Energie a smluvní pokuty: Proč se vedle ceny vyplatí sledovat i sankce za předčasný odchod

Energetický regulační úřad před časem sestavil sadu doporučení, která mají upozornit na triky dodavatelů energií, s nimiž se ve své praxi často setkává. Na Měšci se na tato doporučení podíváme detailněji a zároveň pomůžeme s vysvětlením dalších důležitých pojmů, které se hodí znát, pokud se ve světě energií zatím příliš neorientujete. Jejich pochopení vám totiž může pomoci udělat lepší rozhodnutí a vybrat si produkt, který bude skutečně odpovídat vašim potřebám.
Podrobněji už jsme probrali situaci, kdy si s dodavatelem sjednáte fixovanou cenu v domnění, že ji budete mít po celou dobu trvání smlouvy, ve smlouvě je tomu ale jinak:
Dnes se podíváme na smluvní pokuty a protizákonné pasáže, které se někteří dodavatelé snaží do smlouvy propašovat.
Jaký typ smlouvy můžete s dodavatelem podepsat
Dodavatelé energií obecně nabízí 2 typy smluv: smlouvy na dobu určitou a smlouvy na dobu neurčitou.
Smlouvy na dobu určitou se obvykle uzavírají s fixovanou cenou. Fixace ceny znamená, že se po sjednanou dobu vaše cena za odebranou kilowatthodinu nezmění. Obvykle jde o jeden až tři roky.
Fixovaná cena může představovat výhodu v momentě, kdy jdou ceny energií nahoru. Pokud jdou ale ceny na burze dolů, fixovaná cena vás naopak znevýhodní. Obecně se pak dodavatelé energií snaží tyto smlouvy na dobu určitou „odměňovat“ výhodnější cenou.
Právě tyto smlouvy na dobu určitou, respektive jejich předčasné ukončení, bývají spojené se smluvními pokutami.
U smluv na dobu neurčitou si dodavatelé často nechávají možnost smlouvu jednostranně měnit, ať už jde o cenu energií nebo další podmínky. V momentě, kdy k takové změně dojde, má ale dodavatel ze zákona povinnost vás o této změně adresně informovat, nejméně 30 dní předem. A pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, můžete smlouvu vypovědět až do 20. dne před jejím koncem.
Obecně ale u smluv uzavřených na neurčito není nutné čekat ani na změnu podmínek, odejít bez sankce můžete kdykoli, většinou je ale nutné dodržet alespoň tříměsíční výpovědní dobu.
Vedle toho dodavatelé nabízí také spotové ceny, které se průběžně mění podle aktuální situace na trhu. Nejde tedy o předem pevně danou cenu, kterou máte zafixovanou třeba na rok nebo dva, ale o cenu navázanou na velkoobchodní trh.
Pro smluvní pokuty je ale nejdůležitější rozdíl mezi smlouvou na dobu určitou a neurčitou.
Smlouva na dobu určitou: Kdy hrozí pokuta
Pokud se při výběru dodavatele energie rozhodnete pro smlouvu na dobu určitou, je tedy potřeba počítat s případnou smluvní pokutou a především jí věnovat pozornost už před samotným podpisem smlouvy.
Podle Energetického regulačního úřadu se při rozhodování o změně dodavatele často řídíme aktuální cenou, někdy i pověstí dodavatele, jak vysoká je smluvní pokuta, ale řeší málokdo.
Cena na trhu může klesnout, nebo se dostanete do sporu se svým dodavatelem a budete chtít smlouvu ukončit dříve a přejít jinam. Proto je dobré brát v potaz pokuty ve smlouvě, které za to hrozí, upozorňuje ERÚ.
Pokutu za předčasné ukončení přitom může dodavatel ve smlouvě určit jako pevnou, nebo ji navázat na určitý výpočet. Zároveň ale od loňského srpna dle zákona platí, že nemůže být vyšší než 40 % z obchodní části ceny, kterou byste zaplatili do řádného ukončení smlouvy. Do obchodní nebo také neregulované části ceny dodavatelé promítají, za kolik a kdy danou komoditu nakoupili a připočítávají svoje náklady na provoz, marketing a samozřejmě také to, co chtějí nad rámec těchto nákladů vydělat.
Dříve si dodavatelé k pokutám někdy účtovali ještě náhradu škody, ani to ale díky změnám v energetickém zákoně není možné.
Příklad
Pokud by vám zbývalo do konce smlouvy ještě 180 dní a vaše průměrná denní spotřeba odpovídala ceně obchodní části 40 Kč denně, „zmařená“ dodávka by činila 7200 Kč. Smluvní pokuta ve výši 40 % by pak vyšla na 2880 Kč.
Pokud vám dodavatel smluvní pokutu za předčasné ukončení vyúčtuje, nemusí to ještě znamenat, že ji máte bez dalšího zaplatit. Protože zákon nově omezuje výši smluvní pokuty podle částky, kterou byste zaplatili za dodávku do řádného konce smlouvy, vyplatí se při vyúčtování sankce ověřit, z čeho dodavatel při výpočtu vycházel. Zkontrolujte hlavně, kolik času zbývalo do konce smlouvy, jakou cenu dodavatel použil a zda výsledná částka nepřekračuje zákonný strop.
Odpuštění smluvní pokuty jako častý trik energošmejdů
V souvislosti se smluvními pokutami je dobré dát si pozor také na zprostředkovatele energií. Ti lidem se smlouvou na dobu určitou často slibují, že přechod od dodavatele zajistí bez jakýchkoli sankcí. V praxi to ale není možné.
Smlouva není víc než zákon
Vedle smluvních pokut ERÚ upozorňuje také na určitá ustanovení, která dodavatelé do smluv vkládají, ačkoli nejsou v souladu s právní úpravou. Zde je vhodné pamatovat na to, že smlouva není víc než zákon, od kterého se nelze jen tak odchýlit.
Podle ERÚ se lze s touto praktikou setkat například při automatické prolongaci smlouvy. Automatická prolongace znamená automatické obnovení smlouvy na dobu určitou, typicky za stejných podmínek a na stejnou dobu. Od roku 2024 přitom platí, že na automatické prodloužení smlouvy vás musí dodavatel upozornit 30 dní předem. A pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, máte ze zákona právo smlouvu až do 20. dne před jejím koncem vypovědět.
V praxi ovšem někteří dodavatelé požadují případnou výpověď podstatně dříve, což je nezákonné.
Smluvní ujednání, která jsou se zákonem v rozporu, jsou neplatná. Pokud ve smlouvě objevíte protizákonné pasáže, radíme ji vůbec nepodepisovat a ideálně nás na tuto „chybu“ upozornit, apeluje Energetický regulační úřad.