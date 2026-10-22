EET se blíží, podnikatelé ale otálejí. 56 % ještě neudělalo žádný krok k přípravě

Nová elektronická evidence tržeb (EET 2.0) začne fungovat od 1. 1. 2027. OSVČ a firmy se budou moci do systému přihlašovat a získávat potřebné certifikáty už od 1. 11. 2026. Přesto značná část z nich se na návrat evidence dosud nezačala připravovat.
Podle průzkumu, který pro společnost Global Payments provedla agentura Response Now, 56 % podnikatelů, kteří o návratu EET slyšeli, zatím k přípravě nic nepodniklo. Přibližně polovina dotázaných se si zároveň myslí, že není dostatečně informovaná o tom, co pro ně nové povinnosti budou znamenat.
Průzkum proběhl od 23. do 30. září 2026 a zúčastnilo se ho 501 respondentů z řad podnikatelů, živnostníků a osob rozhodujících o pokladních systémech ve firmách do 249 zaměstnanců. Výsledky byly představeny 21. 10. 2026 na tiskové konferenci společností Global Payments, České spořitelny a Visa v Praze.
Nejmenší podnikatelé očekávají problémy s administrativou
Největší obavy mají OSVČ a malé firmy z nárůstu administrativních povinností. Následují náklady na technologie, možné technické komplikace a obtížná orientace v pravidlech nové evidence.
Pro nejmenší OSVČ přitom může být zavedení EET citelnější než pro větší firmy, které už mají vlastní účetní nebo technické zázemí.
Z nejmenších podnikatelů se 52 % obává komplikací způsobených administrativní zátěží. Mezi podnikateli s ročním obratem do 300 000 Kč pak 38 % očekává negativní dopad EET na své podnikání.
Každý druhý se velmi obává dopadů administrativní zátěže, shrnul výsledky průzkumu Miloš Toman, generální ředitel Global Payments.
Část podnikatelů se už ale na návrat EET připravuje. Podle prezentovaných výsledků 23 % respondentů studovalo informace zveřejněné státem, 17 % konzultovalo situaci s účetním nebo daňovým poradcem a 15 % ověřovalo kompatibilitu stávajícího pokladního nebo platebního systému.
Jenže právě technické vybavení představuje další problém.*Dvě třetiny dotázaných uvedly, že jejich současný pokladní nebo platební systém EET 2.0 nepodporuje.
V řadě případů by ale měla stačit aktualizace stávajícího systému. Pro drobné podnikatele navíc finanční správa připravuje bezplatnou webovou aplikaci.
Evidovat budete muset i platby kartou nebo QR kódem
Nová EET se od původní evidence v několika ohledech liší.
Evidovat se budou především takzvané kontaktní platby, tedy platby uskutečněné při osobním kontaktu podnikatele se zákazníkem nebo v provozovně. Nezáleží přitom na tom, zda zákazník zaplatí hotově, kartou, prostřednictvím mobilního telefonu nebo QR kódu.
Rozhodující tak nebude samotná platební metoda, ale okolnosti platby.
Příklad: Pokud zákazníkovi vystavíte fakturu a on vám ji zaplatí až doma bankovním převodem, takovou platbu evidovat nemusíte. Jestliže ale fakturu uhradí přímo ve vaší provozovně v souvislosti s nákupem nebo poskytnutím služby, evidence se na ni vztahuje.
Podobné pravidlo platí u QR plateb. Pokud zákazník zaplatí QR kódem přímo u pokladny, jde o evidovanou tržbu. Naopak standardní platba přes platební bránu nebo QR kód na e-shopu bez osobního kontaktu evidenci nepodléhá.
Co když zákazník nechce vrátit drobné nebo nechá spropitné?
Na tiskové konferenci zaznělo také několik modelových situací, na kterých organizátoři vysvětlovali, jak má evidence fungovat v praxi.
Zákazník nakoupí za 78,90 Kč, zaplatí 80 Kč a nechce vrátit.
Podle příkladu prezentovaného společností Global Payments máte evidovat skutečně přijatých 80 Kč, nikoli pouze cenu zboží.
Zákazník zaplatí účet 100 Kč a nechá 50 Kč spropitné.
Zde záleží na tom, komu spropitné náleží. Jestliže jde přímo o příjem zaměstnance, nejde o tržbu podnikatele. Pokud je ale příjmem restaurace, podléhá evidenci.
Zákazník vrátí zboží a vy mu vrátíte peníze.
Také tuto operaci musíte zohlednit v EET, a to prostřednictvím storna, při němž se eviduje záporná částka.
Přijmete platbu v eurech.
Evidovanou částku je nutné uvést v českých korunách.
Pokazí se vám tiskárna účtenek.
Samotná EET 2.0 nevyžaduje tisk ani vystavování účtenek. Tím však nezanikají povinnosti vydat zákazníkovi doklad, které vyplývají z jiných právních předpisů. Stačí ho např. poslat e-mailem či jinak elektronicky.
Další změnou je omezený rozsah evidovaných údajů. Finanční správě už nebudete odesílat například rozpis tržby podle jednotlivých sazeb DPH.
Evidovat se budou základní identifikační údaje, datum a čas tržby, její pořadové číslo a celková částka.
Podnikatelé chtějí s EET zároveň vyřešit platby kartou
Návrat evidence může některé podnikatele přimět také k přehodnocení toho, jak přijímají platby.
Podle výše zmiňovaného průzkumu by 58 % podnikatelů při pořizování nového řešení kvůli EET uvítalo, kdyby umožňovalo současně přijímat platby kartou. Nemuseli by tak používat oddělený pokladní systém a platební terminál.
Další data prezentovala společnost Visa. Podle jejího průzkumu 62 % podnikatelů přijímajících platební karty uvádí, že zákazníci tento způsob placení vyžadují.
Obchodníci také hodnotili, zda jim zavedení plateb kartou pomohlo v podnikání. Výsledky ukazují, že:
- 33 % obchodníků zaznamenalo po zavedení plateb kartou zvýšení tržeb.
- 28 % uvedlo, že jim možnost přijímat karty přivedla nové zákazníky.
- 55 % podnikatelů, kteří v minulosti přestali přijímat karty, nyní zvažuje jejich opětovné zavedení.
Je fér dodat, že jde o zkušenosti a hodnocení samotných respondentů. Neznamená to, že po zavedení plateb kartou vám automaticky stoupnou tržby. Přijímání plateb kartou navíc není zadarmo. Platíte transakční poplatky a většinou i měsíční pronájem terminálu.
Právě cena podle zástupců společnosti Visa zůstává jednou z hlavních překážek, proč někteří podnikatelé karty nepřijímají.
Jeden terminál pro dva podnikatele? Zatím to nemusí fungovat
Na návrat EET reagují také poskytovatelé pokladních a platebních technologií. Firma Global Payments na tiskové konferenci představila nový systém Genius, který spojuje přijímání plateb s funkcemi pokladny a umožňuje evidovat tržby v souladu s EET 2.0.
Řešení lze provozovat na terminálu nebo kompatibilním mobilním zařízení se systémem Android a technologií NFC. Podnikatelé pak mohou spravovat položky, ceny, slevy a přehledy tržeb i prostřednictvím webového rozhraní.
Na dotaz Měšce zástupci Global Payments potvrdili, že systém zatím nepodporuje využívání jednoho terminálu pro více podnikatelských subjektů.
Typickým příkladem může být kadeřnictví, kde pracují dvě samostatné OSVČ, které sdílejí provozovnu a chtěly by používat jeden platební terminál.
Podle Milana Bednára, ředitele vývoje produktů Global Payments, ale společnost na podpoře více podnikatelských subjektů pracuje a plánuje ji doplnit v příštím roce.
Další dotaz Měšce směřoval na možnost instalovat jejich systém na platební terminály jiných poskytovatelů. Zástupci firmy odpověděli, že v případě samostatných terminálů musí obchodník využít řešení Global Payments. Nemusí však mít bankovní účet u České spořitelny, může být u libovolné banky.
Při výběru technologie byste si proto měli ověřit nejen cenu, ale také kompatibilitu se současným vybavením, podporované funkce a podmínky používání. Zákon o EET vám žádného konkrétního dodavatele pokladního systému nepředepisuje, je to jen na vás.
Příprava začne v listopadu. Certifikát platí jeden rok
Podnikatelé, kterých se povinnost evidence týká, se budou moci od 1. listopadu 2026 přihlásit k EET prostřednictvím Daňové informační schránky plus (DIS+) na portálu MOJE daně. Právě tam zaevidujete své evidenční jednotky, například provozovny, a získáte pokladní certifikát, kterým se budou podepisovat odesílané datové zprávy.
Certifikát bude mít platnost 1 rok a po jejho uplynutí si musíte zajistit jeho obnovu. Některá pokladní řešení mohou tento proces automatizovat, záleží však na jejich technických možnostech.
Pro nejmenší podnikatele připravuje finanční správa aplikaci MOJE eet, kterou chce zpřístupnit od 1. 12. 2026. K evidenci budete moci využít mobilní telefon, tablet nebo počítač s internetovým připojením, aniž byste museli pořizovat komerční pokladní systém.
Pro část OSVČ v prvním pásmu paušálního režimu je navíc určen režim EET OFF. Pokud splní podmínky včetně příjmů ze samostatné činnosti do 1 mil. Kč ročně, mohou se evidence zprostit za cenu přirážky 1400 Kč měsíčně nad rámec běžné paušální zálohy.
Stát očekává miliardy, podnikatelé další povinnosti
Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil na konferenci odhadl, že nová EET by mohla veřejným rozpočtům přinést dodatečný výnos přibližně 10 až 15 miliard korun ročně.
Upozornil také na možnost využít data z evidence tržeb pro ekonomické analýzy a lepší rozhodování státu. Podle něj by podrobnější a včas dostupná data mohla pomoci například při vyhodnocování účinnosti hospodářských opatření.
Pro podnikatele je nyní podstatnější praktičtější otázka: kolik času a peněz je bude návrat EET stát a zda se jim podaří nové povinnosti zvládnout bez výraznějšího zásahu do každodenního provozu.
Z aktuálního průzkumu přitom vyplývá, že právě v této oblasti zůstává největší nejistota.