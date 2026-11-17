Od ledna 2027 přibude domácností, které si připlatí za elektřinu nebo plyn. Od 1. 1. 2027 zvýší ceny ČEZ, innogy, E.ON a Pražská plynárenská. U menšího dodavatele ENEKA se ale cena plynu zvýší už 1. 12. 2026. Při stejné spotřebě může změna znamenat stokoruny i tisíce korun navíc za rok.
Zdražení se týká nejen nových, ale i dosavadních zákazníků s příslušnými nefixovanými ceníky. Rozhodující je sjednaný tarif a cena pro každé konkrétní odběrné místo. Pokud vám dál běží fixace, vyhráli jste a nic se pro vás nemění.
Ve článku popisujeme výhradně produkty pro domácnosti.
Kdo zdraží, od kdy a komu
ČEZ zvýší ceny elektřiny a plynu na dobu neurčitou s nefixovanou cenou. U innogy se změna týká tarifu Standard a dalších produktů, které tento ceník používají, včetně některých smluv po prodloužení. Samostatně je ale oznámena i změna elektřiny v tarifu Energo Standard v příslušné lokální distribuční síti.
E.ON oznámil zdražení elektřiny bez fixace pro přibližně půl milionu zákazníků. Pražská plynárenská mění ceny plynu v tarifech Standard, elektřiny Bez závazku a produktů, které jsou navázané na tyto ceníky. Podle firmy změna cen zasáhne necelou polovinu jejích zákazníků.
|Dodavatel
|Účinnost změny
|Dotčené tarify a produkty
|ČEZ
|1. 1. 2027
|Elektřina a plyn na dobu neurčitou s nefixovanou cenou
|innogy
|1. 1. 2027
|Elektřina a plyn Standard a produkty s těmito ceníky.
Elektřina Energo Standard
|E.ON
|1. 1. 2027
|Elektřina bez fixace
|Pražská plynárenská
|1. 1. 2027
|Plyn Standard
Elektřina Bez závazku a navázané produkty
|ENEKA
|1. 12. 2026
|Plyn Standard na dobu neurčitou, zvýšení v pásmech nad 15 MWh ročně
Elektřina: vyšší cena za spotřebu a některé paušály
U ČEZ vzroste obchodní cena elektřiny v běžné domácí sazbě D02d o 330 Kč/MWh, u innogy podle srovnávacího ceníku o 181,50 Kč/MWh a u základního produktu Elektřina od E.ONu o 694,54 Kč/MWh.
Innogy a E.ON zároveň zvýší měsíční obchodní paušál.
|Dodavatel a produkt, sazba D02d
|Původní → nová cena za MWh od 1. 1. 2027
|Původní → nový měsíční paušál
|ČEZ Elektřina na dobu neurčitou
|3860 → 4190 Kč (+330 Kč)
|163,35 (beze změn)
|innogy Elektřina Standard
|4235 → 4416,50 Kč (+181,50 Kč)
|141,57 → 163,35 Kč (+21,78 Kč)
|E.ON Elektřina
|3539,25 → 4233,79 Kč (+694,54 Kč)
|143,99 → 168,19 Kč (+24,20 Kč)
Uvedena je cena dodané energie a obchodní paušál. Tabulka nezahrnuje distribuci, platbu za jistič ani další regulované platby. Částky jsou podle potřeby přepočteny s 21% DPH na dvě desetinná místa.
Domácnost se spotřebou 3 MWh elektřiny za rok tak při stejném odběru zaplatí u ČEZ o 990 Kč, u innogy přibližně o 806 Kč a u E.ONu o 2374 Kč ročně více.
Výpočty zahrnují také změnu paušálu a předpokládají dvanáct měsíců podle nových cen.
Plyn: ENEKA zvýší cenu už od prosince
ČEZ zdraží plyn na dobu neurčitou o 180 Kč/MWh. U innogy vychází ze zveřejněného srovnávacího ceníku zvýšení o 404,14 Kč/MWh. Innogy navíc mění paušály v pásmech do 7,56 MWh ročně, zatímco u vyšší spotřeby do 63 MWh zůstává paušál stejný.
ENEKA v novém Standardu zvýší cenu v pásmech nad 15 MWh ročně. Pro domácnosti s nižším odběrem do 15 MWh ponechává cenu plynu i obchodní paušál stejné jako v dosavadním dubnovém ceníku.
|Dodavatel, produkt a roční spotřeba
|Původní → nová cena za MWh
|Původní → nový měsíční paušál
|ČEZ Plyn na dobu neurčitou
do 63 MWh
|1560 → 1740 Kč (+180 Kč)
|163,35 Kč (beze změn)
|innogy Plyn Standard
do 1,89 MWh
|1633,50 → 2037,64 Kč (+404,14 Kč)
|108,90 → 119,79 Kč (+10,89 Kč)
|innogy Plyn Standard
nad 1,89 do 7,56 MWh
|1627,45 → 2031,59 Kč (+404,14 Kč)
|121 → 143,99 Kč (+22,99 Kč)
|innogy Plyn Standard
nad 7,56 do 63 MWh
|1621,40 → 2025,54 Kč (+404,14 Kč)
|157,30 Kč (beze změn)
|ENEKA Plyn Standard
nad 15 do 63 MWh
|1445,95 → 2415,16 Kč (+969,21 Kč)
|157,30 → 168,19 Kč (+10,89 Kč)
Při spotřebě 20 MWh plynu za celý rok vychází zvýšení obchodní části u ČEZ na 3600 Kč, u innogy podle srovnávacího ceníku přibližně na 8083 Kč a u ENEKA na 19 515 Kč. U ENEKA počítáme s přepočtem nových prosincových cen na dvanáct měsíců.
ENEKA už od 1. listopadu zdražila také elektřinu Standard. V sazbě D02d stoupla obchodní cena z 3091,55 na 4216,85 Kč/MWh a paušál ze 157,30 na 168,19 Kč měsíčně.
U innogy se zveřejněné podklady rozcházejí. Tisková zpráva z 16. 11. 2026 uvádí po započtení DPH zvýšení elektřiny o 180,29 Kč/MWh a plynu o 399,30 Kč/MWh. Ale tabulky a vlastní výpočty v tomto článku vycházejí ze srovnávacích ceníků, které ukazují zvýšení o 181,50 a 404,14 Kč/MWh.
Pražská plynárenská
Pražská plynárenská už zveřejnila příklady dopadů pro domácnosti se základními nefixovanými ceníky.
U elektřiny v D02d se spotřebou 2,5 MWh ročně uvádí zvýšení nákladů asi o 126 Kč měsíčně. Pokud domácnost spotřebuje 0,4 MWh plynu ročně na vaření, připlatí si podle firmy přibližně 21 Kč měsíčně. Při spotřebě 4 MWh na vaření a ohřev vody má jít o 72 Kč měsíčně. [11, 12]
|Roční spotřeba
|Přibližně navíc měsíčně
|Přibližně navíc za rok
|Elektřina D02d, 2,5 MWh
|+126 Kč
|+1512 Kč
|Plyn, 0,4 MWh
|+21 Kč
|+252 Kč
|Plyn, 4 MWh
|+72 Kč
|+864 Kč
Dlužno dodat, že v případě Pražské plynárenské bylo možné ještě v srpnu 2026 uzavřít smlouvu s 3letou fixací za výrazně výhodnějších podmínek, než nabízejí nové ceníky.