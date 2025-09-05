Měšec.cz  »  Dávky a důchody  »  Důchody 2026: Jaká bude valorizace a jak vzroste penze právě vám?

Důchody 2026: Jaká bude valorizace a jak vzroste penze právě vám?

Gabriela Hájková
Dnes
Doba čtení: 5 minut
Ministerstvo práce prozradilo konkrétní data o tom, jak přesně se v lednu zvýší důchody. Ukážeme, jak si snadno vypočítat, o kolik vzroste penze právě vám.

Důchody v lednu 2026 opět navýší pravidelná lednová valorizace. Změna se dotkne starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Průměrný starobní důchod by měl vzrůst o 668 Kč měsíčně a dosáhnout hodnoty 21 839 Kč. 

Informace vyplývají ze zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které na základě statistických údajů stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, z něhož vyplynou, kromě dalšího, také údaje o valorizaci penzí na příští rok. 

Zvýšení důchodů se odvozuje o růst inflace a o třetinu růstu reálných mezd. Růst cen se přitom měří indexem životních nákladů domácností důchodců. 

Lednová valorizace penzí 2026

Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody stejná a letos činí 4660 Kč měsíčně. Procentní výměra představuje zásluhovou složku penze a zjednodušeně řečeno závisí na tom, jak dlouho jste pracovali a jaké jste měli příjmy (ze kterých se odvádělo důchodové pojištění).

Všechny druhy důchodů, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní, které budou přiznané před 1. lednem 2026, se navýší začátkem roku 2026 tak, že:

  • základní výměra důchodu vzroste o 240 Kč měsíčně,
  • procentní výměra důchodu vzroste o 2,6 %.

Základní výměra pro rok 2026 tak bude ve výši 4900 Kč měsíčně. O navýšení penze není nutné žádat, dojde k němu automaticky.

Připomeňme, že příjemcům penzí, kteří dosáhnou 85 let, se důchod navyšuje o 1000 Kč. Od letošního července platí, že jim doplatek náleží už od 1. dne měsíce, ve kterém mají narozeniny

Při dosažení sta let se penze navýší o 2000 Kč. Výchovné, které bylo v minulých letech valorizováno, od příštího roku bude dosahovat 500 Kč měsíčně a pravidelně už se navyšovat nebude.

Ještě před deseti lety činil důchod jen o trochu více než polovinu toho, kolik bude činit v roce 2026. Celkově za naší vlády důchody narostly o 28 %, uvedl k lednovému růstu penzí ministr práce Marian Jurečka, který zároveň upozornil, že příjmy a výdaje sociálního zabezpečení skončily podle odhadů České národní banky za leden až srpen letošního roku v přebytku. 

Jak spočítáte, o kolik vzroste důchod právě vám?

Ukážeme vám na konkrétním příkladu, jak si můžete vypočítat zvýšení vašeho důchodu podle toho, v jaké výši dávku pobíráte.

Předpokládejme, že jako důchodce letos berete měsíčně penzi ve výši 21 000 Kč. Pokud je letošní základní výměra ve výši 4660 Kč, musí ta procentuální odpovídat 16 340 Kč.

Jestliže procentuální výměra vzroste o 2,6 %, bude po valorizaci činit 16 340 Kč × 2,6 % = 16 765 Kč, protože částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru (navýšení o 425 Kč). Zároveň víme, že základní výměra se příští rok zvýší na 4900 Kč.

Měsíční důchod se tedy od lednové výplaty zvýší z 21 000 Kč na 21 665 Kč (16 765 Kč + 4900 Kč).

O kolik zvýší důchody lednová valorizace
Důchod v roce 2025 Nová výše důchodu v roce 2026
10 000 Kč 10 379 Kč
12 000 Kč 12 431 Kč
14 000 Kč 14 483 Kč
16 000 Kč 16 535 Kč
18 000 Kč 18 587 Kč
20 000 Kč 20 639 Kč
22 000 Kč 22 691 Kč
24 000 Kč 24 743 Kč
26 000 Kč 26 795 Kč
28 000 Kč 28 847 Kč
30 000 Kč 30 899 Kč
36 000 Kč 37 055 Kč
40 000 Kč 41 159 Kč
44 000 Kč 45 263 Kč

Zdroj: vlastní výpočty autora

Předčasné důchody se valorizují méně

Postup valorizace je shodný pro řádné starobní, invalidní i pozůstalostní důchody. Výjimku tvoří předčasné starobní důchody. U těch se v období od přiznání předčasné penze do dosažení důchodového věku nevalorizuje procentní výměra. Procentní výměra předčasných starobních důchodů se poprvé zvyšuje až od ledna, jenž následuje po roce, ve kterém příjemce této penze dosáhne důchodového věku. Základní výměra, která je u všech stejná, se prostřednictvím valorizace zvyšuje stejně, jako u ostatních důchodů.

Výpočet navýšení penze pro ty, kteří jsou v předčasném důchodu, je tedy následující:

O kolik zvýší lednová valorizace předčasné důchody
Důchod v roce 2025 Nová výše důchodu v roce 2026
10 000 Kč 10 240 Kč
12 000 Kč 12 240 Kč
14 000 Kč 14 240 Kč
16 000 Kč 16 240 Kč
18 000 Kč 18 240 Kč
20 000 Kč 20 240 Kč
22 000 Kč 22 240 Kč
24 000 Kč 24 240 Kč
26 000 Kč 26 240 Kč
28 000 Kč 28 240 Kč
30 000 Kč 30 240 Kč
36 000 Kč 36 240 Kč
40 000 Kč 40 240 Kč
44 000 Kč 44 240 Kč

Zdroj: vlastní výpočty autora

Informace o pravidelné lednové valorizaci Česká správa sociálního zabezpečení přestane zasílat plošně poštou. Místo toho bude oznámení o zvýšení důchodů dostupné v elektronické podobě na ePortálu ČSSZ. Ten, kdo má zřízenou datovou schránku, ho automaticky dostane právě do datovky.

Valorizační oznámení zasílané poštou bude možné získat už jen na vyžádání. Někteří příjemci si ale budou muset hradit náklady na poštovné.

Co udělat, abyste v důchodu dosáhli na co nejvyšší penzi?
Co udělat, abyste v důchodu dosáhli na co nejvyšší penzi?
0:00/

Příjmy a výdaje sociálního zabezpečení

Jurečka uvedl, že výše zmíněný přebytek sociálního zabezpečení je hlavně důsledkem úprav prosazených v posledních letech. Díky nim je systém sociálního zabezpečení za prvních osm měsíců letošního roku stabilní a udržitelný – daří se nám držet výdaje pod kontrolou a zajistit dostatek příjmů. Zároveň jsme přijali důchodovou reformu, která garantuje financování systému i v době, kdy na něj začnou plně doléhat demografické změny, uvedl Jurečka s tím, že za leden až srpen 2025 činily dle odhadů příjmy sociálního zabezpečení 502 mld. Kč (+ 7,5 % meziročně) a výdaje dosáhly 500 mld. Kč (+ 0,6 % meziročně). Přebytek by se tak měl pohybovat kolem 2 mld. Kč.

Školení pro účetní - podzimní novinky

Přímo důchodové pojištění vykázalo schodek 5,6 mld. Kč. Je však nižší než v minulých letech a jeho tempo růstu zpomalilo, protože stát nemusel vyplácet mimořádné valorizace tak, jako v minulých letech kvůli vysoké inflaci. 

Nemocenské pojištění skončilo s přebytkem 7,7 mld. Kč, hlavně díky zavedení sazby pojistného pro zaměstnance od roku 2024.

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).