaměstnancům přitom bylo za minulá léta na mzdě nebo platu přidáno víc, než je nyní s letitým zpožděním přidáváno soudním exekutorům. Některé exekutorské odměny nebyly navyšovány mnoho let. A přitom je třeba mít na paměti, že ani soudní exekutoři nemohou pracovat zadarmo, nehledě na to, že i oni mají své náklady a též zaměstnance, kterým musí platit mzdu.

Odměna soudního exekutora

Pokud exekuce spočívá ve vymáhání peněžitého dluhu, tak odměna pro exekutora činí 15 % z vymožené částky u částky do 3 mil. Kč. Při vymáhání dluhu nad nad 3 mil. Kč procentní sazba ve stanovených intervalech vymožené částky klesá až na 1 %. 

Exekuce k vymožení peněžitého dluhu je nejčastější a nejznámější exekucí, ale  soudní exekutor vymáhá i celou řadu nepeněžitých plnění, která nejsou splněna dobrovolně a i pro ně jsou stanoveny sazby odměny. A právě ty jsou navyšovány.

Proti nepřiměřeným úrokům se můžete bránit i v exekučním řízení Přečtěte si také:

Proti nepřiměřeným úrokům se můžete bránit i v exekučním řízení

Odměna za vyklizení prostorů

Tak třeba hned první novelizovaná a navyšovaná položka, a to odměna za provedení exekuce vyklizením činila dosud 10 000 Kč za každou vyklizenou stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul (typicky rozsudek soudu), a to stále beze změny od r. 2001. Odměna se tedy nezvyšovala 25 let.

Nájemce odmítá opustit váš byt. Jak se ho zbavíte? Přečtěte si také:

Nájemce odmítá opustit váš byt. Jak se ho zbavíte?

Odměna za exekuci vyklizením se tedy od 1. 1. 2026 zvyšuje, přičemž je nově odstupňována podle výměry vyklízeného prostoru a činí:

  • 14 000 Kč do 80 mvýměry, 
  • 18 000 Kč do 120 m2 výměry,
  • 22 000 Kč nad 120 m2 výměry.

Při určení velikosti vyklízeného prostoru se vychází z údajů v katastru  nemovitostí nebo z jiných dostupných údajů a není-li to možné, tak z odhadu exekutora.

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh, když předchozí vymáhání nikam nevedlo? Přečtěte si také:

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh, když předchozí vymáhání nikam nevedlo?

Navýšení minimálních odměn

Dále se kupř. zvyšují minimální výše odměn, a to:

  • za odebrání věci: z 2000 Kč na 3000 Kč (přičemž odměna činí i nadále 15 % hodnoty odebrané věci nebo souboru věcí),
  • za rozdělení společné věci: z 6000 Kč na 8000 Kč, a to jestliže je společná věc rozdělována jinak než prodejem věci a rozdělením výtěžku mezi spoluvlastníky (pokud je však věc prodávána a spoluvlastníkům jsou rozdělovány získané peníze, tak odměna činí pro exekutora tolik jako při vymáhání peněžitého dluhu),
  • za nucené provedení prací a výkonů se minimální odměna rovněž zvyšuje z 6000 Kč na 8000 Kč.

Na tomto místě připomeňme, že odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí i nadále: 

  • 15 % při částce do 3 mil. Kč základu (nejméně 2000 Kč),
  • 10 % z přebývající částky až do 40 mil. Kč základu (nejméně 2000 Kč),
  • 5 % z přebývající částky až do 50 mil. Kč základu (nejméně 2000 Kč),
  • 1 % z přebývající částky do 250 mil. Kč základu (nejméně 2000 Kč).

Částka nad 250 mil. Kč už se nezohledňuje. 

Školení Mzdové účetnictví - legislativní novinky 2026

Soudní exekutor přitom může po oprávněném věřiteli žádat složení zálohy ve výši 50 % hodnoty odměny. 

Kdy musí věřitel platit zálohu na náklady exekuce? Přečtěte si také:

Kdy musí věřitel platit zálohu na náklady exekuce?

Pokud je exekuce úspěšná, tak nakonec celou odměnu dle vyhlášky hradí povinný dlužník a soudní exekutor vrátí oprávněnému věřiteli složenou zálohu. 

Kolik exekutor ukrojí věřitelům? Má nárok na odměnu, i když nic nevymohl, protože dlužník spadl do insolvence? Přečtěte si také:

Kolik exekutor ukrojí věřitelům? Má nárok na odměnu, i když nic nevymohl, protože dlužník spadl do insolvence?

Rok 2026 přinesl změny i do oblasti exekučních srážek. Popisovali jsme je v článcích: 

Exekuční srážky 2026: Nezabavitelné částky budou vyšší už od lednové výplaty 

Jak si spočítat, kolik vám od ledna zůstane při exekuci ze mzdy a kolik dostanou věřitelé? 

Jak se počítají exekuční srážky ze mzdy či důchodu? (PŘÍKLADY)

Exekuční srážky ze mzdy: Vedle věřitelů si může 50 Kč strhnout i zaměstnavatel 

Seriál: Změny a novinky v roce 2026
Přečtěte si všechny díly seriálu Změny a novinky v roce 2026 nebo sledujte jeho RSS
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Tomáš Zilvar

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Témata:

Kvíz týdne

Mění se penze, dávky i pravidla pro brigádníky či rodiče. Víte, co je v roce 2026 jinak a co vás čeká?
1/16 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Nejčastější chyby ve mzdovém účetnictví a jejich opravy
16. 2. 2026
9:00
Více
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů?

Daň z příjmu fyzických osob

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Daň z přidané hodnoty

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

OSVČ neušetří 13 488 Kč. Poslanci za si SPD pletou čísla

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).