Na úřadě ukážete telefon, doma se s ním přihlásíte k zahraniční finanční službě a podepíšete nájemní smlouvu. To jsou příklady použití nové české evropské peněženky digitální identity. Ponese počeštěné jméno Valetka (originální název je Evropská peněženka digitální identity) a její vývoj a provoz zajistí konsorcium vedené českou technologickou společností Wultra.
Novou Valetku dnes na tiskové konferenci 24. 11. 2026 představila Digitální a informační agentura (DIA). Pro vás je podstatné, že na rozdíl od stávajících eDokladů nebude Valetka omezena jen na Česko a stejnou aplikaci využijete při osobním jednání i na internetu kdekoli v EU (jen EU, ne obecně Evropa).
Používání bude dobrovolné. Kdo Valetku chtít nebude, má mít dál možnost vyřizovat své záležitosti jinými způsoby. Fyzické doklady samozřejmě zůstávají v platnosti.
eDoklady čeká postupný konec
Pokud už eDoklady používáte, první otázka se nabízí sama. Budete mít v telefonu dvě aplikace na podobnou věc?
Po přechodnou dobu ano. Stát po nějakou dobu počítá se souběhem obou aplikací, následně ale eDoklady skončí. Jejich úlohu převezme Valetka, která nabídne širší možnosti použití.
eDoklady končí, doslova řekl na tiskové konferenci vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Současně vysvětlil, že stát nechce službu ukončit ze dne na den a připraví přechodné období pro lidi, kteří na novou aplikaci ještě nepřejdou. Konkrétní datum vypnutí eDokladů ale oznámeno nebylo.
Rozdíl mezi oběma aplikacemi bude především v rozsahu. eDoklady slouží k osobnímu prokazování v Česku. Valetka však umožní také vzdálené ověření totožnosti, používání služeb napříč EU a elektronické podepisování.
Co bude Valetka umět již při spuštění
Představený plán počítá s pěti praktickými způsoby využití. Další doklady a potvrzení mají přibývat podle toho, jak budou připravené jednotlivé úřady a jejich systémy.
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Funkce
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K čemu má sloužit
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Prokázání totožnosti
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Ověření, kdo jste, při osobním jednání i online, s využitím v celé EU.
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Údaje z občanského průkazu
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Předání ověřených údajů potřebných pro konkrétní službu.
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Řidičské oprávnění
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Digitální potvrzení o řidičském oprávnění.
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Ověření věku
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Například potvrzení plnoletosti bez předání celého data narození.
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Zastupování
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Prokázání oprávnění jednat za někoho jiného, například rodiče za dítě.
Vedle toho má aplikace umožnit přihlášení do Portálu občana i ke službám firem a nabídnout kvalifikovaný elektronický podpis.
Valetka má významně pomoci usnadnit využívání finančních služeb v zahraničí. Na tiskové konferenci zazněl příklad ověření totožnosti při investování prostřednictvím banky v jiné unijní zemi. Podobně má peněženka usnadnit identifikaci u bankovních nebo telekomunikačních služeb.
Certifikační autority mají „problém“
Jednou z nejzajímavějších funkcí má být bezplatný kvalifikovaný elektronický podpis pro osobní, neprofesionální použití. Typickým příkladem z tiskové konference bylo podepsání nájemní smlouvy.
Z odpovědi i zveřejněných podkladů vyplývá, že Valetka má lidem umožnit podepisovat dokumenty elektronicky či komunikovat s úřady zcela bez poplatku.
To je zásadní rozdíl. V současné době pořízení kvalifikovaného osobního certifikátu stojí min. 440 Kč ročně, resp. 1100 Kč na 3 roky, pokud si jej pořídíte u České pošty, která jej má nejlevnější. Nová Valetka tuto službu bude mít v ceně (= zdarma) a nebude tak potřeba platit kvalifikované certifikáty certifikačních autorit.
Kvalifikovaný elektronický podpis má podle nařízení eIDAS účinek rovnocenný vlastnoručnímu podpisu. Pozor, neznamená to ale automaticky totéž jako úředně ověřený podpis. U jednání vyžadujících úřední ověření je nutné posoudit i další zákonné podmínky. Evropská pravidla zároveň umožňují státům omezit bezplatné podepisování fyzických osob na neprofesionální účely.
Pozdě, ale přece
Další dotaz Měšce směřoval k tomu, jak bude česká peněženka fungovat za hranicemi. Zástupci projektu odkazovali na společnou evropskou infrastrukturu, přeshraniční výměnu údajů a certifikaci. Valetka bude českou součástí evropského systému peněženek digitální identity, který vychází z nařízení označovaného jako eIDAS 2.0.
Evropský rámec tak umožňuje, přesněji doslova nařizuje povinnost přeshraničního použití. Dostupnost konkrétního dokladu a jeho přijetí však závisí také na dané službě a příslušných pravidlech. Sám web Valetky upozorňuje, že se možnosti a dostupnost jednotlivých funkcí mohou lišit.
Samotnou evropskou peněženku mají členské státy EU připravit a spustit do 24. 12. 2026. To už Česko nestihne a samotná DIA ve své informační koncepci výslovně přiznává, že plánované spuštění nebude v termínu.
Český oficiální (vládní) termín spuštění Valetky je 31. 12. 2027, tedy zhruba rok po termínu. V den publikace článku tak proběhlo slavnostní představení Valetky a zazněly informace o probíhajícím podepisování smluv.
V praxi bychom se s Valetkou měli začít více setkávat zhruba od dubna 2027 a ostré spuštění pro veřejnost se chystá na podzim 2027.
Jen s mobilem po zemích EU? Úplně ještě ne
Přestože představení Valetky bylo ve značně pozitivním duchu, ještě to neznamená, že nám od konce roku 2027 bude při cestování v EU stačit jen mobil a fyzické doklady necháme doma.
Problémy jsou dva:
- Digitální cestovní doklady pro hraniční kontroly mají vlastní evropský projekt a harmonogram.
- A plnohodnotný mobilní řidičský průkaz má samostatná pravidla zavádění.
Digitální potvrzení o vašem řidičském oprávnění ve Valetce proto není samo o sobě zárukou, že ihned nahradí plastový průkaz při každé zahraniční silniční kontrole. Směr je však daný a dříve či později to bude v EU standard.
Plnoletost prokážete bez celé občanky
Při běžném předložení občanského průkazu ukazujete i údaje, které druhá strana pro danou situaci nemusí potřebovat. Valetka vám umožní předat pouze vámi vybranou informaci.
Příklad:
Služba či prodejce potřebuje vědět, zda už vám bylo 18 let. Valetka předá potvrzení plnoletosti, aniž byste kvůli tomu museli ukázat celé datum narození nebo další údaje z občanského průkazu.
Před předáním vždy budete vidět, kdo údaje požaduje, o které informace žádá a za jakým účelem. Sdílení následně potvrdíte, nebo odmítnete. V aplikaci bude dostupný i přehled, komu jste co poskytli, což je standard u současných eDokladů.
Do peněženky nevidí nikdo, nevidíme do ní my jako stát, nevidí do ní ani dodavatel, uvedl ředitel DIA Bohdan Urban. Podle představeného návrhu stát nebude sledovat, kde a komu se peněženkou prokazujete.
Zdrojový kód aplikace bude veřejný a před spuštěním ještě toto řešení projde nezávislou certifikací.
Aktivace z domova i na poště
Valetka bude určená pro telefony s Androidem a iOS. Po stažení aplikace bude následovat aktivace.
Počítá se s aktivací online z domova i osobně na kontaktních místech. Podle vyjádření dodavatele mají tuto možnost nabídnout také vybrané pobočky České pošty a mít roli kontaktního místa, pokud si někdo nebude vědět rady.
Některé funkce budou fungovat i bez internetu. Oficiální web uvádí osobní prokázání pomocí údajů o občanském průkazu, při němž si údaje předávají dva telefony. U dalších dokladů a služeb bude offline použití záviset na konkrétním řešení. Pro stažení či aktualizaci údajů a některá ověření může být připojení potřeba.
Pro občany bude zdarma samotná aplikace a uživatelská podpora.
Wultra a čtyři partneři včetně Partners Banky
Za zavedení evropské peněženky v Česku odpovídá DIA. Stát bude zajišťovat vydávání identity ze svých registrů, napojení na státní systémy, evidenci subjektů oprávněných ověřovat údaje a dohled nad bezpečností.
Vývoj a provoz samotné aplikace dostane na starost soukromé konsorcium. Vede jej vývojářská společnost Wultra a dalšími členy jsou iProov, Signicat, youniqx Identity AG a Partners Banka.
Wultra se zaměřuje na digitální identitu a zabezpečení. Podle představených podkladů její technologie používají finanční instituce ve více než 25 zemích. Za Wultrou stojí její zakladatel Petr Dvořák.
Že jste o Wultře nikdy neslyšeli? Možná její řešení stejně používáte, např. pokud jste klienty ČSOB, MONETA Bank, Portu a Raiffeisenbank. Jde o českou seriózní společnost, pod jejíž taktovou běží zabezpečení některých mobilních finančních aplikací. Petr Dvořák byl u programování RB Klíče Raiffeisenbank (2013) a při prvním spuštění QR plateb (2012).
Dvořákova Wultra nabrala kapitál na náhradu mobilů pro přihlašování k aplikacím a na postkvantové šifrování
Na tiskové konferenci se Měšec ptal také na důvod zapojení Partners Banky. Obchodní ředitelka Wultry Lenka Yussupova vysvětlila, že účast banky nebyla podmínkou projektu. Při výběru partnerů podle ní hrály roli
technologie a zkušenosti, ale také flexibilita a zájem rozvíjet digitální služby.
Proč tedy Partners Banka? Valetka má být nejen identifikačním, ale i platebním nástrojem a tato banka umí velmi pružně reagovat na technologické potřeby a změny. Na více informací ale byli představitelé na tiskovce skoupí s tím, že se nyní finišují kontrakty a podepisují smlouvy.
Naopak Bankovní identita členem tohoto konsorcia není a ani se s ní pro vývoj Valetky nepočítalo. Bankovní identita se svým Bank ID však nadále (jako komerční, tedy nestátní firma) bude působit se svými službami pro veřejnost i firmy.
Konečná cena bude až ve smlouvě
Stát pořizuje peněženku Valetka formou koncese. Podle Lukáše Klučky má být odměna dodavatele (Wultry) navázaná na fungování služby a zčásti také na počet jejích uživatelů. Smyslem je motivovat provozovatele, aby lidé měli důvod aplikaci používat.
Plná platba DIA za aplikaci Valetka dodavateli má být podmíněna splněním smluvních parametrů. Stát chce do roku 2032 získat čtyři miliony uživatelů a přes 1500 firem, které budou aplikaci využívat dobrovolně.
Prezentace uvádí úsporu 800 milionů korun oproti předpokládané hodnotě zakázky. Konečnou cenu ale zástupci státu na tiskové konferenci nesdělili ani po dotazu novinářů. Odkázali na smlouvu, jejíž podepisování v době konference ještě probíhalo a která má být následně zveřejněna v registru smluv.
Při hodnocení úspory je navíc potřeba držet se toho, co se porovnává. Podle Klučkova vysvětlení zahrnovala předpokládaná hodnota také možné příjmy koncesionáře od třetích stran. Uvedených 800 milionů tak nelze bez znalosti smlouvy jednoduše vydávat za stejnou částku ušetřenou přímo ze státního rozpočtu.
Ke stažení do konce roku 2027
Harmonogram představený na tiskové konferenci počítá s vývojem aplikace a dokončením státní infrastruktury během let 2026 a 2027. Na druhé a třetí čtvrtletí roku 2027 připadá certifikace, testování a příprava spuštění.
Pro veřejnost má být Valetka dostupná ve čtvrtém čtvrtletí roku 2027. Jde o plánované spuštění; aplikaci si zatím stáhnout nemůžete. Další doklady a možnosti použití mají přibývat postupně. Průběžné informace a příklady použití pak zveřejňuje oficiální web Valetky.