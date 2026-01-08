Exekuční srážky 2026: Nezabavitelné částky budou vyšší už od lednové výplaty

Aktuální změny nezabavitelných částek a dalších parametrů srážek ze mzdy se týkají:
- zcela nového způsobu výpočtu podle nově používaných sociálně-ekonomických veličin,
- navýšení, které platí už pro lednovou výplatu mzdy za prosinec 2025.
Nová pravidla tedy nastupují do praxe v podstatě okamžitě.
Co rozhoduje o míře srážek
Stejně jako v ostatních letech i k 1. lednu 2026 dochází ke změně výše nezabavitelných částek a dalších parametrů exekučních srážek ze mzdy jako jsou:
- Výše jednotlivých třetin zbytku čisté mzdy, které zbudou po odečtení nezabavitelných částek určujících, kolik lze srazit povinnému dlužníkovi z příjmu pro uspokojení přednostních a kolik pro nepřednostních pohledávek jeho oprávněných věřitelů.
- Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení.
Aktuální změny však nespočívají jen ve valorizaci nezabavitelných částek a dalších parametrů srážek ze mzdy. Změn je více v různých souvislostech. Předně se zcela mění konstrukce nezabavitelných částek a dalších parametrů.
Souhrn změn
Vzhledem k tomu, že pro výpočet nezabavitelných částek a dalších parametrů srážek ze mzdy dosud používaný institut normativních nákladů na bydlení (zakotvený v zákoně o státní sociální podpoře) byl zrušen zákonem č. 152/2025 Sb. v souvislosti s přijetím zákona č. 151/2025 Sb., o dávce státní sociální pomoci, nahrazuje se částka normativních nákladů na bydlení:
- částkou normativního nájemného,
- částkou energetického paušálu,
Obojí vychází z právních předpisů upravujících dávku státní sociální pomoci, které se také přezdívá superdávka.
Nové veličiny pro výpočet nezabavitelných částek a dalších parametrů srážek ze mzdy
Nezabavitelná částka na osobu dlužníka se v roce 2026 počítá:
- z částky normativního nájemného podle ust. § 28 ust. odst. 1 zákona č. 151/2025 Sb. o dávce státní sociální pomoci, a to částky pro jednočlennou domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli,
- z energetického paušálu podle ust. § 32 odst. 2 písm. a) zákona o dávce státní sociální pomoci (též z částky pro jednočlennou domácnost), v němž jsou podle ust. § 32 odst. 1 zákona o dávce státní sociální pomoci zohledněny náklady na elektrickou energii, plyn, tuhá paliva, dálkové vytápění a centralizované poskytování teplé vody
- z částky životního minima jednotlivce podle zákona o životním a existenčním minimu.
Normativní nájemné
Normativní nájemné vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením ve Sbírce zákonů vždy pro období kalendářního roku. Částka normativního nájemného pro jednočlennou domácnost v obci s alespoň 70 000 obyvateli pro rok 2026 činí 9430 Kč (dle Sdělení MPSV č. 526/2025).
Pozor na nesprávnou interpretaci v médiích
Tady je vhodné upozornit na to, že ve spoustě sdělovacích prostředků bylo ke konci roku 2025 v souvislosti s novými nezabavitelnými částkami a exekučními srážkami ze mzdy vůbec chybně uváděna nižší částka normativního nájemného 8396 Kč, která vychází ze Sdělení č. 367/2025 Sb. platného pro rok 2026. Tato částka přitom byla v důvodové zprávě k návrhu novely zákona uvedená pouze pro ilustraci.
Mnohé mediální výstupy bohužel nevycházejí z práce s autoritativními prameny, tedy s autentickým zněním právních předpisů. Často to působí tak, že se přebírají pasáže z důvodové zprávy bez toho, aby byly celé přečteny, správně vyloženy a zasazeny do kontextu. Následně se tyto informace dál šíří – další autoři je přebírají bez ověření a bez vlastní kontroly či doplnění, někdy i s původními chybami.
Důsledkem je, že se široce rozšířily nepřesné údaje o výši normativního nájemného jako novém podkladu pro výpočet nezabavitelných částek, a tím i o samotné výši nezabavitelných částek.
Objevují se tak hodnoty, které nikdy neplatily a ani platit nebudou.
Vedle toho je navíc potřeba rozlišovat mezi „nezabavitelnými částkami“ a „nezabavitelným minimem“, což dále vysvětlujeme níže.
Energetický paušál
Výše energetického paušálu pro jednočlennou domácnost činí aktuálně 2300 Kč.
Životní minimum jednotlivce dle dosavadní výše
Částka životního minima jednotlivce aktuálně činí podle zákona o životním minimu 4860 Kč.
Nezabavitelné částky
Základní nezabavitelná částka, která nesmí být sražena povinnému dlužníkovi z měsíční mzdy (nebo z jiného příjmu, s nímž se při exekuci zachází jako se mzdou, zejména tedy z platu nebo z důchodu), je součtem nezabavitelné částky na samotného povinného dlužníka a nezabavitelných částek na vyživovanou osobu.
Nezabavitelná částka na povinného dlužníka
Nezabavitelná částka na samotného povinného dlužníka je rovna 85 % součtu
- částky životního minima jednotlivce,
- částky normativního nájemného a
- částky energetického paušálu.
Nezabavitelná částka na povinného dlužníka tak činí 85 % součtu částek 9430 Kč + 2300 Kč + 4860 Kč čili 85 % ze 16 590 Kč, což je 14 101,50 Kč.
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu, tedy na osobu, které je povinný povinen poskytovat výživné, činí jednu čtvrtinu nezabavitelné částky na samotného dlužníka. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu proto činí 3525,38 Kč.
Manželé či partneři se zásadně za vyživovanou osobu nepočítají
Přitom se však manžel (či manželka) povinného dlužníka (či povinné dlužnice) nebo partner (či partnerka) povinného dlužníka (či povinné dlužnice) podle občanského zákoníku nebo registrovaný partner (partnerka) povinného dlužníka (povinné dlužnice) podle zákona o registrovaném partnerství zásadně pro účely stanovení nezabavitelných částek za vyživované osoby nepovažují.
Nezabavitelná částka na manžela či manželku nebo partnera či partnerku se zohledňuje jen ve speciálních případech.
Odlišná pravidla pro poživatele důchodu
Ony speciální případy jsou podle právní úpravy následující:
Na manžela (manželku) povinného (povinné) nebo partnera (partnerku) povinného (povinné) podle občanského zákoníku nebo zákona o registrovaném partnerství se započítává nezabavitelná částka (ve výši jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na povinného dlužníka), a to i když má samostatný příjem, doloží-li povinný plátci mzdy (zaměstnavateli), že jemu nebo jeho manželovi nebo partnerovi podle občanského zákoníku nebo zákona o registrovaném partnerství byl přiznán starobní důchod, invalidní důchod pro invaliditu druhého nebo třetího stupně (ne pro invaliditu v prvním stupni) nebo sirotčí důchod.
Zjistí-li ČSSZ ze své úřední činnosti, že povinnému byl přiznán některý z uvedených důchodů, započte na manžela povinného nebo partnera povinného podle občanského zákoníku nebo zákona o registrovaném partnerství, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu, a to, i když mu povinný tuto skutečnost nedoloží.
Na dítě, jež manželé společně vyživují, se započítává nezabavitelná částka každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Nezabavitelná částka se však nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.
Pokud je tedy např. exekučně sráženo ze mzdy pro výživné na dítě z 1. manželství, zatímco povinný rodič má další dítě z 2. manželství, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se započítává jen jednou, a to na dítě z 2. manželství. Nikoliv na dítě z 1. manželství, jehož výživné – výživné jemu náležející – je ze mzdy sráženo.
Povinný dlužník musí být aktivní a doložit titul pro zápočet nezabavitelné částky na vyživovanou osobu
Aby mohl plátce mzdy, typicky zaměstnavatel, zohlednit při srážkách ze mzdy osoby vyživované povinným, musí povinný (zaměstnanec) plátci doložit, že výživné poskytuje a komu. Sám plátce mzdy není povinen vyživované osoby vyhledávat.
Vyživovací povinnost k dítěti se prokazuje rodným listem, u zletilého dítěte je třeba doložit i potvrzení o studiu, případně rozsudek o stanovení vyživovací povinnosti.
Existence manželství se prokazuje předložením oddacího listu a čestným prohlášením o tom, že manželství trvá.
Obdobně u registrovaného partnerství i partnerství podle občanského zákoníku se plátci mzdy předkládá doklad o partnerství vydaný příslušným matričním úřadem.
Povinný může mít stanovenou vyživovací povinnost též k rozvedenému manželu, tu prokazuje rozsudkem o stanovení výživného (stejně jako u skončení registrovaného partnerství nebo partnerství dle občanského zákoníku).
Přiznání příslušného důchodu lze prokázat zejména příslušným rozhodnutím o jeho přiznání, popřípadě sdělením o jeho valorizaci apod.
Jak počítat a zaokrouhlovat
Nezaokrouhlují se jednotlivé složky celkové nezabavitelné částky (nezabavitelné částky na povinného a nezabavitelné částky na vyživované osoby), ale až jejich součet u jednotlivého povinného dlužníka, tedy až celková nezabavitelná částka, a to na celé koruny nahoru.
Průběžné – případně v průběhu výpočtu nezabavitelné částky potřebné – zaokrouhlování na dvě desetinná místa je třeba provádět podle obecných matematických pravidel, nikoliv podle zmíněného pravidla.
Od jaké částky jsou srážky nově prováděny bez omezení
Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) sráží bez omezení, činí nově 1,9násobek součtu částky životního minima jednotlivce (4860 Kč), částky normativního nájemného (9430 Kč) a částky energetického paušálu (2300 Kč). Tato částka tedy činí 1,9 × 16 890 Kč, což je 31 521 Kč.
|V r. 2025 až do srážek ze mzdy za měsíc listopad zúčtované a vyplácené v prosinci 2025
|V r. 2026 již od srážek ze mzdy za měsíc prosinec 2025 zúčtované a vyplácené v lednu 2026
|Nezabavitelná částka na povinného (dlužníka)
|13 026,67 Kč
|14 101,50 Kč
|Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu
|3256,67 Kč
|3525,38 Kč
|Částka, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení
|29 310 Kč
|31 521 Kč
|Maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy v Kč
|9770 Kč
|10 507 Kč
Zdroj: Autor a příslušné právní předpisy
Shrnutí v kostce
- Od 1. 1. 2026 se mění konstrukce výpočtu srážek: místo normativních nákladů na bydlení se používá normativní nájemné + energetický paušál.
- Změna se projeví hned v praxi – už u lednové výplaty (mzda za prosinec 2025).
- Nezabavitelná částka na dlužníka je nově 14 101,50 Kč (85 % ze součtu životního minima, normativního nájemného a paušálu).
- Na vyživovanou osobu připadá 3525,38 Kč; manžel/partner se standardně nezapočítává, jen ve zvláštních případech.
- Zbytek čisté mzdy se sráží bez omezení od 31 521 Kč, zároveň se zvyšují i další parametry.
