Evropa staví konkurenci pro Visa a Mastercard. Česko zatím zůstane stranou

European Network for Payments (ENP) založily italský Bancomat, španělský Bizum, belgické Wero, portugalské SIBS-MB WAY a skandinávské Vipps MobilePay.
Všech pět řešení už funguje na svých domácích trzích a dohromady obsluhuje přibližně 130 milionů uživatelů ve 13 evropských zemích. Společná vrstva má stát na evropských standardech a okamžitých platbách z účtu na účet, tedy A2A (account-to-account payments).
Evropské instituce snahu o větší platební suverenitu podporují, ale samotnou síť zakládají komerční platební systémy.
Nejdřív pošlete peníze, potom zaplatíte v e-shopu
Podle současného plánu začne zavádění přeshraničními platbami nejprve mezi lidmi. Následovat mají platby v e-shopech a teprve další etapa má přinést využití na klasických terminálech v kamenných obchodech. ENP tedy ze začátku nebude přímou evropskou alternativou ke kartám Visa a Mastercard.
Testy v kamenných prodejnách ale probíhají. Bancomat, EPI/Wero a SIBS-MB WAY letos oznámily technickou zkoušku přeshraniční A2A platby v kamenném obchodě pomocí QR kódu.
Evropa chce vlastní platební infrastrukturu
Evropská centrální banka (ECB) dlouhodobě upozorňuje na závislost evropského trhu na mezinárodních karetních systémech. Podle jejího průzkumu z roku 2022 připadalo na mezinárodní karetní schémata přibližně 61 % karetních transakcí v eurozóně. Ve 13 zemích eurozóny jsou pro karetní platby prakticky jedinou možností.
Serverem Měšec.cz oslovený Pavel Juřík, který se dlouhodobě věnuje bankovnictví a platebním kartám, považuje evropský systém za smysluplný i z tohoto důvodu. Nejde podle něj jen o konkurenci nebo cenu transakcí, ale také o odolnost celé infrastruktury. „Evropská platební infrastruktura má také strategický význam pro ekonomickou odolnost a autonomii,“ říká.
Kdyby z jakéhokoli důvodu došlo k významnému omezení dostupnosti globálních karetních schémat, měla by podle Juříka Evropa problém. Vlastní infrastruktura proto může mít podobný strategický význam jako jiné klíčové evropské sítě.
Mobilem už možná platíte, ale pořád je to platební karta
Když dnes platíte telefonem přes Apple Pay nebo Google Pay, může se zdát, že fyzická karta už vlastně není potřeba. Karta uložená v telefonu ale využívá stejnou infrastrukturu jako její plastová podoba.
Air Bank to vysvětluje na své službě Cvak. Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace, upozorňuje, že samotné placení mobilem ještě není alternativou ke kartám: telefon podle něj pouze nahrazuje plast. U A2A platby je princip jiný. Peníze jdou přímo z bankovního účtu zákazníka na účet příjemce a transakce nemusí procházet karetním schématem.
Cvak přímo využívá více než 4000 obchodníků a díky integraci do platební brány Comgate je dostupný i u dalších 16 000 e-shopů. Podle banky jím platí statisíce lidí a měsíčně se uskuteční až čtvrt milionu transakcí.
U pokladny rozhodne rychlost
Pokud má ENP v budoucnu skutečně konkurovat kartám, musí se dostat k běžným nákupům. Global Payments, poskytovatel platebních terminálů, už dnes vedle karet podporuje i A2A platby. Na fyzickém terminálu může obchodník vygenerovat QR kód, který zákazník načte telefonem a zaplatí přímo ze svého účtu. Podobné platby firma nabízí také v e-commerce.
Podle Ondřeje Holoubka ze společnosti Global Payments není zavedení A2A pro obchodníka technicky složité ani drahé a může být levnější než karetní transakce. Zákazník ale musí mít dost času otevřít aplikaci a transakci potvrdit; v obchodě s oblečením několik sekund navíc nevadí, v supermarketu už ano.
Obchodník ušetří, zákazník musí dostat víc
Zájmy obchodníka a zákazníka se tu rozcházejí. Obchodníka motivují nižší náklady na transakci, zákazník žádnou takovou úsporu přímo nevidí. Jakub Koudelka, CEO společnosti Mo.one, která se sama věnuje A2A platbám, se proto ptá, proč by člověk měnil způsob placení, když nová metoda dává stejný výsledek jako karta.
„Aby to lidé používali dál, musí jim to přinést zážitek, který jim karta nedává: výhodu, hru, napětí, odměnu,“ říká.
Čechům nejbližším příkladem fungujícího A2A systému je nejspíš polský BLIK. Jde o společný platební systém dostupný přímo v mobilních aplikacích bank. Zákazník při nákupu nemusí opisovat údaje z karty, ale v aplikaci si vygeneruje jednorázový šestimístný kód a platbu potvrdí v bance. BLIK využívá také pro okamžité převody mezi lidmi podle telefonního čísla, výběry z bankomatu nebo platby v kamenných obchodech. V Polsku je dnes natolik rozšířený, že měl na konci června 2026 už 21,6 milionu aktivních uživatelů a za první polovinu roku přes něj prošlo 1,6 miliardy transakcí.
Visa a Mastercard: lidé řeší hlavně to, jestli platba funguje
Karetní společnosti samotnou myšlenku dalšího evropského systému neodmítají. Visa považuje vznik nových řešení a větší konkurenci za přirozenou součást vývoje trhu.
Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku, připomíná, že mobilní platba není automaticky něco jiného než karetní. Jednu kartu dnes můžete používat fyzicky, v telefonu, v hodinkách i online. Hlavní výhodou karetního ekosystému je podle Visy univerzálnost, bezpečnost a široká akceptace. Budoucnost plateb navíc nemusí patřit jedinému řešení a lokální i globální systémy mohou fungovat vedle sebe.
Mastercard odpověděl podobně. Jana Lvová, generální ředitelka pro Česko a Slovensko, říká:
„Spotřebitelé si dnes nevybírají platební metodu podle použité technologie, ale podle toho, jak dobře funguje v konkrétní situaci.“
Za klíčové považuje rychlost, pohodlí, bezpečnost a dostupnost. Okamžité platby z účtu na účet mají podle ní v platebním ekosystému své místo a rozšiřují možnosti zákazníků.
Největší překážka: síťový efekt
Platební systémy potřebují dvě strany současně. Koudelka ze společnosti Mo.one upozorňuje, že bez obchodníků nemají lidé kde platit a bez dostatečného počtu lidí nemají obchodníci důvod novou metodu přijímat. Nestačí proto vytvořit aplikaci nebo technické rozhraní.
Expert přes platební karty Pavel Juřík v tom vidí jeden z hlavních důvodů, proč bude nástup ENP postupný. Visa a Mastercard podle něj budovaly síťový efekt několik desetiletí a u plateb musí být současně zapojený držitel účtu, banka, obchodník i zpracovatel transakce.
„Síťový efekt bude jednoznačně jednou z největších překážek.“
ENP má výhodu v tom, že nezačíná s nulovým počtem uživatelů. Pět zakládajících systémů dohromady obsluhuje přibližně 130 milionů lidí a nová síť může stavět na existujících bankách, aplikacích a obchodnících.
Karty hned nezmizí
Juřík nepovažuje za nutné, aby evropská infrastruktura od prvního dne nahradila karetní sítě. Podle něj může vedle nich postupně získávat podíl na evropském trhu, především u domácích a přeshraničních plateb, protože jednotlivé systémy už mají domácí uživatele.
Visa a Mastercard zůstávají silné tam, kde je potřeba univerzální akceptace. Kdo cestuje mimo Evropu, nemůže předpokládat, že tam jeho domácí evropská služba zafunguje, u karty to většinou řešit nemusí.
Fyzická karta proto podle Juříka ještě dlouho nezmizí. Může zůstat jako záloha pro některé skupiny zákazníků, nebo ve chvíli, kdy nejde použít telefon.
Pět značek místo jedné
Visa a Mastercard jsou z pohledu zákazníka jasné značky s jednotnými pravidly. ENP naopak propojuje pět systémů s vlastními značkami a prostředím.
Podle Koudelky tak zákazník nemusí dostat jeden produkt se stejnými podmínkami ve všech zemích. Je to ale vědomá součást návrhu: zakladatelé se nechtějí vzdát domácích značek a chtějí zachovat služby, které už lidé znají.
Bezpečnost nesmí být slabší než u karet
Mastercard zmiňuje tokenizaci, ochranu před podvody a reklamační mechanismy, Visa označuje bezpečnost za podmínku, kterou musí splňovat každé nové platební řešení.
Podle Juříka proto ENP v této oblasti nemůže mít nižší standard než zavedené karetní sítě. O úspěchu podle něj rozhodne bezpečnost, spolehlivost, jednoduchost používání a cena. ENP nemusí hned nahradit všechny karetní transakce, ale v každé z těchto oblastí musí nabídnout dostatečnou úroveň.
Co z toho má Čech
Krátkodobě nebude mít vznik nové infrastruktury pro českého zákazníka zásadní dopad. Česko není mezi pěti zakládajícími trhy a systém se nejprve soustředí na propojení existujících evropských služeb.
V Česku už ale fungují QR okamžité platby, které využívají lidé, ale také někteří prodejci, kteří nemají platební terminál.
S dotazy jsme oslovili i Českou národní banku, která do uzávěrky článku neodpověděla.