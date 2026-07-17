Energie: Kvůli jednomu údaji ve smlouvě můžete přijít o právo na její ukončení

Energetický regulační úřad se ve své praxi často setkává s různými triky dodavatelů energií. Sestavil proto sadu doporučení, kterých se mají spotřebitelé držet, pokud se nechtějí nechat nachytat. Na Měšci rozebíráme doporučení ERÚ detailněji a zároveň vysvětlujeme některé další důležité pojmy, které se hodí znát, pokud se ve světě energií zatím příliš neorientujete.
Podrobněji už jsme probrali situaci, kdy si s dodavatelem sjednáte fixovanou cenu v domnění, že ji budete mít po celou dobu trvání smlouvy, ale ve smlouvě je to nakonec jinak:
Zabývali jsme se i tím, jaké typy smlouv dodavatelé nabízí, kdy za jejich ukončení hrozí pokuta a proč je dobré řešit, jak vysokou sankci za předčasný odchod si dodavatel účtuje:
Dnes se zaměříme na praktiky některých obchodníků s energiemi, které vás mohou připravit o vaše zákonná práva.
Odstoupení od smlouvy podepsané mimo pobočku
Od smlouvy podepsané na pobočce, přesněji v obvyklých obchodních prostorách dodavatele, couvnout jen tak nejde. Pokud ale smlouvu podepisujete mimo tyto prostory nebo distančně, zajišťuje vám občanský zákoník vyšší ochranu. Podobně jako při nákupu v e-shopu.
Podle občanského zákoníku tedy platí, že poté, co podepíšete smlouvu na dodávku elektřiny či plynu, máte ještě 14 dní na rozmyšlení, zda od daného dodavatele skutečně začnete odebírat. Jinak řečeno: do dvou týdnů máte právo od smlouvy bez sankce odstoupit.
Pokud uvedenou lhůtu nestihnete, je tu ještě jedna možnost. Určitá práva nám totiž jakožto spotřebitelům přiznává také energetický zákon. Podle něj lze při změně dodavatele, a za předpokladu, že smlouva byla uzavřená mimo pobočku, smlouvu vypovědět až do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba pak dělá 15 dní a začne běžet první den následujícího měsíce.
Takovou výpověď nesmí dodavatel stejně jako odstoupení od smlouvy nijak pokutovat. Počítejte ale s tím, že mu budete muset zaplatit elektřinu či plyn a související služby dodané do dne, kdy smlouva skutečně skončí.
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Odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory dodavatele/zprostředkovatele nebo distančním způsobem do 14 dní
Výpověď smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele do 15 dnů po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu
Podomní prodejci a organizované akce
Ještě o něco silnější je pak ochrana u smluv uzavřených v rámci nevyžádané návštěvy u vás doma nebo na prodejní akci. Od takové smlouvy lze bez jakýchkoli sankcí odstoupit do 30 dní.
Jenže v praxi vám na dveře nejspíš nebude zvonit obchodní zástupce dodavatele, ale některý z externích zprostředkovatelů. V jeho případě většinou nedostanete k podpisu smlouvu s daným dodavatelem, ale smlouvu o zprostředkování smlouvy se třetí stranou, kterou jsou právě dodavatelé energií.
Zde platí, že i od smlouvy o zprostředkování podepsané při nevyžádané návštěvě u vás doma nebo na prodejní akci, můžete bez sankcí odstoupit do 30 dní.
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Odstoupení od smlouvy uzavřené při nevyžádané návštěvě v domácnosti nebo v rámci organizované akce do 30 dní
Co si ve smlouvě pohlídat?
Výše uvedená práva nám přiznává občanský zákoník a energetický zákon. Někteří obchodníci ale podle ERÚ chtějí tato pravidla obejít, a proto do smlouvy jednoduše napíšou, že k uzavření došlo na pobočce, ačkoli tomu tak nebylo. V takovém případě by po vás totiž mohl obchodník chtít sankci za předčasné ukončení.
Pokud dodavatel ve smlouvě uvede jednoznačně nepravdivou informaci, měla by se nám rozsvítit pomyslná kontrolka. Velmi pravděpodobně tím totiž nebude sledovat náš, ale svůj zájem, radí Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.
Pokud se vám kontrolka nerozbliká nebo smlouvu nepřečtete pozorně, budete se muset nejspíš bránit u soudu, nebo přizvat k řešení ERÚ.
Doporučovala bych trvat na tom, že ve skutečnosti jsme smlouvu uzavřeli mimo obchodní prostory. Dodavateli bychom pak měli adresovat odstoupení od smlouvy nebo výpověď. Pokud by nám naše právo i tak upíral, můžeme se obrátit na soud nebo na ERÚ v mimosoudním řešení sporu s návrhem na určení, že smlouva zanikla, a kdy se tak stalo, radí Zemanová.
Jak zahájit mimosoudní řešení s pomocí ERÚ
Pokud se s dodavatelem nedohodnete, můžete se tedy jako spotřebitel obrátit na Energetický regulační úřad a požádat ho o mimosoudní vyřešení sporu. Vedle sporů ohledně toho, zda dodavatel uznal vaši výpověď či odstoupení od smlouvy, řeší ERÚ například situace, kdy dodavatel neprovede vyúčtování, nevrátí přeplatek nebo nezahájí dodávky v dohodnutém termínu.
Řízení je vždy potřeba zahájit písemným návrhem, ve kterém uvedete své údaje a identifikační údaje dodavatele, srozumitelně popíšete problém a především přesně napíšete, jaké rozhodnutí po ERÚ požadujete. K návrhu přiložte smlouvu a její dodatky, obchodní podmínky, vyúčtování, reklamaci, výpověď nebo odstoupení a dosavadní komunikaci s dodavatelem.
Podepsaný návrh pak můžete poslat poštou, datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem. Za zahájení řízení se neplatí správní poplatek a není nutné mít advokáta. Rozhodnutí, které ERÚ na konci vydá, pak bude pro obě strany závazné. Běžné spory úřad zpravidla řeší do čtyř měsíců.