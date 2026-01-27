Exekutoři dostali od ledna 2026 přidáno. Zaplatí to nakonec dlužníci, i když oprávnění věřitelé budou platit vyšší zálohy

Ministerstvo spravedlnosti navýšilo některé pevně stanovené částky odměn a náhrad soudních exekutorů s odkazem na růst inflace. Změny vyplývají z novelizace vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora (tzv. exekutorský tarif), která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 518/2025 Sb.
Navýšení peněz pro exekutory se mnohým lidem nelíbí. Soudní exekutoři patří k nejneoblíbenějším profesím a mají negativní pověst. Nejde však o násilnické vymahače dluhů. Jde víceméně o podnikatele, kteří za úplatu z pověření od státu vykonávají rozhodnutí státní moci, zvláště soudů.
Soudní exekutoři jsou právníci pověřovaní státem k výkonu exekutorských úřadů a v rámci toho pak exekutoři provádějí nucený výkon tzv. exekučních titulů, zejména soudních rozsudků, které nejsou splněny povinnými osobami dobrovolně. (120/2001 Sb. Exekuční řád)
Negativní názor na soudní exekutory změní často ten, kdo se stane věřitelem, kterému dlužník nechce zaplatit dobrovolně nebo vůči němu nechce splnit jiný než peněžitý dluh (byť o povinnosti dlužníka platit nebo konat rozhodl soud).
Zaměstnancům přitom bylo za minulá léta na mzdě nebo platu přidáno víc, než je nyní s letitým zpožděním přidáváno soudním exekutorům. Některé exekutorské odměny nebyly navyšovány mnoho let. A přitom je třeba mít na paměti, že ani soudní exekutoři nemohou pracovat zadarmo, nehledě na to, že i oni mají své náklady a též zaměstnance, kterým musí platit mzdu.
Odměna soudního exekutora
Pokud exekuce spočívá ve vymáhání peněžitého dluhu, tak odměna pro exekutora činí 15 % z vymožené částky u částky do 3 mil. Kč. Při vymáhání dluhu nad nad 3 mil. Kč procentní sazba ve stanovených intervalech vymožené částky klesá až na 1 %.
Exekuce k vymožení peněžitého dluhu je nejčastější a nejznámější exekucí, ale soudní exekutor vymáhá i celou řadu nepeněžitých plnění, která nejsou splněna dobrovolně a i pro ně jsou stanoveny sazby odměny. A právě ty jsou navyšovány.
Odměna za vyklizení prostorů
Tak třeba hned první novelizovaná a navyšovaná položka, a to odměna za provedení exekuce vyklizením činila dosud 10 000 Kč za každou vyklizenou stavbu, byt nebo místnost, jejichž vyklizení ukládá exekuční titul (typicky rozsudek soudu), a to stále beze změny od r. 2001. Odměna se tedy nezvyšovala 25 let.
Odměna za exekuci vyklizením se tedy od 1. 1. 2026 zvyšuje, přičemž je nově odstupňována podle výměry vyklízeného prostoru a činí:
- 14 000 Kč do 80 m2 výměry,
- 18 000 Kč do 120 m2 výměry,
- 22 000 Kč nad 120 m2 výměry.
Při určení velikosti vyklízeného prostoru se vychází z údajů v katastru nemovitostí nebo z jiných dostupných údajů a není-li to možné, tak z odhadu exekutora.
Navýšení minimálních odměn
Dále se kupř. zvyšují minimální výše odměn, a to:
- za odebrání věci: z 2000 Kč na 3000 Kč (přičemž odměna činí i nadále 15 % hodnoty odebrané věci nebo souboru věcí),
- za rozdělení společné věci: z 6000 Kč na 8000 Kč, a to jestliže je společná věc rozdělována jinak než prodejem věci a rozdělením výtěžku mezi spoluvlastníky (pokud je však věc prodávána a spoluvlastníkům jsou rozdělovány získané peníze, tak odměna činí pro exekutora tolik jako při vymáhání peněžitého dluhu),
- za nucené provedení prací a výkonů se minimální odměna rovněž zvyšuje z 6000 Kč na 8000 Kč.
Na tomto místě připomeňme, že odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí i nadále:
- 15 % při částce do 3 mil. Kč základu (nejméně 2000 Kč),
- 10 % z přebývající částky až do 40 mil. Kč základu (nejméně 2000 Kč),
- 5 % z přebývající částky až do 50 mil. Kč základu (nejméně 2000 Kč),
- 1 % z přebývající částky do 250 mil. Kč základu (nejméně 2000 Kč).
Částka nad 250 mil. Kč už se nezohledňuje.
Soudní exekutor přitom může po oprávněném věřiteli žádat složení zálohy ve výši 50 % hodnoty odměny.
Pokud je exekuce úspěšná, tak nakonec celou odměnu dle vyhlášky hradí povinný dlužník a soudní exekutor vrátí oprávněnému věřiteli složenou zálohu.
