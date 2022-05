Dva roky stačily ke změně finančního a digitálního světa. Jak žijeme po pandemii a s válkou?

Co covid-19 začal, to napadení Ukrajiny Ruskem rozjelo naplno. Svět se přesouvá do online prostředí. Pochopili jsme, že ne vždy se můžeme volně pohybovat. Ne vždy jako zaměstnavatelé najdeme dost lidí na práci. Také už na všechno není tolik času jako dřív. Musíme zrychlit a hlavně zjednodušovat. A papír přesunout do digitálu. Ke zpracování digitálních dat už nebude zapotřebí tolik lidí, jako když je dodáte vytištěné a podepsané na papíru. To jsou body ze závěrů finanční konference serveru Měšec.cz, která proběhla ve čtvrtek 19. 5. 2022 v pražském hotelu Jalta.

Životní pojištění porovnat a sjednat online? Ještě vloni nemožné

To se dnes děje i u tak „papírové“ záležitosti, jako je například sjednávání životního pojištění. Kdo si kdy sjednával životní pojištění, jistě si vzpomene, jak proseděl minimálně půl hodiny na pobočce pojišťovny nebo v kavárně s pojišťovacím poradcem, kde krok za krokem probíral své osobní záležitosti. Každý pojišťovák vás vyzpovídal, jaký máte příjem, kolik měsíčně utratíte, jestli máte hypotéku, jaké máte choroby, jestli se neléčíte se zády nebo s vysokým tlakem. Pojistná smlouva se sice mohla sjednat v online prostředí dané pojišťovny, do které mají přístup jen zaměstnanci nebo externí sjednatelé, poté ji však bylo nutné vytisknout a doručit pojištěnému a v případě externích poradců i pojišťovně.

Společnost Rixo, která provozuje online srovnavače pojištění majetku, vozidel, a odpovědnosti, začala v roce 2021 vyvíjet také srovnavač právě životního pojištění, který zároveň s ohledem na vyplněné detailní údaje o příjmech, věku, zdravotního stavu a závazcích navrhne adekvátní pojistné částky.

Začátek nebyl vůbec jednoduchý. Narazili jsme zpočátku na myšlenkové nastavení jednotlivých pojišťoven, které si nedovedly představit, že by právě životní pojištění mohl být produkt, který je možné sjednat bez osobního kontaktu klienta a sjednatele, řekl na konferenci FIN (R‌)Evoluce Martin Ždímal ze společnosti Rixo.

V tuto chvíli už nicméně Rixo přesvědčilo 5 pojišťoven, které se do projektu zapojily: Uniqa Pojišťovna, Česká podnikatelská Pojišťovna, Komerční pojišťovna, Allianz pojišťovna a NN pojišťovna.

Srovnavač stále ještě nedokáže pojištění přímo sjednat, nicméně podle Martina Ždímala je to hudba blízké budoucnosti, přibližně dalšího jednoho roku.

Na call centrech místo lidí pracují chytří roboti

Nutnost zjednodušit procesy a hlavně nahradit lidskou sílu už začala řešit také společnost KRUK Česká a Slovenská republika, která se zabývá správou a vymáháním pohledávek.

V době pandemie, kdy byla většina obchodů zavřená, došlo k zadržení obrovské části spotřeby. Státní schodek narůstal o 2 mld. Kč každý den, protože vláda pumpovala peníze do ekonomiky, aby firmy nemusely propouštět lidi. Ti naopak zjistili, že nemusí tolik pracovat, a přesto se dostávají k penězům, ať už ve formě plného platu za méně peněz, nebo kompenzací.

Všichni najednou byli schopni pracovat z domu, včetně lidí v call centrech. To, o čem se dříve říkalo, že nejde, najednou šlo, popisuje situaci Jan Lopata ze společnosti KRUK.





Proto i tato firma přišla s novinkou v podobě robotické automatizace, kterou firma nazývá RPA – ML – AI.

Robot funguje v podstatě jako back office. Dokáže převzít z pošty dokument, otevře ho, přečte, pozná, co se v něm píše, a obsah zjednoduší, aby byl pochopitelnější pro příjemce.

Pracuje za pomoci morfologie, převádí slova do základních tvarů, nadbytečné ignoruje a nahrazuje jinými výrazy. Až si jeden povzdechne, proč roboti toto umí, zatímco většina lidí nikoli.

Například pokud se mu dostane do robotických „rukou“ právnický text:

Účastníci se vyzývají, aby ve lhůtě dnů ode dne doručení tohoto usnesení soudu písemně sdělili, zda souhlasí s tím, aby soud věc rozhodl jen na základě jimi předložených listinných důkazů bez nařízení jednání.

Vyzývá žalobce a žalovaného, aby se ve lhůtě dnů od doručení tohoto usnesení vyjádřili, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání

Robot má za úkol oba pochopit a vyhodnotit jako identické, resp. text zjednodušit.

Způsob práce robota

Robotický systém RPA – ML – AI firmy KRUK Česká a Slovenská republika Autor: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Válka na Ukrajině i v kyberprostoru

Abychom se podívali také na dopady válečného konfliktu na Ukrajině, i v tomto směru budou muset firmy investovat, a to zejména do kyberbezpečnosti. Poté, co se rozjely sankce vůči Rusku, rozpoutala se regulérní kybernetická válka.

Zpozornět musí naprosto všichni, ale například v bankovní oblasti zejména banky, které z ruského trhu odešly, což jsou rakouská Raiffeisenbank (ruský podíl 9,7 %), český Home Credit (8,06 %), maďarská OTP Bank (2,4 %), italská UniCredit Bank (1,5 %), francouzská Societé Generale (1,0 %) a newyorská Citibank (0,4 %). Jaký bude mít dopad na tyto banky jejich odchod z ruského trhu? Na jejich stabilitu určitě ne, pouze na jejich ziskovost a výnosnost, uvedl na konferenci FIN (R‌)Evoluce Karel Kotoun ze společnosti Accenture.

Opačná situace je ovšem v Rusku. Sedm ruských bank bylo vyloučeno z mezinárodního systému SWIFT. Dopad však není zase tak velký, protože dvě největší banky, Sberbank a Gazprombank, byly ponechány ve SWIFTu, a to proto, že jsou navázány na obchody s ropou a se zemním plynem.

Už žádné mezibankovní půjčky. Tudíž konec půjčkám pro klienty bank

Kde se však očekává nestabilita, je oblast fundingu, kdy si banky od sebe navzájem půjčují, aby mohly dále půjčovat. Právě tady nastane problém s lokálními (evropskými) bankami, které už ruským bankám nic nepůjčí. To bude ve svém důsledku znamenat, že ruské banky nebudou mít dostatek financí na to, aby poskytovaly lidem a firmám půjčky, což bude mít následně dopad na ruskou ekonomiku.

Rezervy Centrální banky Ruské federace činí zhruba 640 miliard dolarů. Největší podíl je ve zlatu, druhá největší část je u Čínské národní banky a zbytek u ostatních světových bank. Ke svému zlatu se banka dostane, jen ho těžko vymění za něco jiného než rubly.

Aby mohlo být zlato použito, Rusko musí najít protistranu, která bude ochotná jej koupit za rubly nebo jej přijmout jako záruku za půjčku, říká Karel Kaltoun. Další rezervy u Číny budou dostupné jen do doby, kdy Čína zůstane politicky neutrální. To znamená, že sankce tu jsou, rezervy jsou zmrazeny, ale ne všechny, dodává.

Platební systémy v ruském světě jsou jako výlet do minulosti

I Rusko se muselo rychle přizpůsobit politické a ekonomické situaci, kterou si samo způsobilo, a vytvořilo si 3 alternativy pro SWIFT:

SPFS (System for Transfer of Financial Messages), do kterého je zapojeno více než 400 finančních institucí z Ruska, Euroasijské ekonomiky a Kuby. V současné době se přes něj uskutečňuje 20 % všech vnitrostátních převodů.

(System for Transfer of Financial Messages), do kterého je zapojeno více než 400 finančních institucí z Ruska, Euroasijské ekonomiky a Kuby. V současné době se přes něj uskutečňuje 20 % všech vnitrostátních převodů. CIPS (čínský systém přeshraničních mezibankovních plateb). V roce 2021 zpracoval cca 80 bilionů jüanů (12,68 bilionů USD). Do systému se zapojilo přibližně 80 bank (včetně 23 ruských). CIPS používá pro syntaxi finančních zpráv systém SWIFT.

(čínský systém přeshraničních mezibankovních plateb). V roce 2021 zpracoval cca 80 bilionů jüanů (12,68 bilionů USD). Do systému se zapojilo přibližně 80 bank (včetně 23 ruských). CIPS používá pro syntaxi finančních zpráv systém SWIFT. Telex system. Tento systém si Rusko ponechalo jako rezervu, která ve světě fungovala do roku 2005, než byla nahrazena systémem SWIFT. V září 2014 provedla ruská centrální banka zátěžové testy a systém se ukázal jako poměrně spolehlivý.

Jaké to může mít důsledky?

SPFS by mohl získat celosvětovou podporu, pokud by byl jediným způsobem, jak zaplatit ruský vývoz nebo ruské pracovníky nadnárodních společností. Systém však funguje jen v pracovních dnech a velikost zpráv může být jen 20 kB.

De-dolarizace Číny a Ruska v případě CIPS může být pro USA bumerangem, který způsobí, že se další velmoci odpoutají od dolarového systému a nahradí ho alternativami. Nevýhodou však je, že účastníci tohoto systému musí pro dokončení zúčtování stále používat SWIFT.

V případě Telexu by mezibankovní poplatky byly vyšší a s nižší rychlostí.

Rusové přecházejí na platební karty Mir

Odchod platebních karet VISA a Mastercard bude mít na Rusy dopad relativně malý, protože Rusko buduje svůj platební systém Mir. Od sankcí uvalených na Rusko v roce 2014 se rozvíjí místní systém platebních karet (NSPK) a místní karetní schéma Mir. Ten byl spuštěn v roce 2015 a v roce 2020 probíhalo 30,6 % celkového objemu plateb kartami prostřednictvím karet Mir. Ve stejném roce bylo v Rusku 95 milionů karet Mir na cca 118 milionů osob starších 15 let. Výsledkem je, že dnes má většina dospělých Rusů v užívání tyto platební karty.

Pro mezinárodní platby kartou budou ruské banky využívat celosvětově uznávané čínské karetní schéma UnionPay. Vlastně zde vzniká takový nový malý svět.