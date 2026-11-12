EET se vrací. Evidovat se budou i platby kartou či QR kódem. Výjimka vás vyjde na 16 800 korun

Od ledna budou muset někteří podnikatelé opět evidovat tržby. Vyplývá to ze zákona o evidenci tržeb, který začne platit od příštího roku a přinese také řadu daňových novinek.
Ministerstvo financí novou verzi evidence tržeb (EET 2.0) prezentuje jako jednodušší a technicky méně náročnou. Oproti předchozímu období nebude nutné tisknout účtenky a povinnost evidence bude platit pro užší okruh údajů. Stát také malým podnikatelům nabídne jednoduché bezplatné řešení evidence v prohlížeči bez nutnosti kupovat nějaké zařízení či software.
Otázkou je, jestli je nutné plošnou evidenci tržeb zavádět v době, kdy velká část Čechů platí elektronicky a tudíž s digitální stopou.
Dnešní realita je od doby první EET odlišná. Podíl hotovostních plateb dlouhodobě klesá, naopak přibývá transakcí kartou, mobilem, QR kódem nebo prostřednictvím různých platebních bran. Jinými slovy, prostor, v němž byla hotovost spojena s omezenou dohledatelností, se přirozeně zmenšuje, poukazuje Jan Mašek, jednatel KODAP Liberec, ale zároveň připouští, že nová EET na tento vývoj reaguje tím, že její působnost už není založena jen na hotovostních úhradách.
Kdo bude muset evidovat tržby?
Povinnost evidovat tržby se bude vztahovat na podnikatele, kteří přijímají tzv. kontaktní platby a platby v hotovosti. Jak vyplývá z názvu, kontaktní platby jsou uskutečňované při osobním kontaktu se zákazníkem a ve vaší provozovně (nebo např. v dopravním prostředku při dodání zboží či poskytnutí služby). Nezáleží přitom, jestli jde o platbu v hotovosti, kartou, prostřednictvím QR kódu či platební aplikace nebo poukázkou, šekem či virtuálním aktivem. Podstatné je splnění dvou výše zmíněných znaků.
Kdy musíte v EET evidovat hotovost, platby kartou, faktury či QR platby a kdy nikoli?
Povinnost evidovat tržby bude platit i pro šipkové automaty, stolní fotbaly a kulečníky.
Podstatná změna proti roku 2016 je v tom, že rozhodující už není forma platby, ale způsob prodeje. Pokud zákazník stojí u kasy nebo je s vámi v osobním kontaktu, tržbu evidujete – bez ohledu na to, jestli zaplatí bankovkou, kartou nebo naskenováním QR kódu, vysvětlil Vladimír Hejduk, daňový expert a partner Rowan Legal s tím, že tak do systému vstoupí i řada provozoven, které dosud hotovost prakticky nepřijímaly.
Co se u tržeb eviduje?
U tržeb, na které se vztahuje povinnost evidence je nutné zaznamenávat:
- identifikace podnikatele,
- datum a čas,
- částka,
- evidenční jednotka (např. provozovna),
- označení pokladního zařízení,
- pořadové číslo tržby.
Koho se evidence tržeb netýká?
Povinná evidence se netýká tržeb, které nejsou platbou v hotovosti a zákazníci je provedou na dálku a nejsou tedy při tom u podnikatele fyzicky přítomni (např. bankovní převod, platba přes platební bránu nebo QR kód na e-shopu zadaná z domova).
Výjimkou z evidence hotovosti je také platba na dobírku, která se následně převádí na účet poplatníka, doplnil Hejduk.
Povinnost se nevztahuje ani na příjmy, které nepocházejí z podnikání (např. nájemné).
Zákon o evidenci tržeb také v § 11 – 13 výslovně jmenuje výjimky, na které se povinnost nevztahuje. Kromě jiného jde např. o tržby OSVČ v režimu paušální daně, který se přihlásí k přirážce, jež ho povinností zprostí (tzv. režim EET OFF – viz dále) nebo za určitých podmínek i osoby s průkazem ZTP a ZTP/P získaným pro oboustrannou těžkou ztrátu zraku, pro úplnou nebo praktickou nevidomost nebo hluchoslepotu.
Přirážka za zproštění povinnosti evidovat tržby EET OFF
Jak už jsme uvedli výše, evidenci tržeb se mohou za určitých podmínek vyhnout také OSVČ s paušální daní v režimu EET OFF. Do něj mohou vstupovat pouze podnikající fyzické osoby v prvním pásmu paušální daně, jestliže jejich příjmy ze samostatné činnosti v předchozím období nepřesáhly 1 mil. Kč ročně.
Vstup do režimu EET OFF je podmíněn přihlášením k přirážce zprošťující povinnosti evidovat tržby, kterou je nutné podat do desátého dne období, od kterého se k této přirážce podnikatel přihlašuje. Pak už je pro daný rok režim neměnný, z EET OFF je tedy případně možné vystoupit až pro další rok. Vystoupení k začátku dalšího období opět předchází žádost podaná do desátého dne po skončení roku, ve kterém byla OSVČ v režimu EET OFF.
Pokud by došlo k tomu, že příjmy podnikatele v režimu EET OFF překročí za dané období 1 mil. Kč, musí dané období v tomto režimu už dokončit a od následujícího roku začne s evidencí tržeb.
Stát nedá těmto podnikatelům ale výjimku z povinnosti evidovat tržby zadarmo. I když má být EET OFF určeno pro drobné podnikatele s nejnižšími příjmy, vyjde hodně draho. V současnosti platí, že podnikatel s paušální daní v prvním pásmu posílá státu měsíčně 9162 Kč, přičemž částka se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a ze 100 Kč na daň z příjmů. Příští rok se tato měsíční platba kvůli růstu průměrné mzdy zvýší na 9662 Kč (6074 Kč důchodové pojištění + 3488 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč na daň z příjmů.
Využití režimu EET OFF bude podnikatele stát každý měsíc dalších 1400 Kč na dani z příjmů. Místo 9662 Kč tedy zaplatí 11 062 Kč (6074 + 3488 +1500). Jen to, že se vyhnou evidenci tržeb, je tedy ročně přijde na 16 800 Kč navíc jen na platbě daně.
Paušální daň 2027: OSVČ s nižšími příjmy si připlatí, ti ostatní budou platit pořád stejně
Je tedy nutné dobře rozmyslet, jestli pohodlí související s režimem EET OFF stojí malým podnikatelům za to. Odpověď na tuto otázku závisí na výši příjmů a volbě výdajového paušálu. Na konkrétní výpočty se můžete u různých modelových příkladů podívat v článku na sesterském serveru Podnikatel.cz.
Čím má OSVČ nižší příjmy, tím spíše se jí výjimka z EET nevyplatí, ukazují výpočty
Jak se připravit na EET 2.0?
K evidování tržeb se můžete od letošního listopadu hlásit přes Daňovou informační schránku plus (DIS+) na portálu MOJE daně v části Online finanční úřad (pokud by se vám možnost aktivace v DIS+ nezobrazovala, možná je nutné přenastavit oprávnění).
Na témže místě se dá generovat také podkladní certifikát a založit evidenční jednotka (např. provozovna). K dispozici je tam i videomanuál, který přihlášení popisuje krok za krokem, využít se dá i infolinka finanční správy na čísle 953 109 109. Nebo si postup přečtěte v článku na sesterském serveru Podnikatel.cz, který nadcházející evidenci tržeb podrobně sleduje.
Jak tržby evidovat?
Podnikatelé si v souvislosti se zavedením evidence tržeb budou moci uplatnit jednorázovou daňovou slevu do výše 5000 Kč.
Kvůli evidenci tržeb budete potřebovat buď pokladní zařízení nebo aspoň mobilní aplikaci v mobilu, tabletu či počítači. Podstatné je, aby zařízení bylo připojené k internetu. Na vás je, jaké řešení vzhledem ke své činnosti zvolíte, musíte s ním ale být schopni odeslat údaje o tržbě do systému finanční správy, přijmout z něj potvrzení a opatřit zaslanou datovou zprávu pokladním certifikátem.
Údaje o tržbě se odesílají přes datovou zprávu při přijetí tržby nebo při zadání příkazu k její úhradě, pokud byl vydán dříve. Účtenku přímo kvůli evidenci vystavovat nemusíte.
Finanční správa připouští použití pokladních zařízení pořízených pro účely předchozí evidence tržeb, pokud zvládne pracovat podle současných požadavků. Mohla by tedy stačit jen aktualizace softwaru ze strany dodavatele pokladního systému, to si ale ověřte včas předem.
Do zařízení nebo aplikace je před použitím potřeba nahrát vygenerovaný certifikát a nastavit na něm dobu odezvy, což je čas mezi pokusem zařízení o odeslání údajů o tržbě a přijetím potvrzení od finanční správy. Délka odezvy je závislá na rychlosti vašeho internetového připojení, minimální délka však jsou 2 sekundy.
V prosinci také finanční správa spustí bezplatnou webovou aplikaci MOJE eet pro malé podnikatele, která poběží v prohlížeči bez nutnosti instalovat speciální software. Bude napojena na DIS+ i certifikační autoritu. Využít ji mohou jen ti, kteří mají dvě evidenční jednotky a vhodnější je spíš pro místa s nižším objemem transakcí.
Podrobnější informace k pravidlům evidence tržeb najdete na speciálním webu o EET 2.0.
Kdy evidence tržeb odstartuje?
Ačkoli byste se na ní měli připravovat už nyní, odstartuje evidence tržeb až v lednu příštího roku. První měsíc bude spíš zkušební, určený na vyladění celého systému a finanční správa by neměla plnění povinností spojených s EET za tento měsíc ještě vymáhat (ale tržby už byste v lednu evidovat měli).
Ke spuštění ostrého provozu dojde v únoru.