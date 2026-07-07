Dynamická konverze prodražuje platby i výběry v zahraničí. Přehled bank, které ji umí blokovat

Před službou dynamic currency conversion (DCC) dlouhodobě varují média a v posledních letech i Ministerstvo financí. S takzvanou dynamickou konverzí se setkáte v zahraničí při výběrech z bankomatů i placení u obchodníků.
Co se dozvíte v článku
Při dynamické konverzi se platba rovnou převede v měně vašeho účtu, v našem případě tedy nejčastěji v českých korunách. Směnný kurz při takové konverzi stanoví provozovatel bankomatu nebo platebního terminálu a právě v tom spočívá kámen úrazu – jejich kurzová marže pro vás většinou bude nevýhodná. V praxi může jít klidně o desetiprocentní a někdy i vyšší přirážku.
Častěji se proto vyplatí DCC odmítnout – což znamená dokončit transakci v místní měně – a nechat konverzi na vydavateli vaší karty. Neplatí to ale absolutně, například při výběrech z bankomatu do 1500 Kč vždy nemusíte na DCC tratit, stejně tak, pokud má váš vydavatel karty vysokou kurzovou marži. Více napoví článek: Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc a proč (TEST)
Obecně pak problém s DCC krom nevýhodných kurzů spočíval také v tom, že provozovatelé bankomatů a terminálů mnohdy neuváděli informace o tom, co vlastně DCC znamená, zrovna transparentně. V roce 2020 proto EU nařídila, aby bankomaty ukazovaly nejen kurz, kterým provádí přepočet, ale i odchylku od středového kurzu Evropské centrální banky.
DCC ale není jediná věc, která může turistu při výběru ze zahraničního bankomatu překvapit. Často narazíte také na fixní poplatek za výběr z bankomatu, takzvaný surcharge fee. Ten se může pohybovat v řádu desítek, ale i stovek korun a nijak nesouvisí s tím, že máte u své banky výběry v zahraničí zdarma.
Některé bankomaty vás pak dokonce postaví před volbu: buď si vyberete dynamickou konverzi, anebo zaplatíte fixní poplatek. Pak je potřeba si spočítat, která varianta vás vyjde lépe.
I tady ale platí, že byste měli výši fixního poplatku znát ještě před dokončením transakce a mít možnost ji odmítnout. Na rozdíl od dynamické konverze se ale surcharge poplatku nejdou vyhnout – pokud ho nechcete platit, musíte si prostě najít jiný bankomat.
Ten, kdo nechce během dovolené tratit na zbytečných poplatích a nevýhodné směně, by si měl tedy vždy dobře pročíst, co mu bankomat nebo terminál nabízí. Tahle rada je ale tak trochu knížecí – u části turistů narazí na neznalost cizího jazyka, bankomaty a terminály se mnohdy navíc neptají úplně srozumitelně.
Některé tuzemské banky proto v posledních letech přišly s vlastním řešením – možností výběry a platby s dynamickou konverzí na kartě zablokovat.
V praxi to pak probíhá tak, že pokud vybíráte hotovost či platíte v obchodě a bankomat či terminál chce tuto transakci zaúčtovat v korunách, vaše banka takovou transakci zamítne a vy máte následně znovu možnost zvolit zaúčtování transakce v místní měně.
Z dvanácti oslovených tuto službu aktuálně nabízí sedm bank. Jedna banka pak nabízí i blokaci výběrů z bankomatů se surcharge fee. V našem přehledu zjistíte, které banky to jsou. Pro toho, kdo se zrovna chystá do zahraničí, pak rovnou máme i návod, jak blokaci DCC či fixního poplatku aktivovat.
Které banky umí blokovat DCC a jak na to?
|Vydavatel karty
|Blokace služby DCC
|Air Bank
|❌
|Banka CREDITAS
|❌
✅ Pouze klienti nového IB
|Curve
|❌
|Česká spořitelna
|✅
|ČSOB
|❌
|Essox
|❌
|Fio banka
|✅
|Home Credit
|❌
|J & T Banka
|❌
|Komerční banka
|❌
|mBank
|✅
|MONETA Money Bank
|✅
|Oberbank
|❌
|Partners Banka
|✅
|PPF banka
|❌
|Raiffeisenbank
|❌
✅ Jen pro výběry z ATM u debetních karet
|Revolut
|❌
|Skip Pay
|❌
|Trading 212
|❌
|Twisto
|❌
|UniCredit Bank
|❌
|Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz
|❌
|Wise
|❌
|ZEN.com
|❌
Česká spořitelna
Blokaci DCC najdou klienti České spořitelny v detailu platební karty v sekci nastavení platebních funkcí. Po aktivaci bude karta automaticky odmítat transakce, u kterých je nabízena konverze měny ze strany obchodníka nebo provozovatele bankomatu.
Fio banka
Pokud jste klientem Fio banky a chcete si dynamickou konverzi zablokovat, můžete k tomu využít internetové i mobilní bankovnictví.
V internetovém bankovnictví je potřeba najít sekci Platební karty. Zde v detailu karty otevřete Zabezpečení a zvolíte možnost Blokované typy transakcí, kliknete na Změnit a vypnete volbu Platby s dynamickou konverzí měny (DCC).
Ve smartbankingu najděte sekci Karty a část zabezpečení, kde je třeba vybrat možnost Blokace vybraných transakcí a následně vypnout možnost Platby s dynamickou konverzí měny (DCC).
mBank
Klienti mBank si mohou zablokovat jak DCC, tak i výběry z bankomatů s fixním poplatkem. Blokaci DCC zvládnete v mobilní aplikaci, kde kliknete na Produkty a poté na Karty a vyberete si kartu, pro kterou chcete dynamickou konverzi zablokovat. Dále kliknete na Více a poté na Nastavení karty. V části Platby s převodem měny (DCC) najdete tlačítko pro zablokování. Na stejném místě můžete DCC i odblokovat.
MONETA Bank
Vypnutí plateb s dynamickou konverzí měny má MONETA od loňska. Deaktivaci DCC lze provést v mobilní aplikaci i v internetovém bankovnictví v sekci Karty.
Pokud si klient službu vypne, ale následně na terminálu zvolí platbu s DCC, transakce bude automaticky zamítnuta a klient následně obdrží upozornění s vysvětlením důvodu zamítnutí, popsala mluvčí banky Tereza Ryšanová.
Raiffeisenbank
Raiffeisenbank umožňuje blokaci DCC pouze při výběrech ze zahraničních bankomatů s debetní kartou. Službu lze aktivovat v mobilním bankovnictví pod volbou Výběry s převodem měny. Blokaci DCC lze nastavit i v internetovém bankovnictví.
Partners Banka
Jako klient Partners banky si můžete DCC blokovat pro výběry z bankomatů i platby kartou u obchodníků. Tuto ochranu si v mobilní aplikaci zapnete jednoduše v Nastavení karty.
Banky, které blokaci DCC (zatím) nenabízí
Air Bank
Air Bank podle tiskového mluvčího Michala Kuzmiaka možnost blokace DCC aktuálně nepřipravuje.
Dlouhodobě se spíše soustředíme na to, aby měli klienti při placení a výběrech v zahraničí co nejvíce informací a mohli se sami informovaně rozhodnout. Klienty proto pravidelně upozorňujeme na princip fungování DCC i na možné poplatky provozovatelů bankomatů.
Banka CREDITAS
Blokaci dynamické konverze Banka CREDITAS aktuálně nabízí pouze části klientů, kteří pod Creditas přišli v rámci sloučení s Max Bankou, resp. mají novou verzi internetového/mobilního bankovnictví CREDITAS ONE. Zbývajícím klientům banka možnost vypnout DCC nabídne v následujících týdnech.
Většina retailových klientů bude mít DCC k dispozici v průběhu července. Banka CREDITAS postupně přechází na nový systém CREDITAS ONE. V rámci něj klienti službu možnosti vypnutí DCC mají. Už loni na podzim byli do systému zmigrováni klienti, kteří využívali služeb Divize Max, vysvětlila tisková mluvčí banky Anna Bakošová.
ČSOB
ČSOB možnost plošně zablokovat dynamickou konverzi aktuálně nenabízí a její zavedení ani neplánuje.
Obecně klientům doporučujeme upřednostňovat bezhotovostní placení, které je zdarma, tedy bez poplatku, radí mluvčí banky Jan Urban.
Komerční banka
Možnost blokace DCC aktuálně nenabízí ani Komerční banka, na spuštění služby ale pracuje.
Funkcionalitu blokace DCC budeme postupně zpřístupňovat v nových verzích aplikace KB+, uvedla na dotaz redakce tisková mluvčí Lucie Leixnerová.
Oberbank
Pro Oberbank platební karty vydává ČSOB, takže kopíruje její nastavení karet a blokaci DCC neumí.
UniCredit Bank
UniCredit Bank možnost blokace DCC nenabízí a podle mluvčího Petra Plocka zavedení této služby v dohledné době ani neplánuje.
Blokace fixního poplatku za výběr
Blokaci výběrů z bankomatů, jejichž provozovatelé si za výběr strhávají fixní poplatek, aktuálně umí pouze mBank. Ostatní oslovené banky službu nenabízí a její zavedení ani neplánují.
Blokováním surcharge by klient ztratil možnost vybrat z ATM úplně, v tomto případě totiž neexistuje alternativa, jako je to u DCC. Pokud by pak klient například neměl data nebo telefon, neměl by možnost výběru z ATM do té doby, než najde ATM bez surcharge, nabízí vysvětlení tisková mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
Jednak klienti poplatek za výběr na bankomatu vidí, jednak jsou země, v nichž bezpoplatkové bankomaty pro výběr s použitím zahraniční karty téměř nemají, namátkou Albánie či Indie, takže by si klienti s touto službou nemohli peníze vybrat skoro nikde, doplňuje Anna Bakošová z Creditas.
U mBank lze výběry z bankomatů se surcharge blokovat v mobilní aplikaci. Zde je potřeba kliknout na Produkty a poté na Karty, kde si vyberete kartu, pro kterou chcete tyto výběry blokovat. Dále kliknete na Více a poté na Nastavení karty, kde v části Bankomaty s poplatkem najdete tlačítko pro blokování.
Tip! Transakci ve směnárně jde do tří hodin stornovat
Pokud se vám na dovolené nechce hledat bankomat a na platby kartou nespoléháte, patrně si valuty povezete už z domova. Pak se vám může stát, že si peníze vyměníte v jedné směnárně a následně zjistíte, že jinde by vám dali lepší kurz.
V takovém případě máte právo od transakce odstoupit, jestliže jste si směnili částku do 1000 EUR. Vždy to ale musíte stihnout do tří hodin od provedení transakce.