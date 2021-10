Energošmejdi nabízí „podpultové“ ceny a pomoc s přepisem. Naletět ale můžete i normálnímu dodavateli

Současné přesuny klientů na trhu s dodávkami elektřiny a plynu a nejistota spojená s překotným růstem cen energií zvyšuje riziko, že se spotřebitelé chytnou do pasti tzv. energošmejdů nebo si sjednají nevýhodný produkt od klasického dodavatele.

Už den po oznámení konce činnosti firem ze skupiny Bohemia Energy se začaly sociální sítě plnit naléhavými příspěvky naznačující časovou tíseň pro výběr nového dodavatele nebo varující před vysokými cenami velkých dodavatelů či DPI. Součástí je samozřejmě vždycky i „podpultová nabídka“, jež bude mít jen omezenou platnost, někdy dokonce i možnost přivýdělku, velice pravděpodobně v podobě nabízení nových smluv na energie dalším osobám.

Faktor strachu zkrátka funguje. Dá se na to usuzovat podle komentářů autorů příspěvků, jež ujišťují, že na všechny zprávy bude odpovězeno.

Ve skutečnosti se nyní nedá čekat, že by v současnosti byl mezi dodavateli ještě takový „dobrák“, který bude ukrajovat ze svého a prodávat za staré ceny, nebo je dokonce fixovat na další období.

Kromě inzerátů na sociálních sítích chodí spotřebitelům například také SMS s nabídkou neveřejných cen, které platí jen po následujících 10 dní. Pod textem je podepsána společnost ČEZ prodej a.s. Společnost ČEZ se zprávami samozřejmě ve skutečnosti nemá nic společného. Už registrujeme aktivitu řady podvodných firem (některé vznikají i nově), které nabízejí různé ‚podpultové‘ ceny apod. Nejsmutnější by bylo, kdyby zákazníci končících dodavatelů naletěli tzv. energošmejdům. Žádné zázračně levné ceny nyní na trhu nejsou, řekl serveru Měšec.cz mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík.

Kromě SMS už z daného čísla podle recenzí z webu na vyhledávání telefonních čísel podvodníci i volají. Opět se ohlašují jako pracovníci společnosti ČEZ a zjišťují, zda spotřebitelé odebírají plyn, od koho, a nabízejí „výhodnější“ tarify.

Zavoláte-li na toto podvodné číslo, dovoláte se jen na automat. Zde nahraná hláška ale působí velice solidně (opět lživě informuje o tom, že se jedná o společnost ČEZ), takže vás nemusí vůbec napadnout, že by mohlo jít o podvod.

Ač se nutnost číst smlouvu zdůrazňuje už léta, nyní to platí rovnou dvojnásob. Na produkty, které pro spotřebitele nemají zrovna výhodné podmínky, totiž narazíte i u zavedené větší firmy.

Jde například o smlouvu, kterou zákazník uzavírá na dobu určitou, takže se zavazuje k několikaletému odběru od daného dodavatele. Zároveň jde ale o produkt, jehož cena je navázána na burzu, takže na sebe přebíráte veškerá rizika cenových šoků a dalšího růstu cen, která by jinak alespoň částečně absorboval dodavatel za vás.

Společnost PRE například nyní nabízí produkt Proud Start se smlouvou na dva roky a cenou navázanou na burzu. Mluvčí společnosti Petr Holubec uvedl, že v blízké době dodavatel přijde i s nabídkou fixované ceny.

Jiné společnosti podle našich zdrojů zase nabízí produkty, které promují jako fixované, a přitom smlouva obsahuje ustanovení, jež dodavateli umožňuje smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. V jiných případech je zase smlouva prezentována jako s fixovanou cenou, ale přímo ve smlouvě o garanci ceny už není zmínka.

Pokud byste na takovou nabídku narazili, dobře si ji rozmyslete. Pokud dodavatel nehodlá garantovat určitou cenu, ztrácí smysl i smlouva na dobu určitou, která vás uvazuje k danému dodavateli bez možnosti odejít dříve bez sankce. Na místě je nutné upozornit na to, že ani zmíněná fixace se vám v současnosti nemusí vyplatit. Ceny jsou nyní nebývale vysoké. Pokud si je teď zafixujete třeba na dva, tři roky, riskujete, že budete dlouho přeplácet. Vhodnější se nyní jeví spíš držet se smlouvy na dobu neurčitou a počkat, až se uklidní překotné změny ceníků. Pak se můžete v klidu znovu porozhlédnout a přejít bez toho, aniž byste museli platit pokutu za porušení závazku.

Na další triky energošmejdů, kteří se snaží zneužít ukončení dodávek společností ze skupiny Bohemia Energy, upozornil Energetický regulační úřad (ERÚ), který eviduje první desítky stížností.

Spotřebitelům tito lidé nabízejí pomoc s výběrem nového dodavatele, nebo se rovnou vydávají ta pracovníky ERÚ. Případně si vymýšlejí příběhy o zcela novém úřadu, který má pomáhat lidem, jež v současné době spadají pod dodavatele poslední instance.

Na místě je vhodné připomenout, že žádný úřad neprodává dodávky energií. ERÚ jako nestranný regulátor nesmí žádného dodavatele ani doporučovat.

Jak bývá zvykem, nabídky energošmejdů provází ujištění, že nic není závazné a rozhodnutí lze vzít zpět. Podobné rádoby nezávazné nabídky bývají samozřejmě závazné. Spotřebitel totiž může smlouvu uzavřít i po telefonu. Dostat se z ní bývá o poznání složitější, a když od smlouvy nestihne včas odstoupit, do 14 dnů, končí taková nabídka zpravidla sankcí, upozornil mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Od přihlášky do energetické aukce podepsané s podomním prodejcem u vás doma nebo sjednané telefonicky můžete odstoupit ve lhůtě do 14 dní od podpisu.

Pokud to nestihnete, můžete ještě odvolat plnou moc, která je v přihlášce obsažena. Odstoupení nebo odvolání zasílejte minimálně e-mailem, ideálně spíš doporučeně s dodejkou, abyste mohli svůj krok později doložit.

V případě, že jste s podomním obchodníkem nebo prodejcem po telefonu či internetu nepodepsali přihlášku do aukce, ale smlouvu o dodávkách energií, umožňuje vám občanský zákoník od takové smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dní od jejího uzavření. Nebo ji můžete vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek, pokud už vešla v platnost.

V případě, že vás prodejce neinformoval o právu na odstoupení či výpověď, prodlužují se tyto lhůty o dobu, po kterou jste o tom nebyli poučeni, maximálně však o jeden rok. Stejná práva máte i v případě, že jste smlouvu o dodávkách energií uzavřeli přes telefon či internet.